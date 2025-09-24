Газета
Главная / Общество /

Минкультуры проконтролирует увековечение памяти жертв геноцида советского народа

Оно разработает новые документы в части порядка захоронения, поисковой работы и списка погибших
Екатерина Дорофеева
Виктория Ларченко
Александр Полегенько / ТАСС
Александр Полегенько / ТАСС

Правительство назначит министерство культуры органом, ответственным за увековечение памяти жертв геноцида советского народа. Проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, обратили внимание «Ведомости». Изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 г.

Ведомство определит порядок, по которому места погребения будут относить к захоронениям останков жертв геноцида, а также принципы государственного учета и паспортизации захоронений останков. Помимо этого министерство сформулирует правила проведения работ по поиску неизвестных захоронений, установления имен жертв и контроля за этим.

За Минкультуры закрепят и определение порядка передачи документов и имущества жертв геноцида их родственникам и в музеи. Ведомство будет вести централизованный учет захоронений останков жертв геноцида советского народа и формировать их поименный список.

Проект постановления рекомендует высшим исполнительным органам субъектов России разработать и принять нормативные правовые акты в сфере увековечения памяти жертв геноцида. Среди них могут быть документы, регулирующие порядок проведения поисковой работы и контроля за ней. На это выделят средства из бюджета, следует из проекта документа.

Проект постановления правительства разработан Минкультуры для реализации норм закона «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», уточнили «Ведомостям» в пресс-службе министерства. Президент Владимир Путин подписал его в апреле этого года, а в силу документ вступит с 1 января 2026 г. Для реализации норм Минкультуры планирует разработать нормативные правовые акты, сообщили в ведомстве.

В новом законе даны общие понятия. К захоронениям останков жертв относятся братские и индивидуальные могилы на общих кладбищах и вне кладбищ, колумбарии и урны с прахом. Организация и проведение захоронений и перезахоронений закреплены за регионами, а ответственность за их учет, содержание и восстановление возлагается на местное самоуправление. Поисковую работу организуют и проводят уполномоченные общественно-государственные и общественные объединения. Самостоятельная поисковая работа и вскрытие захоронений останков жертв запрещены.

Принятие закона закрывает пробел в части «жертв геноцида» – вводит отдельные требования по учету, паспортизации и порядку поисковой работы, говорит управляющий партнер Key Consulting Group, адвокат Вадим Егулемов.

Свыше 5100

захоронений, относящихся ко Второй мировой и Великой Отечественной войне, расположены на территории России, следует из информации на портале проекта Российского военно-исторического общества «Место памяти». Как указано в пояснительной записке к принятому закону о геноциде, на сегодня вынесено 19 судебных решений, которые признают преступления нацистов и их союзников против мирного советского населения геноцидом. В результате пострадало порядка 4 млн мирных жителей, уточняется там же.

Поисковые работы на местах массовой гибели гражданского населения в период Великой Отечественной войны проводили и проводят участники «Поискового движения России» с участием Следственного комитета, рассказала «Ведомостям» сопредседатель центрального штаба Народного фронта, первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева («Единая Россия»). Результаты работ стали доказательной базой в обвинительных заключениях на судебных процессах, которые проходили в РФ в период с 2020 г., отметила она.

С 2019 г. в РФ ведется федеральный проект «Без срока давности», напомнила Цунаева. По ее словам, его участники – общественные организации, научное сообщество и архивисты – «ждут постановления правительства». Без подписания постановления закон о жертвах геноцида не будет действовать, так как для реализации ряда его статей нужно определение уполномоченного органа, уточнила депутат. «По своему опыту уверена – субъекты будут работать в этом направлении, только когда федеральный уполномоченный орган разработает все необходимые подзаконные акты», – сказала Цунаева.

Изменения в первую очередь коснутся людей, участвующих в поисковой деятельности, сказал «Ведомостям» политолог Алексей Макаркин. Они будут активнее контактировать с Минкультуры, предположил он. Процесс увековечения памяти жертв начался еще во время Великой Отечественной войны, продолжался весь советский, а потом и российский период, добавил Макаркин. «Не было только понятия «геноцид советского народа», – уточнил эксперт.

По словам Макаркина, закрепление термина актуализирует вопрос ответственности. «Впоследствии могут быть выдвинуты претензии к конкретным государствам: к Германии, к Киеву, к союзникам. Для этого формируется историческая база, которой в данном случае будет заниматься Минкультуры», – пояснил эксперт. Централизация работы необходима, чтобы уточнить число погибших и сформировать поименные списки жертв, отметил Макаркин. По его словам, это позволит сохранить память о Великой Отечественной войне, передать масштаб трагедии не в виде абстрактных цифр, а через призму «реальных историй людей с реальными фамилиями».

