Материалы уголовных дел смогут передавать за рубеж и в отношении россиян

Материалы уголовных дел смогут передавать за рубеж и в отношении россиянПравительство поддержало поправки к проекту закона об изменениях в УПК
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), которые расширяют порядок передачи материалов уголовных дел иностранным государствам и исполнения их запросов в России. Согласно поправкам, Россия получит возможность направлять материалы уголовных дел в отношении любых лиц независимо от их гражданства, стадии процесса и места совершения преступления. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к комиссии. Сейчас материалы уголовных дел могут направляться за рубеж с запросами о преследовании лишь в отношении иностранных граждан.
Соответствующая инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой («Единая Россия») еще 2 августа 2024 г. В декабре того же года в думской базе был опубликован отзыв правительства, в котором говорилось, что из проектируемых положений оставалось неясным, «кто и на каком этапе уголовного судопроизводства должен оценить возможность или невозможность судебного разбирательства в отсутствие подсудимого, а также каким процессуальным документом оформляется соответствующее решение». Там же отмечалось, что Белый дом поддержит инициативу при условии ее доработки. 11 февраля та же группа депутатов внесла в нижнюю палату парламента обновленную редакцию законопроекта. 15 июля 2025 г. законопроект был принят в первом чтении. Ко второму чтению правительство предложило расширить проект, в том числе внеся изменения не только в ст. 458, но и в ст. 459 УПК.
Сейчас материалы уголовных дел могут направляться за рубеж с запросами о преследовании лишь в отношении иностранных граждан. Поправки в ст. 458 и 459 УПК снимают это ограничение: такие запросы смогут оформляться вне зависимости от гражданства подозреваемого или обвиняемого, стадии процесса (досудебное следствие или суд), а также места совершения преступления. В ходе судебного разбирательства решение о передаче материалов будет принимать суд – как по ходатайству стороны, так и по собственной инициативе. Цель изменений – устранить пробелы в регулировании и обеспечить неотвратимость ответственности для тех, кто пытается уклониться от наказания, скрываясь за границей или пользуясь отсутствием экстрадиции.
В настоящее время установлено, что в случае совершения преступления на территории России иностранным гражданином, впоследствии оказавшимся за ее пределами, и невозможности производства процессуальных действий с его участием на территории России все материалы уголовного дела передаются в Генеральную прокуратуру, которая решает вопрос об их направлении в компетентные органы иностранного государства, поясняет руководитель аппарата Ассоциации юристов России Анастасия Милютина.
По словам эксперта, новыми поправками к законопроекту также предлагается уточнить порядок рассмотрения Генеральной прокуратурой запросов от иностранных государств об осуществлении уголовного преследования. После принятия поправок возбуждать дела можно будет и в отношении любых лиц, прибывших на территорию России, если они подозреваются в преступлении за рубежом, сказала Милютина «Ведомостям».
В области уголовного процесса предлагаемые поправки решают скорее формальные задачи, говорит советник АБ «Забейда и партнеры» Артем Саркисян. «Законодатели видят пробел – что норма действует только для иностранцев или только для россиян – и просто расширяют ее на всех», – указывает эксперт. По его словам, у России и сейчас есть инструменты для привлечения к ответственности лиц, находящихся за рубежом. Эксперт напоминает про практику заочных приговоров, которая, по словам Саркисяна, из «исключительной меры стала фактически обычной». Такие решения выносятся регулярно и это позволяет доводить дела до приговора даже без присутствия подсудимого, отметил он.
Саркисян обращает внимание, что в УПК сохраняются и более серьезные пробелы. Например, ст. 108 обязывает приостанавливать расследование, если обвиняемый за границей, и при этом не содержит механизма передачи дела в суд, хотя на практике заочные приговоры все равно выносятся, отмечает эксперт. По словам Саркисяна, материальное право дает широкие основания для юрисдикции России, будь то преступления в стране, за ее пределами гражданами РФ или против интересов государства иностранцами. Новые поправки скорее увеличивают вероятность исполнения приговоров, но назвать их системным изменением нельзя, так как они носят более технический характер, говорит он.
Большинство преследуемых лиц по этой схеме, как правило, обвиняются по политически окрашенным статьям, указывает управляющий партнер адвокатского бюро Kaloy.ru Калой Ахильгов. Государства, где они находятся, как правило, будут отказывать в исполнении подобных запросов, подчеркивает Ахильгов. В тех случаях, где деяние признается преступлением и в принимающей стране, шансы на сотрудничество выше, но и там многое останется на усмотрение государства-партнера, говорит эксперт.