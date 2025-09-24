Минкультуры проконтролирует увековечение памяти жертв геноцида советского народа

Минкультуры проконтролирует увековечение памяти жертв геноцида советского народаОно разработает новые документы в части порядка захоронения, поисковой работы и списка погибших
Правительство назначит министерство культуры органом, ответственным за увековечение памяти жертв геноцида советского народа. Проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, обратили внимание «Ведомости». Изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 г.
Ведомство определит порядок, по которому места погребения будут относить к захоронениям останков жертв геноцида, а также принципы государственного учета и паспортизации захоронений останков. Помимо этого министерство сформулирует правила проведения работ по поиску неизвестных захоронений, установления имен жертв и контроля за этим.
За Минкультуры закрепят и определение порядка передачи документов и имущества жертв геноцида их родственникам и в музеи. Ведомство будет вести централизованный учет захоронений останков жертв геноцида советского народа и формировать их поименный список.
Проект постановления рекомендует высшим исполнительным органам субъектов России разработать и принять нормативные правовые акты в сфере увековечения памяти жертв геноцида. Среди них могут быть документы, регулирующие порядок проведения поисковой работы и контроля за ней. На это выделят средства из бюджета, следует из проекта документа.
Проект постановления правительства разработан Минкультуры для реализации норм закона «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», уточнили «Ведомостям» в пресс-службе министерства. Президент Владимир Путин подписал его в апреле этого года, а в силу документ вступит с 1 января 2026 г. Для реализации норм Минкультуры планирует разработать нормативные правовые акты, сообщили в ведомстве.
В новом законе даны общие понятия. К захоронениям останков жертв относятся братские и индивидуальные могилы на общих кладбищах и вне кладбищ, колумбарии и урны с прахом. Организация и проведение захоронений и перезахоронений закреплены за регионами, а ответственность за их учет, содержание и восстановление возлагается на местное самоуправление. Поисковую работу организуют и проводят уполномоченные общественно-государственные и общественные объединения. Самостоятельная поисковая работа и вскрытие захоронений останков жертв запрещены.
Принятие закона закрывает пробел в части «жертв геноцида» – вводит отдельные требования по учету, паспортизации и порядку поисковой работы, говорит управляющий партнер Key Consulting Group, адвокат Вадим Егулемов.
Свыше 5100
Поисковые работы на местах массовой гибели гражданского населения в период Великой Отечественной войны проводили и проводят участники «Поискового движения России» с участием Следственного комитета, рассказала «Ведомостям» сопредседатель центрального штаба Народного фронта, первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева («Единая Россия»). Результаты работ стали доказательной базой в обвинительных заключениях на судебных процессах, которые проходили в РФ в период с 2020 г., отметила она.
С 2019 г. в РФ ведется федеральный проект «Без срока давности», напомнила Цунаева. По ее словам, его участники – общественные организации, научное сообщество и архивисты – «ждут постановления правительства». Без подписания постановления закон о жертвах геноцида не будет действовать, так как для реализации ряда его статей нужно определение уполномоченного органа, уточнила депутат. «По своему опыту уверена – субъекты будут работать в этом направлении, только когда федеральный уполномоченный орган разработает все необходимые подзаконные акты», – сказала Цунаева.
Изменения в первую очередь коснутся людей, участвующих в поисковой деятельности, сказал «Ведомостям» политолог Алексей Макаркин. Они будут активнее контактировать с Минкультуры, предположил он. Процесс увековечения памяти жертв начался еще во время Великой Отечественной войны, продолжался весь советский, а потом и российский период, добавил Макаркин. «Не было только понятия «геноцид советского народа», – уточнил эксперт.
По словам Макаркина, закрепление термина актуализирует вопрос ответственности. «Впоследствии могут быть выдвинуты претензии к конкретным государствам: к Германии, к Киеву, к союзникам. Для этого формируется историческая база, которой в данном случае будет заниматься Минкультуры», – пояснил эксперт. Централизация работы необходима, чтобы уточнить число погибших и сформировать поименные списки жертв, отметил Макаркин. По его словам, это позволит сохранить память о Великой Отечественной войне, передать масштаб трагедии не в виде абстрактных цифр, а через призму «реальных историй людей с реальными фамилиями».