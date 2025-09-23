Уклонистов и людей с непогашенной судимостью лишат приобретенного гражданства РФ

Авторы законопроекта предусмотрели, что гражданство РФ не прекратится, если лицо призвано на военную службу по мобилизации и имеет неснятую или непогашенную судимость. Такой же принцип распространяется на граждан, заключивших контракт о прохождении службы в Вооруженных силах (ВС) РФ. В соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе» контракт в период мобилизации, военного положения и в военное время могут заключить люди, которые имеют судимость и совершили преступления. Среди исключений – те, кто покушался на половую неприкосновенность несовершеннолетних, занимался шпионажем, незаконно экспортировал вооружение, совершил теракт и др.