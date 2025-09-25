Росгвардия будет утверждать программы обучения охранников с Минпросвещения

Блинов отмечает, что подготовка частных детективов и охранников важна не только как ответ на высокий спрос населения на такие образовательные программы, но и как условие обеспечения законности и профессионального уровня их деятельности. Такие специалисты, особенно если им доверено оружие, должны обладать высокой компетентностью и уметь действовать профессионально в экстремальных условиях, указал он. «Очевидно, что видеолекциями и библиотечным самообразованием в данном случае не обойтись. Необходимы серьезные обучение и тренировки», – добавил Блинов.