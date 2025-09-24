Минкультуры проконтролирует увековечение памяти жертв геноцида советского народа

С 2019 г. в РФ ведется федеральный проект «Без срока давности», напомнила Цунаева. По ее словам, его участники – общественные организации, научное сообщество и архивисты – «ждут постановления правительства». Без подписания постановления закон о жертвах геноцида не будет действовать, так как для реализации ряда его статей нужно определение уполномоченного органа, уточнила депутат. «По своему опыту уверена – субъекты будут работать в этом направлении, только когда федеральный уполномоченный орган разработает все необходимые подзаконные акты», – сказала Цунаева.