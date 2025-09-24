Бывшие заключенные после спецоперации смогут получить статус ветеранов

«И люди, которые имели судимость, подписавшие это соглашение, имели право через три месяца это соглашение прервать и вернуться уже домой с помилованием к обычной мирной жизни, но статус ветерана им при этом не присваивался, были единоличные выплаты, которые им законом были прописаны. А вот с 2023 г. именно стали подписываться контракты с Минобороны бессрочного формата», – сказала замминистра. Она пояснила, что по законопроекту статус ветеранов получат заключившие соглашения до сентября 2023 г. и «те, кто вернулся сейчас уже домой или продлил контракт».