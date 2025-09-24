Беспилотники могут начать фиксировать ДТП из-за дефицита сотрудников ДПС

Беспилотники могут начать фиксировать ДТП из-за дефицита сотрудников ДПСДля контроля за соблюдением ПДД на крышах высоток установят станции, выдающие задания дронам
МВД России изучает возможность применения беспилотников для документирования дорожно-транспортных происшествий (ДТП) без участия сотрудников Дорожно-патрульной службы (ДПС, структурное подразделение Госавтоинспекции). В условиях дефицита кадров такой аппарат может быть отправлен на мелкое ДТП, заявил старший инспектор по особым поручениям Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаил Котов.
Министерство также планирует использовать автономные станции с беспилотниками (дрон-боксы) для решения задач, возложенных на ДПС, добавил он, выступая на круглом столе в Совете Федерации. Такая станция в автоматическом режиме обрабатывает данные и выдает полетные задания, заряжает аккумуляторы беспилотника, а также с помощью системы технического зрения осуществляет его посадку на платформу, пояснил Котов. Размещать дрон-боксы можно на крышах высоток с доступом к промышленной электросети и сети передачи данных, сказал он.
После завершения спецоперации на Украине беспилотники могут использоваться на российских дорогах для контроля за соблюдением правил дорожного движения (ПДД), уверен член комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Тресков. Для разработки необходимых для этого нормативно-правовых актов он планирует создать рабочую группу.
С 2022 г. Госавтоинспекция уже тестирует беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для фиксации нарушений ПДД. В 2023 г. для обеспечения безопасности дорожного движения беспилотники уже использовались в 29 российских регионах, включая Краснодарский, Ставропольский края, Вологодскую область и т.д., сказал Котов. Всего в 2022–2023 гг. БПЛА зафиксировали около 35 000 нарушений ПДД, согласно данным подразделений ГАИ территориальных органов МВД. Среди основных нарушений – выезд на встречную полосу, движение по обочине, проезд на красный сигнал светофора, отметил Котов.
Помимо выявления нарушений ПДД беспилотники также фиксируют обстановку на месте ДТП, выявляют транспортные средства, находящиеся в розыске, сказал Котов. Дрон зависает над местом ДТП или двигается над дорогой и с помощью камеры фиксирует происходящее, пояснил «Ведомостям» принцип работы руководитель стратегических проектов АО «Глонасс» Александр Замятин. Камера при этом может быть видимого спектра или тепловизионная. Помимо фиксации нарушения есть еще и задача идентификации нарушителя, добавил он.
На круглом столе замгендиректора АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем» Мурат Баснукаев также поднял вопрос о необходимости выработать требования для сертификации БПЛА, которые будут работать на дорогах, и их программного обеспечения.
Как БПЛА снижают число ДТП
Он также привел пример из Карачаево-Черкесии. До применения БПЛА, в 2022 г., на участке дороги Усть-Джегутинского района из-за выезда на встречную полосу было зарегистрировано два ДТП, в которых два человека погибли и три человека получили ранение. После использования на том же участке дороги беспилотников и установки предупреждающих об этом знаков в 2023 г. ДТП не происходило, заявил Котов.
Внедрение БПЛА в гражданские отрасли осложняет нехватка компетентных сотрудников, заявил генеральный директор АНО «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Ярославской области» Иван Долгов. По его словам, в регионе порядка 100 инспекторов работают с БПЛА, но при этом не умеют их использовать. Как заявил «Ведомостям» гендиректор и основатель компании «Флай дрон» Никита Данилов, сотрудников правоохранительных органов уже обучают, как управлять дронами для фиксации нарушений ПДД, в учебно-тренировочном центре на базе Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД. «К управлению БПЛА на дорогах смогут привлекать и операторов БПЛА – участников и ветеранов спецоперации, но им для этого нужно будет также получить сертификацию», – заявил Замятин.
Долгов отметил, что правительству необходимо разрабатывать законодательство не только для БПЛА, но и для беспилотных систем в целом, включая дрон-боксы. На необходимость доработки законодательства указал и представитель Минэкономразвития. Например, в Кодексе об административных правонарушениях сейчас нет норм, регулирующих ответственность за нарушения, зафиксированные БПЛА, отметила замдиректора департамента цифрового развития и экономики данных министерства Анастасия Маркитантова.
Для работы на дорогах обычно применяются квадрокоптеры или мультироторные дроны с камерами дневного и ночного видения, иногда с тепловизорами и GPS для точного позиционирования, заявил Антон Блик, генеральный директор компании «Летающие грузовики» (занимается производством беспилотных авиационных систем). Он также указал на риски, которые беспилотники могут создавать для пешеходов и водителей: сбой связи, отказ двигателя и падение на автомобиль или пешехода. Блик также предупредил о возможных утечках персональных данных и сложностях со сбором доказательственной базы в случае, если БПЛА ошибочно зафиксировал водителя как нарушителя.
Для фиксации дорожных нарушений применяются дроны мультикоптерного и вертолетного типа. Для протяженных участков иногда могут использоваться и БПЛА самолетного типа, заявил «Ведомостям» Замятин. Кроме камер такие дроны могут иметь радары для определения скорости, прожекторы для освещения и аппаратуру для звукового оповещения, дополнил он.