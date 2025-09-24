Госдума поддержала законопроект о праве студенческих семей на общежитие

Госдума поддержала законопроект о праве студенческих семей на общежитиеМногие ведущие вузы уже предоставляли таким учащимся и их семьям отдельные комнаты
Университеты обяжут выделять для студенческих семей изолированные жилые помещения в общежитиях. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госдумы в первом чтении. Изменение предлагается внести в порядок предоставления комнат в общежитиях в законе «Об образовании».
Авторами инициативы стали главы думских комитетов по молодежной политике и науке и высшему образованию Артем Метелев («Единая Россия») и Сергей Кабышев («Справедливая Россия»), их первые заместители Михаил Киселев и Александр Мажуга (оба – «Единая Россия») и др. В пояснительной записке говорится, что вузы должны будут создавать отдельные изолированные жилые помещения «в пределах имеющегося жилого фонда», а также размещать данные о числе доступных комнат для студенческих семей на своих сайтах.
Во время доклада на пленарном заседании в Думе Метелев отметил, что порядок предоставления жилья и критерии нуждаемости утвердят Минобрнауки и Минпросвещения. При этом, как подчеркнул депутат, льготные категории студентов – сироты, инвалиды – сохранят приоритетное право на получение мест в общежитиях.
Метелев отметил, что в вузах есть мертвые души. Это студенты, которые фактически живут на съемных квартирах или у родственников, но продолжают числиться в общежитиях. По данным Минобрнауки, которые привел депутат, по всей стране насчитывается около 20 000 таких студентов, в то время как в очереди на поселение стоит 120 000 человек. В случае принятия законопроекта университеты смогут расторгать договоры с теми, кто не проживает в общежитии, и передавать комнаты нуждающимся, продолжил Метелев. Основания для выселения будут прописаны в типовом договоре, который утвердит правительство. Среди критериев, например, наличие собственного жилья или длительное фактическое отсутствие в общежитии, указал он.
Отвечая на вопросы депутатов, Метелев также уточнил, что иностранные студенты имеют те же права, что и российские. Поэтому нормы законопроекта будут распространяться и на них. Вместе с тем при определении правил на уровне университетов приоритет должен отдаваться российским студентам и их семьям, так как нуждающихся среди них больше, добавил Метелев. Мажуга во время своего выступления уточнил, что в вузах сейчас обучается 25 700 студенческих семей, это примерно 1% от числа всех обучающихся. Из них 13 000 семей уже имеют детей, добавил он.
Профессор Финансового университета Александр Сафонов отметил, что для реализации законопроекта может потребоваться переоборудование отдельных блоков, чтобы создать семейные комнаты. По его словам, это не квартиры, а отдельные помещения, пояснил он. Такая частичная реконструкция общежитий может потребовать от вузов дополнительных вложений, заключил Сафонов.
Разработать порядок предоставления общежитий совсем не трудно, вопрос в том, как его обеспечить, считает главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Она отметила, что в расчет нормативов финансового обеспечения вузов не входят средства на финансирование общежитий. При этом стоимость проживания в них строго регламентирована. «Если будут сняты ограничения на размер оплаты общежитий – это одно. Если нет, вузам придется искать свои резервы», – указала она. Других источников почти нет: платное образование ограничено, его стоимость регулируется, а вне этого источников финансирования практически нет, заключила она. В финансово-экономическом обосновании законопроекта указано, что его принятие не приведет к увеличению расходов бюджета.
«Ведомости» направили запросы в пресс-службы топ-10 вузов России по оценке рейтингового агентства RAEX в 2025 г. с просьбой прокомментировать уже существующие меры поддержки семейных студентов.
Директор студенческого городка Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Вячеслав Ольшевский отметил, что студенты в браке уже могут получить отдельное жилое помещение в общежитии вуза. Если у такой пары есть дети, то они получают преимущественное право на получение жилья. В студгородке СПбПУ сейчас проживает 11 семей студентов: семь семейных пар, где оба супруга учатся в университете, и четыре пары, в которых студентом является только один из членов семьи, добавил Ольшевский. В Санкт-Петербургском государственном университете студенческие семьи с детьми и без них также имеют право на проживание в отдельной комнате или блоке, отметил представитель вуза. Решение о предоставлении таких мест принимает комиссия по жилищным вопросам вуза с учетом жилищных условий семьи и наличия свободных мест в общежитиях, добавил он.
В Российской академии народного хозяйства и госслужбы студенческим семьям выделяются изолированные жилые помещения квартирного или блочного типа, рассказал представитель вуза. Помимо этого студенты с детьми могут воспользоваться бесплатным детским центром. Там можно оставить ребенка под присмотром воспитателя и пойти на занятия, добавил он. Проректор по социальной и воспитательной работе Финансового университета Александр Кожаринов рассказал, что молодые семьи получают места в общежитии вуза в приоритетном порядке. На конец мая 2025 г. в вузе училось 35 молодых студенческих семей, где оба супруга являются студентами Финансового университета. Из них 26 семей имеют одного ребенка младше 18 лет, указал он.
Представитель Московского государственного технического университета (МГТУ) рассказал, что отдельное жилое помещение предоставляется в первоочередном порядке семьям, в которых оба супруга обучаются в вузе и воспитывают детей, а также отцам- и матерям-одиночкам. Далее по приоритетности идут семьи без детей, в которых оба супруга обучаются в вузе. На жилье также могут претендовать семьи, где только один супруг является студентом МГТУ, добавил он.