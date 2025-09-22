Правительству предложили реформировать систему обучения на водительские права

Правительству предложили реформировать систему обучения на водительские праваПредлагаемый переход на самоподготовку к теоретическому экзамену лишит автошколы 13% выручки
Национальный автомобильный союз (НАС) предложил разрешить гражданам, желающим получить водительские права, самостоятельно готовиться к теоретическим экзаменам и вождению вне автошкол, в том числе у индивидуальных инструкторов. Об этом говорится в письме премьер-министру Михаилу Мишустину от 17 сентября. Копия документа есть у «Ведомостей», ее подлинность подтвердил президент НАСа Антон Шапарин.
В автосоюзе указали на слабую подготовку преподавателей и незаинтересованность руководства автошкол в успехах учеников. В 2013 г. правительство внесло изменения в правила ПДД, запретив самостоятельную подготовку к экзаменам вне автошкол.
В своем письме к правительству НАС также предлагает предусмотреть в российских школах обязательное изучение правил дорожного движения (ПДД) и видов наказаний за их нарушение. Такой курс можно включить в программу дисциплины «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР, ранее – основы безопасности жизнедеятельности).
Необходимость изменений союз обосновывает ростом числа ДТП с участием несовершеннолетних. За шесть месяцев 2025 г. в России произошло 10 270 таких аварий, что на 4% больше аналогичного показателя прошлого года, приводит НАС статистику Научно-исследовательского центра проблем безопасности дорожного движения МВД (НИЦ БДД). Число погибших детей и подростков до 18 лет выросло за тот же период на 3% (до 347), раненых – на 4,3% (до 11 425).
«Ведомости» направили запрос в правительство и МВД с просьбой прокомментировать инициативу НАСа. Письмо поступило в правительство, но ознакомиться с его содержанием пока не успели, сообщил собеседник «Ведомостей» в Белом доме.
Дети стали водителями
В аналитическом обзоре НИЦ БДД отмечает увеличение ДТП, совершенных водителями младше 18 лет, суммарно – 2090 происшествий. Наибольший прирост в январе – июне 2025 г. центр фиксирует в возрастных категориях до 10 лет (+27%; до 57), 10–14 лет (+15,4%; до 449), 16–18 лет (+17,2%; до 880). В ДТП с самыми юными водителями нет погибших, 10–14 лет – -42,9%; до 8 и 16–18 лет – -14,8%; до 46. При этом выросло число раненых (см. график).
Программа ОБЗР содержит модуль «Безопасность на транспорте», но он носит крайне общий, обзорный характер, говорится в письме автосоюза. Представитель Минпросвещения отметил, что этот модуль охватывает историю ПДД и учит безопасному поведению пешеходов, водителей и пассажиров. Школьникам также рассказывают, как действовать при ДТП и чрезвычайных ситуациях на разных видах транспорта. Кроме того, министерство поддерживает ежегодную Всероссийскую неделю безопасности дорожного движения, сказал он «Ведомостям».
38%
Идею автосоюза поддержал член общественного совета при МВД России Игорь Моржаретто. По его мнению, в школьных курсах важно учитывать и появление новых средств индивидуальной мобильности: электросамокатов, гироскутеров, моноколес. Высокая аварийность и смертность среди велосипедистов и самокатчиков связана с незнанием ПДД, добавил он.
Доцент кафедры физического воспитания и безопасности жизнедеятельности Московского городского педагогического университета счел идею НАСа хорошей. Но она требует пересмотра программы курса ОБЗР. Он продолжает дополняться новыми разделами, а количество времени на изучение остается прежним – час в неделю. Немало учителей при этом не имеют соответствующей подготовки, и дисциплину часто поручают учителям других предметов или сотрудникам школы, например завхозам.
Три ученика школ Москвы и Подмосковья рассказали «Ведомостям», что их знакомили с ПДД лишь поверхностно, ограничившись объяснением, где можно переходить дорогу, а где – нет. Проблема не в том, что школьники не знают ПДД, а в том, что они их не соблюдают, считает создатель общественного проекта «Подслушано у ДПС», капитан полиции в отставке Валентин Ильинов. По его словам, дети часто невнимательны и расслаблены на дорогах.
Объем этого рынка
Российский рынок автошкол и частных инструкторов в 2024 г. оценивался в 65 млрд руб., рассказал «Ведомостям» генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Доля автошкол составила около 95% в денежном выражении, а частных инструкторов, оказывающих услуги по подготовке к вождению (дополнительно к обучению в автошколе. – «Ведомости») – около 5%, продолжил он. За первые восемь месяцев 2025 г. показатель рынка вырос на 20% и превысил 53 млрд руб. По итогам текущего года Бурмистров прогнозирует емкость рынка около 80 млрд руб.
Если подготовка к сдаче теории станет самостоятельной, то спрос на нее в автошколах упадет: их выручка также снизится примерно на 10 млрд (-12,5% от прогнозных 80 млрд руб.), считает Бурмистров. Если разрешить обучение с частными инструкторами, то потери для автошкол могут достигать около 15 млрд руб. (-18,75%) При этом выручка частных инструкторов вырастет примерно до 8 млрд руб., говорит эксперт.
Директор московской автошколы «Колесо» Дмитрий Болотников заявил, что в его организации примерно до 80% выпускников сдают теорию вождения с первого раза. Экзамен принимает старший инструктор, который оценивает навыки ученика. Показатель по получившим водительские права в организации растет: от порядка 2000 в 2024 г. до более 2700 в 2025 г., продолжил Болотников.
Если исключить автошколу как инструмент контроля за процессом обучения, то вероятность взяток при сдаче экзаменов будет увеличиваться, заключил он. Некоторые собеседники «Ведомостей» говорят, что им приходилось «договариваться» на этот счет в последние годы.
Самоподготовка к теоретическому экзамену ведет к неграмотности, считает Моржаретто. Он отметил, что в большинстве автошкол теории вождения учат удаленно. Это за 10 лет привело к падению сдаваемости экзамена с первого раза с 90% до нынешних 40%. Индивидуального инструктора можно нанять в дополнение к предоставляемому в автошколе, напомнил он.