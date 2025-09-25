За три года в РФ заблокировано 180 000 материалов за оправдание экстремизма

За три года в РФ заблокировано 180 000 материалов за оправдание экстремизмаПод угрозой влияния находятся подростки, часть из которых боится публично выражать свое мнение
В России был ограничен доступ к более чем 180 000 материалов, оправдывающих экстремизм и терроризм, за последние три года. Над этим работало МВД совместно с другими госорганами. Об этом 24 сентября сообщил первый замначальника Главного управления по противодействию экстремизму министерства Сергей Першенков на заседании президиума общественного совета при МВД. По его словам, в стране фиксируются «массированные внешние попытки» распространения в интернете радикальных и маргинальных нарративов, в первую очередь среди подростков.
Для оценки материалов на предмет того, являются ли они экстремистскими, разжигают ли ненависть и вражду, привлекаются эксперты, которые дают психолого-лингвистическую оценку, рассказал Першенков. Он же напомнил, что в России уже существует перечень материалов, признанных экстремистскими в судебном порядке. На сайте Министерства юстиции их свыше 5000.
К негативным явлениям Першенков также отнес пропаганду среди подрастающего поколения антиобщественного поведения, наркотиков, насилия над сверстниками на фоне их травли. Согласно позиции МВД, ключевой элемент противодействия угрозам – комплексная профилактика. Сотрудники полиции на постоянной основе проводят превентивно-профилактические мероприятия с несовершеннолетними и их родителями, продолжил он. В 2025 г. для снижения рисков участия несовершеннолетних в противоправной деятельности сотрудники провели 400 000 бесед и лекций, в том числе 45 000 – среди родителей, уточнил Першенков.
Молодежи не хватает разъяснительной работы по теме «ценностей» и «алгоритмов современного мира», уверен председатель общественного совета при МВД Анатолий Кучерена. По его словам, некоторые молодые люди говорят о том, что боятся высказывать свою позицию. Свобода выражения мнений – это огромная ответственность, считает Кучерена.
Что такое экстремизм
«Это очень актуальная тема, которая касается нашего общества в целом. Мы же идем в будущее, а что дальше? Что в будущем, если сегодня они боятся что-то говорить? Не надо бояться, надо думать, прежде чем сказать. И, соответственно, не попадать под уголовную, административную и другую ответственность», – заявил он. По мнению Кучерены, МВД необходимо подумать, что можно сделать в этой части, чтобы помочь молодым людям.
Существует стереотипное мнение о том, что за альтернативную, особенно критическую, позицию по вопросам развития страны или бытовым темам может последовать наказание, считает политолог Александр Немцев. Он предположил, что это связано с кризисом в российской политической системе, когда партии не могут оппонировать друг другу достойным образом. По словам Немцева, конкуренции идей и смыслов становится меньше. «Не видя примера конкуренции, молодежь понимает, что пространства для этого не существует», – добавил он.
1700
Профилактика сложившейся ситуации может быть только в том случае, если появятся площадки, где оппонирование друг другу и высказывание иного мнения будут уместны, считает политолог. «Если раньше кто-то оппонировал кому-то и становился, например, успешным политиком и бизнесменом, то сейчас примеров таких людей нет. Примеры успешности – это по большей части системные люди», – добавил он.
Разъяснительная работа помогает дистанцировать подростков от опасных информационных потоков, уверена клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина. По ее словам, чаще всего у детей и молодежи еще не сформировано ясного, уверенного представления о том, что такое «плохо» в мире абстрактной информации. «Инфопотоков невообразимо много, и негативные материалы могут скрываться за модными тезисами, на которые легко поддается молодежь, не представляя степень зла и глубину ответственности», – говорит она.