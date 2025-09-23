Уклонистов и людей с непогашенной судимостью лишат приобретенного гражданства РФ

Уклонистов и людей с непогашенной судимостью лишат приобретенного гражданства РФИсключением станут лица, призванные на службу по мобилизации и заключившие контракт с ВС
Правительство с условием доработки поддержало законопроект о прекращении приобретенного гражданства РФ за уклонение от исполнения обязанностей по воинскому учету. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к правкомиссии по законопроектной деятельности, второй – в Белом доме.
Инициативу в июле внесли в Госдуму председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев (все «Единая Россия»).
Депутаты предложили лишать приобретенного гражданства тех, кто уклонился от исполнения обязанностей по воинскому учету «без уважительной причины». В правительстве указали, что уклонение от обязанностей «по своей природе не может иметь уважительной причины», назвав формулировку некорректной.
Законопроект предусматривает процедуру прекращения гражданства, пояснил «Ведомостям» управляющий партнер Key Consulting Group, адвокат Вадим Егулемов. Основание для этого – заключение об уклонении и направление его в течение пяти дней в территориальный орган МВД, указал он. Но если гражданин в течение 30 дней явился в военкомат для постановки на учет или по повестке, заключение отменяется, следует из текста инициативы.
В правительстве отметили, что авторам проекта нужно предусмотреть положения об информировании о решениях и возможности их обжалования. По закону иностранец, ставший гражданином РФ, должен встать на воинский учет в течение двух недель после получения гражданства. Помимо этого правкомиссия предложила распространить норму о прекращении российского гражданства на тех, у кого есть непогашенная или неснятая судимость за совершение ряда преступлений. Их список указан в ст. 24 закона «О гражданстве Российской Федерации»: например, изнасилование, оправдание терроризма и др.
Погашение судимости
Авторы законопроекта предусмотрели, что гражданство РФ не прекратится, если лицо призвано на военную службу по мобилизации и имеет неснятую или непогашенную судимость. Такой же принцип распространяется на граждан, заключивших контракт о прохождении службы в Вооруженных силах (ВС) РФ. В соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе» контракт в период мобилизации, военного положения и в военное время могут заключить люди, которые имеют судимость и совершили преступления. Среди исключений – те, кто покушался на половую неприкосновенность несовершеннолетних, занимался шпионажем, незаконно экспортировал вооружение, совершил теракт и др.
Правительство также предложило включить в число тех, кто не лишится гражданства, иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракт о прохождении воинской службы в ВС РФ. Зампредседателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов пояснил, что, учитывая действующее законодательство, позволяющее таким лицам подавать заявление на получение гражданства, логично распространить на них положения закона «О гражданстве Российской Федерации».
1500
Положения, прописанные в законопроекте, – это логичные и понятные уточнения, считает руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов. Но, по его словам, срок в две недели для постановки на воинский учет слишком маленький для человека, который долго шел к гражданству России. «Были прецеденты: иностранный гражданин получает паспорт, приходит в военкомат для постановки на учет, но ему говорят прийти через месяц, потому что идет призыв и военкоматам нужно за короткий промежуток времени переработать большой объем призывников», – рассказал Коженов.
Оптимальный срок для постановки на учет – два месяца, считает Коженов. Это стандартные временные рамки и для других обязанностей в РФ – например, для оплаты административных штрафов, отметил он. «С иностранцами, которые получают паспорт РФ, нужно вести разъяснительную работу, т. е. сообщать о сроках, отведенных на постановку на воинский учет в соответствии с законом», – заключил эксперт.
«Ведомости» направили запрос в правительство.