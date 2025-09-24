Беспилотники могут начать фиксировать ДТП из-за дефицита сотрудников ДПС

Использование беспилотников снижает аварийность на дорогах, уверены представители МВД. Количество ДТП на федеральных автодорогах в Вологодской области после начала применения беспилотников в 2023 г. снизилось на 13,5% в годовом выражении. Число погибших в них людей сократилось более чем на 22,5%, в том числе в связи с выездом на встречную полосу – на 17%, сообщил Котов .

Он также привел пример из Карачаево-Черкесии. До применения БПЛА, в 2022 г., на участке дороги Усть-Джегутинского района из-за выезда на встречную полосу было зарегистрировано два ДТП, в которых два человека погибли и три человека получили ранение. После использования на том же участке дороги беспилотников и установки предупреждающих об этом знаков в 2023 г. ДТП не происходило, заявил Котов.