Правительству предложили реформировать систему обучения на водительские права

Три ученика школ Москвы и Подмосковья рассказали «Ведомостям», что их знакомили с ПДД лишь поверхностно, ограничившись объяснением, где можно переходить дорогу, а где – нет. Проблема не в том, что школьники не знают ПДД, а в том, что они их не соблюдают, считает создатель общественного проекта «Подслушано у ДПС», капитан полиции в отставке Валентин Ильинов. По его словам, дети часто невнимательны и расслаблены на дорогах.