Суд обратил в доход государства активы «Ростовводоканала»По данным надзора, осужденный экс-замминистра энергетики присваивал активы в обход закона
Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в собственность государства активов компании «Ростовводоканал», стоимость которых превышает 4,6 млрд руб., передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Ответчиками по иску выступали отбывающий срок за мошенничество бывший замминистра энергетики РФ Станислав Светлицкий и подконтрольное ему АО «Евразийский», а также бывший глава Ростова-на-Дону, экс-депутат Госдумы Михаил Чернышев. Решением суда у Светлицкого изъято 116 млн обыкновенных акций «Ростовводоканала», составляющих 100% уставного капитала. Решение подлежит немедленному исполнению.
По данным Генпрокуратуры, Светлицкий, находясь на посту заместителя руководителя Ростехнадзора (с ноября 2005 г. по июнь 2006 г.), получил контроль над крупнейшей коммунальной компанией Ростова-на-Дону при содействии мэра Чернышева. В 2005 г. МУП «Водоканал» было преобразовано в акционерное общество «Производственное объединение «Водоканал г. Ростова-на-Дону», 100% акций которого принадлежали муниципалитету. В январе 2006 г. Чернышев инициировал изменения в план приватизации, включив в него продажу акций предприятия и передачу его имущественного комплекса – производственных зданий, насосных станций, земельных участков, очистных сооружений и водопроводных сетей.
В июле 2006 г. был проведен конкурс, в котором участвовали две компании, связанные со Светлицким, – АО «Евразийский» и ООО «НК Лизинг». Победителем признали «Евразийский». По условиям соглашения на базе «Водоканала» было создано ОАО «Вода Ростова» с уставным капиталом 1,55 млрд руб. Муниципалитет внес 100% акций «Водоканала» стоимостью 389,8 млн руб., «Евразийский» обязался вложить 1,16 млрд руб.
Как установила Генпрокуратура, Светлицкий формально перечислил средства, но вскоре вывел их через подконтрольное ему АО «МТЭК». Деньги были распределены между аффилированными структурами и доверенными лицами, в том числе перечислены на личный счет супруги и близкого партнера Светлицкого. Таким образом, обязательства по капитализации выполнены не были, но контроль над стратегическим предприятием оказался у компании ответчика, указал истец.
В 2008 г., занимая должность замминистра энергетики, Светлицкий инициировал реорганизацию: «Вода Ростова» была присоединена к «Водоканалу», заявили в Генпрокуратуре. По данным надзора, в результате образовалось новое юридическое лицо с уставным капиталом 1,55 млрд руб., 74,85% акций которого получил «Евразийский», а 25,15% осталось у города. В 2014 г. предприятие переименовали в «Ростовводоканал». Надзорное ведомство отмечало, что за 2006–2025 гг. «Ростовводоканал» получил из федерального, регионального и городского бюджетов более 22 млрд руб. на реконструкцию имущественного комплекса и строительство очистных сооружений. Но, по данным прокуратуры, средства на целевые проекты не направлялись, а часть из них Светлицкий вложил в капитализацию собственного бизнеса и покупку элитной недвижимости в Москве и области, а также вывел на счета в Швейцарии и на Кипре.
Представитель финансового управляющего Светлицкого в суде, напротив, утверждал, что в октябре 2006 г. тот уже не работал в должности заместителя руководителя Ростехнадзора, а потому нарушить антикоррупционное законодательство он не мог. Также, по словам представителя, Светлицкий приобретал активы на собственные средства, а знакомство с Чернышевым не помогло ответчику в приобретении активов.
Представитель ответчика напомнил, что Светлицкий в 2020 г. был осужден по делу о мошенничестве на сумму более 1 млрд руб. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону признал экс-замминистра энергетики и нескольких его сообщников виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд установил, что средства переводились на счета подконтрольных фирм и использовались в коммерческих целях. Светлицкому было назначено 12 лет лишения свободы со штрафом 1 млн руб. Управляющий подчеркнул, что приговор предусматривал реализацию акций для удовлетворения требований потерпевших банков, поэтому, по его мнению, иск Генпрокуратуры не может быть удовлетворен. Чернышев в судебном процессе не участвовал.