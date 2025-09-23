Жители приграничных регионов смогут вернуть утраченные земельные участки

Жители приграничных регионов смогут вернуть утраченные земельные участкиДля восстановления пострадавших от боевых действий земель понадобится помощь государства
Жители Белгородской, Курской и Брянской областей до 1 января 2028 г. смогут вернуть земельные участки, от которых они ранее отказались для получения жилищного сертификата.
Такую инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Изменения предполагается внести в закон о введении в действие Земельного кодекса РФ.
Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко («Единая Россия»), глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов и член этого же комитета Николай Иванов (оба из КПРФ).
В пояснительной записке отмечается, что власти трех названных приграничных регионов смогут предоставлять земельные участки их прежним владельцам, отказавшимся от них ради получения жилищного сертификата во время эвакуации. Депутаты предложили установить в законах этих субъектов срок для подачи гражданином заявления на земельный участок. Если он истечет, участок будет передан другим гражданам в общем порядке. Согласно действующему законодательству земельные участки распределяются только в порядке очереди, их нельзя выделить конкретному человеку.
Предложенные изменения позволят устанавливать срок для подачи заявления о предоставлении земельного участка, по истечении которого участок предоставляется в общем порядке, а также формировать перечень муниципальных образований, где применяются указанные особенности, пояснил председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, законопроект позволит гражданам, которые пострадали от незаконных действий вооруженных сил Украины, сохранить права на свои земельные участки.
Жилищный сертификат – это субсидия на покупку нового жилья для граждан, чей дом разрушен или признан непригодным из-за ЧС и обстрелов. Средства сертификата можно направить на покупку жилья в любом регионе, кроме приграничных зон, а также на восстановление дома на прежнем участке, отметил руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев.
Как выдается жилищный сертификат
В Курской области программа жилищных сертификатов была запущена в 2023 г. и была направлена на пострадавших от обстрелов. По информации правительства Курской области на 22 сентября 2025 г., жители получили 11 980 сертификатов на общую сумму свыше 74 млрд руб. Новое жилье приобрели 8267 семей на сумму более 50 млрд руб. Ранее, когда оформлением заявлений на жилищные сертификаты занимались районные администрации, со стороны граждан было много нареканий, рассказал «Ведомостям» общественник Суджи и Суджанского района Курской области Валерий Моисеев. Среди них были большие очереди, чтобы узнать, на какой стадии находится сертификат, утерянные документы из заявлений, работников катастрофически не хватало, добавил он. Сейчас заявления принимают в офисах МФЦ региона и на портале «Госуслуги».
Представитель пресс-службы губернатора Брянской области сказал «Ведомостям», что в регионе действует режим ЧС не федерального уровня, поэтому жилищных сертификатов не предусмотрено. В Брянской и Белгородской областях за утраченное жилье выплачивается компенсация.
Сергеев считает, что граждане в приграничных регионах могут столкнуться с риском спорных регистраций: на их участках уже могли появиться недобросовестные приобретатели. Чтобы избежать таких ситуаций, нужен прямой запрет на любые перерегистрации по таким участкам на период действия особого порядка, добавил он. Государство должно помочь жителям в восстановлении выжженных и загрязненных участков, считает Сергеев. Например, провести агрохимический анализ почвы, подготовить проект рекультивации, выдать субсидии на мелиорацию, заключил он.