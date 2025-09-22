Суд конфисковал активы семьи экс-мэра Владивостока на 80 млрд рублей

Суд конфисковал активы семьи экс-мэра Владивостока на 80 млрд рублейИгорь Пушкарев использовал высокое положение во власти в угоду бизнес-интересам
Тверской суд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов группы приморских компаний «Востокцемент» и «Ренессанс» стоимостью более 79 млрд руб., принадлежащих семье осужденного за коррупцию экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Как установил надзорный орган, экс-чиновник фактически занимался предпринимательской деятельностью, работая на государственных должностях. Решение подлежит немедленному исполнению.
Ответчиками по иску выступали 15 физических и юридических лиц. Это родители бывшего чиновника Сергей и Татьяна Пушкаревы, его родные братья Владимир и Андрей, сын Алексей, жена Наталья, трое доверенных лиц, а также экс-руководитель «Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа» Евгений Дещенко, его супруга, дочь и сын. Вместе с последним Дещенко-старший возглавляет компанию-застройщика «АО "Ренессанс актив"». Кроме того, ответчиками выступали фирмы «Бетоныч» и «Парк актив».
Как заявили представители прокуратуры в суде, Пушкарев в 1997 г. создал фирму «Парк групп», которая позже преобразовалась в крупный концерн. В него вошли предприятия цементной и строительной отраслей в Приморском, Хабаровском краях и Республике Саха (Якутия), включая АО «Спасскцемент», АО «Дробильно-сортировочный завод», АО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий», АО «Производственное объединение "Якутцемент"», АО «Теплоозерский цементный завод» и другие. В результате образовалась группа компаний «Востокцемент». По данным истца, Пушкарев, в нарушение антикоррупционного законодательства, не прекратил предпринимательскую деятельность после прихода к власти в 2000 г., когда он занял пост депутата совета города Спасск-Дальний.
Позднее Пушкарев был избран депутатом законодательного собрания Приморского края, стал заместителем председателя регионального парламента, а в 2004 г. был делегирован в Совет Федерации от Приморья. Пост мэра Владивостока политик занимал в 2008–2017 гг. По данным Генпрокуратуры, Пушкарев в период госслужбы лишь создал видимость дистанцирования от бизнеса, которым начал заниматься еще в 1990-е, передав управление компаниями родственникам и доверенным лицам, которых прокуратура называет «пособниками» коррупционной деятельности. По версии надзорного органа, бывший чиновник использовал муниципальные ресурсы и властные полномочия для увеличения капитализации компаний.
Под руководством Пушкарева подконтрольные ему предприятия выигрывали муниципальные тендеры на строительство и ремонт дорог, закупали строительные материалы исключительно у компаний «Востокцемента» с завышением цен на 22%, а также вытесняли с рынка независимых перевозчиков, предоставляя преимущество подконтрольному муниципальному предприятию МПВ ВПОПАТ №1, которое не имело достаточного количества автобусов, установил надзор. Впоследствии администрацией были закуплены необходимые автобусы, а их обслуживание и ремонт на исключительных правах выполняла компания «Флагман-авто», контролируемая родственниками экс-мэра. Кроме того, для сокрытия конечных бенефициаров использовались офшорные компании, зарегистрированные в ОАЭ, на Кипре и Британских Виргинских островах. Аналогичная схема была применена при создании группы «Ренессанс», которая строила многоквартирные дома за счет муниципальных контрактов через доверенных лиц семьи Пушкаревых, считает Генпрокуратура. Общая стоимость активов групп компаний «Востокцемент» и «Ренессанс» превышает 79 млрд руб., ежегодная выручка составляет более 51 млрд руб., чистая прибыль – 5,4 млрд руб.
Представитель прокуратуры также настаивал в суде, что коррупционное происхождение средств Пушкарева подтверждается иными судебными актами: приговорами и решением арбитража. В апреле 2019 г. Тверской суд Москвы признал его виновным в ряде коррупционных преступлений, включая получение и дачу взяток, и приговорил к 15 годам колонии строгого режима. Его брат-инвалид Андрей Пушкарев, ранее возглавлявший ГК «Востокцемент», получил восемь лет условно, а бывший глава МУП «Дороги Владивостока» Андрей Лушников был осужден на десять лет. В июле 2022 г. Ленинский райсуд Владивостока добавил к сроку Пушкарева еще три месяца колонии по делу о злоупотреблении полномочиями при закупке автобусов. В 2024 г. стало известно, что Пушкарев отправился в зону спецоперации.
Кроме того, арбитражные суды установили в 2017 г. незаконную прибыль компаний группы «Востокцемент» и связанных с ней предприятий, что, по мнению прокуратуры, подтверждает использование муниципальных ресурсов и должностного положения в интересах бизнеса. В результате этого антиконкурентного соглашения подконтрольные членам семьи Пушкарева предприятия за 2008–2016 гг. извлекли нелегальный доход на сумму более 1,4 млрд руб., который суд позже и обратил в казну.
Сторона ответчика, в свою очередь, утверждала, что надзорный орган не доказал коррупционность происхождения средств, не установил, что родственники Пушкарева являются номинальными владельцами компаний, а также не представил доказательств того, что рост бизнес-империи происходил за счет незаконных активов. По словам адвокатов, выводы прокуратуры основаны на косвенных данных и предположениях, не подтверждающих прямую связь между публичной должностью Пушкарева и увеличением капитализации его предприятий.