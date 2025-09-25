Как назначили новых председателя Верховного суда и генпрокурора

Как назначили новых председателя Верховного суда и генпрокурораВопрос о переезде высшей судебной инстанции в Санкт-Петербург сенаторы решили не поднимать
Традиционно дежурящий возле входа в Совет Федерации (СФ) пикетчик Национально-освободительного движения (НОД) посвятил 24 сентября свой плакат предстоящему назначению председателя Верховного суда (ВС). «Поддерживаем Краснова! Требуем отменить незаконную независимость Украины в суде!» – гласил плакат.
В СФ в этот день проходили Дни Чукотского автономного округа. Прибывающих на Большую Дмитровку встречали в холле национальными чукотскими песнями и танцами. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко перед началом заседания осмотрела с губернатором Чукотки Владиславом Кузнецовым выставку, посвященную дальневосточному региону.
Открывая первое заседание осенней сессии, Матвиенко напомнила о прошедших 14 сентября региональных выборах, которые «показали устойчивость нашей политической системы» (на губернаторских выборах одержали победу действующие главы регионов, «Единая Россия» лидировала на выборах депутатов заксобраний и городских дум административных центров) и заявила о частичном обновлении СФ. Она также рассказала о звонке президента России Владимира Путина, который просил передать сенаторам «самые добрые пожелания – успешной и результативной работы».
Из генпрокуроров в судьи
Назначение председателя ВС и консультации по кандидатуре на пост генпрокурора стали ключевыми вопросами повестки дня.
Отвечая на вопросы, Краснов заявил, что внедрение современных технологий, включая ИИ, должно стать частью развития судебной системы. По его словам, такие решения уже применяются в ряде стран для анализа судебной практики и баз данных, а также при подготовке проектов решений. Краснов подчеркнул, что подобные инструменты способны снизить нагрузку на судей, сократить вероятность ошибок и расширить доступ граждан к правосудию.
На вопрос о взаимодействии с парламентом новый глава Верховного суда напомнил, что ВС обладает правом законодательной инициативы и является заметным участником нормотворческого процесса. «Мы будем конструктивно взаимодействовать с сенаторами и депутатами в интересах общества и граждан», – отметил он.
Сенатор Людмила Нарусова обратила внимание на ущемление прав адвокатов в судах, в частности на игнорирование ходатайств и фактическое исключение защитников из процесса. Краснов ответил, что при предоставлении «конкретных фактов» подобных нарушений готов рассматривать их предметно, однако системных жалоб, по его словам, не поступает.
Матвиенко назвала Краснова «истинным государственником, решительным и профессиональным человеком». Она подчеркнула, что ему довелось работать на самых сложных направлениях – от защиты прав граждан до борьбы с преступностью, и выразила уверенность, что накопленный опыт поможет ему в новой должности.
Иной кандидат
Представляя 17 апреля 2024 г. сенаторам Ирину Подносову, кандидата в преемники покойного председателя ВС Вячеслава Лебедева, полномочный представитель президента в СФ Артур Муравьев отошел от привычного для себя официального стиля и сказал несколько слов от себя. Он говорил, что Подносова, проработав четыре года заместителем председателя ВС – председателем коллегии по рассмотрению экономических споров, там, «где решается судьба миллиардов, в том числе и в валюте», сохранила кристальную репутацию, что, по словам Муравьева, «не каждому дано».
Подносова скончалась на 72-м году жизни 22 июля 2025 г. в результате болезни. Краснов стал единственным, кто подал заявку на пост председателя Верховного суда. Он первый почти за 80 лет генпрокурор, который может стать председателем ВС, писали «Ведомости» 25 августа.
Примечательно, что в последний день работы Краснова во главе ведомства, 23 сентября, Генпрокуратура предъявила иск к председателю Совета судей Виктору Момотову с требованием изъять у него активы на 9 млрд руб. По данным надзорного ведомства, Момотов в течение долгих лет участвовал в гостиничном бизнесе вопреки прямому запрету, в том числе с участием представителей криминалитета.
25 сентября Муравьев был менее многословен и ограничился официальной частью представления кандидатуры претендента на пост председателя Верховного суда.
Не прозвучал вопрос о переезде высшей судебной инстанции в Санкт-Петербург, который неоднократно откладывается на протяжении нескольких лет. Полтора года назад о переезде ВС Подносову спросил петербургский сенатор, глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов. Он заявил, что будущий председатель ВС войдет «в историю Российской империи», если высшая судебная инстанция наконец сменит место дислокации вслед за Конституционным судом (КС). На это Подносова ответила, что «никакого другого отношения, кроме как положительного, к этому моменту» у нее «быть не может».
22 сентября 2025 г. «Деловой Петербург» со ссылкой на исполняющего обязанности председателя ВС на тот момент Юрия Иваненко сообщил, что переезд планируется в 2027–2028 гг. Самое ранее, когда это может произойти, – во второй половине 2027 г.
Из полпредов в прокуроры
Сразу после заседания президент подписал указ об освобождении Краснова от поста генерального прокурора в связи с его переходом в Верховный суд.
Вслед за этим выступил новый генпрокурор Александр Гуцан. Сенаторов интересовала роль прокуратуры в законодательном процессе и защита интересов бизнеса. По словам Гуцана, у надзорного ведомства «уникальная информация» о том, где законы работают, а где создают проблемы или даже ведут к злоупотреблениям. Он подчеркнул необходимость «системного диалога» прокуратуры с региональными парламентами и органами местного самоуправления, а также выразил готовность участвовать в экспертной оценке законопроектов на стадии их подготовки.
«Правотворческая инициатива должна использоваться не формально, а как инструмент предупреждения рисков», – отметил он.
Нарусова задала заключительный вопрос, указав на случаи возбуждения уголовных дел, фактически направленных на устранение конкурентов в бизнесе. «Вы затронули очень актуальную тему. Такие случаи действительно имеют место, это проявление недобросовестной конкуренции. Надзор за законностью и обоснованностью подобных решений будет усилен», – пообещал Гуцан.
После этого он принес присягу, поклявшись при осуществлении полномочий соблюдать Конституцию и законы. По итогам консультаций с Советом Федерации президент назначил Гуцана генеральным прокурором страны.
Краснов и Гуцан покинули СФ, не пообщавшись с журналистами.