Как назначили новых председателя Верховного суда и генпрокурора

Не прозвучал вопрос о переезде высшей судебной инстанции в Санкт-Петербург, который неоднократно откладывается на протяжении нескольких лет. Полтора года назад о переезде ВС Подносову спросил петербургский сенатор, глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов. Он заявил, что будущий председатель ВС войдет «в историю Российской империи», если высшая судебная инстанция наконец сменит место дислокации вслед за Конституционным судом (КС). На это Подносова ответила, что «никакого другого отношения, кроме как положительного, к этому моменту» у нее «быть не может».