Госдума поддержала законопроект о праве студенческих семей на общежитие

Директор студенческого городка Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Вячеслав Ольшевский отметил, что студенты в браке уже могут получить отдельное жилое помещение в общежитии вуза. Если у такой пары есть дети, то они получают преимущественное право на получение жилья. В студгородке СПбПУ сейчас проживает 11 семей студентов: семь семейных пар, где оба супруга учатся в университете, и четыре пары, в которых студентом является только один из членов семьи, добавил Ольшевский. В Санкт-Петербургском государственном университете студенческие семьи с детьми и без них также имеют право на проживание в отдельной комнате или блоке, отметил представитель вуза. Решение о предоставлении таких мест принимает комиссия по жилищным вопросам вуза с учетом жилищных условий семьи и наличия свободных мест в общежитиях, добавил он.