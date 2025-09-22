Суд обратил в доход государства активы «Ростовводоканала»

В 2008 г., занимая должность замминистра энергетики, Светлицкий инициировал реорганизацию: «Вода Ростова» была присоединена к «Водоканалу», заявили в Генпрокуратуре. По данным надзора, в результате образовалось новое юридическое лицо с уставным капиталом 1,55 млрд руб., 74,85% акций которого получил «Евразийский», а 25,15% осталось у города. В 2014 г. предприятие переименовали в «Ростовводоканал». Надзорное ведомство отмечало, что за 2006–2025 гг. «Ростовводоканал» получил из федерального, регионального и городского бюджетов более 22 млрд руб. на реконструкцию имущественного комплекса и строительство очистных сооружений. Но, по данным прокуратуры, средства на целевые проекты не направлялись, а часть из них Светлицкий вложил в капитализацию собственного бизнеса и покупку элитной недвижимости в Москве и области, а также вывел на счета в Швейцарии и на Кипре.