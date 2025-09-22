Суд конфисковал активы семьи экс-мэра Владивостока на 80 млрд рублей

Представитель прокуратуры также настаивал в суде, что коррупционное происхождение средств Пушкарева подтверждается иными судебными актами: приговорами и решением арбитража. В апреле 2019 г. Тверской суд Москвы признал его виновным в ряде коррупционных преступлений, включая получение и дачу взяток, и приговорил к 15 годам колонии строгого режима. Его брат-инвалид Андрей Пушкарев, ранее возглавлявший ГК «Востокцемент», получил восемь лет условно, а бывший глава МУП «Дороги Владивостока» Андрей Лушников был осужден на десять лет. В июле 2022 г. Ленинский райсуд Владивостока добавил к сроку Пушкарева еще три месяца колонии по делу о злоупотреблении полномочиями при закупке автобусов. В 2024 г. стало известно, что Пушкарев отправился в зону спецоперации.