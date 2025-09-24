Бывшие заключенные после спецоперации смогут получить статус ветеранов

Бывшие заключенные после спецоперации смогут получить статус ветерановГосдума в первом чтении приняла соответствующий законопроект
Госдума 23 сентября одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому ветеранами боевых действий будут признаваться служившие в штурмовых подразделениях и заключившие соглашение с Минобороны в период с 1 октября 2022 г. до 1 сентября 2023 г. Такой законопроект правительство внесло в Госдуму 28 августа 2025 г.
Проект закона разработан во исполнение поручения президента и касается присвоения статуса ветерана и инвалида боевых действий тем, кто принимал участие в спецоперации на особых условиях (т. е. после помилования) в составе специализированных формирований на основе соглашений, заключенных с Минобороны в период с 1 октября 2022 г. до 1 сентября 2023 г. Об этом заявила на пленарном заседании статс-секретарь – замминистра обороны Анна Цивилева.
Принятие законопроекта позволит гражданам и членам их семей получить удостоверение ветерана боевых действий и оформить социальные льготы, пояснила она.
Единоросс Андрей Альшевских поинтересовался, поступали ли в профильный комитет Госдумы по делам ветеранов «отрицательные мнения от общественных организаций». Председатель комитета Ярослав Нилов сказал, что у комитетов-соисполнителей и Счетной палаты замечаний к законопроекту нет. «Что касается отдельных писем отдельных граждан – да, такие письма в небольшом количестве были», – сказал депутат. Цивилева пояснила, что эта группа граждан была последней не охваченной льготами, «которая в общем-то наиболее активно за это [статус ветерана] борется».
Справоросс Михаил Делягин сказал, что некоторые люди подписывали соглашения, а не контракты, а поскольку льготы привязаны именно к контрактам, то они их не получат. Цивилева объяснила, что до сентября 2023 г. подписывались такого рода соглашения, причем они были срочными – «от трех месяцев до полугода».
«И люди, которые имели судимость, подписавшие это соглашение, имели право через три месяца это соглашение прервать и вернуться уже домой с помилованием к обычной мирной жизни, но статус ветерана им при этом не присваивался, были единоличные выплаты, которые им законом были прописаны. А вот с 2023 г. именно стали подписываться контракты с Минобороны бессрочного формата», – сказала замминистра. Она пояснила, что по законопроекту статус ветеранов получат заключившие соглашения до сентября 2023 г. и «те, кто вернулся сейчас уже домой или продлил контракт».
В 2022–2023 гг. развитие событий, в том числе с привлечением на военную службу разных категорий добровольцев, включая помилованных заключенных, отставало от создания адекватной юридической базы, считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Исправление этой ситуации необходимо и принятие закона, уравнивающего в правах всех ветеранов, можно только приветствовать, полагает он.
Соответствующее поручение об отнесении к ветеранам боевых действий всех категорий граждан, принимавших участие в спецоперации, президент Владимир Путин дал по итогам встречи с сотрудниками фонда «Защитники Отечества» 6 марта 2025 г. Сейчас законом этот статус дается лицам, которые поступили в добровольческие формирования или заключили контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы в ходе спецоперации. Но такие нормы не распространяются на тех, кто принимал участие в спецоперации в составе штурмовых отрядов на основании соглашений, которые были заключены на определенный срок с Минобороны с 1 октября 2022 г. по 1 сентября 2023 г.