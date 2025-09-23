Жители приграничных регионов смогут вернуть утраченные земельные участки

В Курской области программа жилищных сертификатов была запущена в 2023 г. и была направлена на пострадавших от обстрелов. По информации правительства Курской области на 22 сентября 2025 г., жители получили 11 980 сертификатов на общую сумму свыше 74 млрд руб. Новое жилье приобрели 8267 семей на сумму более 50 млрд руб. Ранее, когда оформлением заявлений на жилищные сертификаты занимались районные администрации, со стороны граждан было много нареканий, рассказал «Ведомостям» общественник Суджи и Суджанского района Курской области Валерий Моисеев. Среди них были большие очереди, чтобы узнать, на какой стадии находится сертификат, утерянные документы из заявлений, работников катастрофически не хватало, добавил он. Сейчас заявления принимают в офисах МФЦ региона и на портале «Госуслуги».