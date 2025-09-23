Материалы уголовных дел смогут передавать за рубеж и в отношении россиян

Соответствующая инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой («Единая Россия») еще 2 августа 2024 г. В декабре того же года в думской базе был опубликован отзыв правительства, в котором говорилось, что из проектируемых положений оставалось неясным, «кто и на каком этапе уголовного судопроизводства должен оценить возможность или невозможность судебного разбирательства в отсутствие подсудимого, а также каким процессуальным документом оформляется соответствующее решение». Там же отмечалось, что Белый дом поддержит инициативу при условии ее доработки. 11 февраля та же группа депутатов внесла в нижнюю палату парламента обновленную редакцию законопроекта. 15 июля 2025 г. законопроект был принят в первом чтении. Ко второму чтению правительство предложило расширить проект, в том числе внеся изменения не только в ст. 458, но и в ст. 459 УПК.