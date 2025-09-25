Росгвардия будет утверждать программы обучения охранников с Минпросвещения

Росгвардия будет утверждать программы обучения охранников с МинпросвещенияДистанционные программы огневой и физической подготовки для них запретят с 1 сентября 2026 года
Росгвардия по согласованию с Министерством просвещения будет утверждать программы подготовки и повышения квалификации охранников, а также профобучения частных детективов. Такой законопроект в трех чтениях одобрила Госдума, а также принял Совет Федерации. Изменения будут внесены в закон «Об образовании», они вступят в силу с 1 сентября 2026 г. после подписания закона президентом.
В числе авторов законопроекта главы комитетов по обороне Андрей Картаполов, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, их заместители Анатолий Выборный и Эрнест Валеев (все – из «Единой России») и др. Когда изменения вступят в силу, Росгвардия также будет утверждать программы дополнительного образования по повышению квалификации руководителей частных охранных организаций совместно с Министерством науки и высшего образования.
В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что его разработка связана с вступлением в силу с 1 сентября 2026 г. закона «О частной охранной деятельности». Он обяжет частных охранников обучаться только в очной форме в организациях, которые имеют право вести такую образовательную деятельность. Дистанционные программы огневой, физической подготовки и работы со специальными средствами (наручники, газовые пистолеты, электрошокеры) запретят. Порядок проведения экзамена после обучения установит правительство. В экзаменационной комиссии должны будут присутствовать представители отраслевых объединений работодателей в сфере охраны и безопасности, следует из текста закона.
В России для частных охранников установлены три профессиональных разряда: четвертый, пятый и шестой, которые определяют право на использование специальных средств, гражданского оружия самообороны и служебного огнестрельного оружия соответственно. Обучение проходит очно в специальных лицензированных центрах.
Для четвертого разряда оно длится не менее 40 часов, для пятого – не менее 60 часов и для шестого, где предполагается ношение оружия, – не менее 80 часов. Будущие охранники проходят правовую, тактико-специальную, техническую, психологическую подготовку, методы оказания первой помощи и другие предметы. Для пятого и шестого разрядов требуется прохождение огневой подготовки. Каждый год охранники обязаны подтверждать квалификацию, а каждые пять лет – повышать ее и продлевать срок действия удостоверения частного охранника.
Охранная деятельность в СССР
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алена Гришкова отметила, что типовые программы обучения для частных детективов и охранников сейчас утверждает Росгвардия. Частные образовательные учреждения могли использовать эти программы в работе, но это не было строго обязательным: закон позволял разрабатывать и собственные программы, главное – чтобы они соответствовали требованиям законодательства, указала она.
Директор Научно-образовательного центра развития образования РАНХиГС Владимир Блинов отметил, что программы подготовки охранников уже давно заняли свою нишу в системе среднего профессионального образования (СПО). Разработка стандартов и программ подготовки ведется при участии специалистов Росгвардии. Помимо стандартных программ СПО широко применяются и программы профессионального обучения, которые сегодня обрели статус типовых, продолжил он. Такие программы профобучения применяются при подготовке работников, занятых в особо сложных или опасных условиях. Типовая программа – более строгий документ, не допускающий содержательных или методических отклонений при реализации.
Блинов отмечает, что подготовка частных детективов и охранников важна не только как ответ на высокий спрос населения на такие образовательные программы, но и как условие обеспечения законности и профессионального уровня их деятельности. Такие специалисты, особенно если им доверено оружие, должны обладать высокой компетентностью и уметь действовать профессионально в экстремальных условиях, указал он. «Очевидно, что видеолекциями и библиотечным самообразованием в данном случае не обойтись. Необходимы серьезные обучение и тренировки», – добавил Блинов.