КС рассмотрит жалобу «Рослесинфорга» на нормы административного судопроизводства

КС рассмотрит жалобу «Рослесинфорга» на нормы административного судопроизводстваУчреждение оспаривает практику возложения на него обязанностей органов власти субъектов
Конституционный суд (КС) разберется, можно ли считать законным применение ч. 1 ст. 44 Кодекса административного судопроизводства (КАС РФ), которая позволяет возлагать обязанности органов власти субъектов на федеральное учреждение. Поводом для проверки стало обращение ФГБУ «Рослесинфорг». Организация пыталась оспорить исполнение судебных решений, адресованных региональным министерствам лесного хозяйства.
Как следует из жалобы, в 2018 г. Томаринский районный суд Сахалинской области по иску межрайонного природоохранного прокурора обязал региональное министерство лесного и охотничьего хозяйства провести лесоустройство площадью 94 664 га в Ильинском участковом лесничестве. Орган исполнительной власти субъекта не исполнил решение в установленные сроки. После изменений лесного законодательства с 1 января 2022 г. лесоустройство на землях лесного фонда стало полномочием федерального органа власти.
В сентябре 2023 г. суд применил нормы КАС и заменил должника на «Рослесинфорг», фактически возложив на него выполнение обязательств регионального органа. «Рослесинфорг» обжаловал передачу обязательств в Сахалинском областном суде и Девятом кассационном суде общей юрисдикции, но обе инстанции оставили решение районного суда без изменений, жалобы учреждения остались без удовлетворения. Затем кассационная жалоба в Верховный суд также не была передана для рассмотрения судебной коллегией.
По мнению ФГБУ «Рослесинфорг», практика применения ч. 1 ст. 44 КАС РФ приводит к «функциональному правопреемству» – фактическому переходу обязанностей между уровнями власти без предусмотренной законом процедуры. Хотя учреждение не обладает полномочиями органов исполнительной власти субъектов, на него возлагают исполнение судебных актов, начисляют исполнительские сборы и предусматривают административную ответственность за невозможное исполнение.
В своей жалобе в КС «Рослесинфорг» указывает, что такая практика нарушает конституционные гарантии равенства сторон перед судом, право на судебную защиту и принцип состязательности процесса (ст. 19, 46, 47 и 123 Конституции РФ). Учреждение также подчеркивает, что практика противоречит принципам разграничения полномочий между Федерацией и регионами. «Рослесинфорг» просит признать норму КАС неконституционной в той мере, в какой она допускает возложение на федеральное учреждение обязанностей, которые законом предусмотрены исключительно для органов власти субъектов.
Ключевая проблема жалобы «Рослесинфорга» не в процессуальной норме (ч. 1 ст. 44 КАС РФ), а в механизмах передачи полномочий между уровнями публичной власти, указывает юрист Гарегин Митин. По его словам, обжалуемая норма устанавливает только порядок замены ответчика для защиты процессуальных прав истца, исходя из принципа состязательности. По мнению Митина, практика передачи обязанностей от органов исполнительной власти субъектов РФ федеральным учреждениям признается допустимой и не противоречит принципам разделения властей.
Эксперт указывает, что норму КАС РФ корректировать необходимости нет, так как она выполняет процессуальную функцию, а жалоба, скорее всего, будет оставлена без удовлетворения, включая пересмотр дела. Основное основание для отказа – процессуальная норма сама по себе не нарушает конституционные права, а спор возникает на уровне реализации полномочий, что относится к материальному праву и административной практике, заключил он.
Сам по себе институт функционального правопреемства, хотя и не урегулирован нормативно, позволяет обеспечивать непрерывность осуществления публично-правовых обязательств, считает старший юрист «Центра конституционного правосудия» Милана Даова. По ее словам, функциональное правопреемство видится необходимым при возникновении споров с частными лицами для обеспечения гарантий защиты их прав и свобод.
В противном случае публично-правовой субъект может уклониться от ответственности, а судебный акт останется неисполненным, говорит Даова. По ее мнению, законодателю все же необходимо выработать более четкие критерии для сохранения правовой определенности и баланса интересов.