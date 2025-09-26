Судья Верховного суда Момотов ушел в отставку для защиты своего имени

Судья Верховного суда Момотов ушел в отставку для защиты своего имениПодача иска Генпрокуратуры стала сказываться на судебном паритете, утверждает он
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) досрочно прекратила полномочия судьи Верховного суда (ВС), секретаря пленума ВС Виктора Момотова, возглавляющего Совет судей (высший орган судейского сообщества). 23 сентября Генпрокуратура предъявила ему иск об изъятии имущества на сумму 9 млрд руб., в связи с чем Момотов решил сконцентрироваться на защите «своего имени» в суде и подал в отставку, сообщил он «Ведомостям». По версии Генпрокуратуры, теперь уже экс-судья ВС в нарушение антикоррупционного законодательства участвовал в гостиничном бизнесе. Ситуация, сложившаяся после подачи антикоррупционного иска, уже стала сказываться на судебном паритете, заявил экс-судья Верховного суда.
В пресс-релизе ВККС отмечается, что, помимо Момотова, коллегия прекратила полномочия 14 судей и руководителей судов в связи с их письменными заявлениями об отставке. Ранее источники «Ведомостей» сообщали, что назначенный 24 сентября председателем ВС экс-генпрокурор Игорь Краснов, который и инициировал подачу иска к председателю Совета судей, может начать обновление всей «старой судейской гвардии» – тех, кто находился на постах еще при экс-председателе ВС Вячеславе Лебедеве (1991–2024).
Новые кадры, как, например, генеральный директор судебного департамента Владислав Иванов, предложенный другой экс-главой ВС – Ириной Подносовой (2024–2025), возможно, сохранят свои места, отмечал один из собеседников. По словам другого собеседника, гражданским иском в отношении Момотова правоохранители могут не ограничиться, поскольку из исковых требований и доводов надзорного ведомства считывается незаконное обогащение. По мнению одного из источников, в ближайшее время может быть будет возбуждено уголовное дело.
Само исковое заявление к Момотову подано в Останкинский суд Москвы. Надзорный орган требует обратить в доход государства 95 объектов – 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, которые используются для предоставления гостиничных услуг на территории Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Калининградской областей и в Москве. Общую сумму активов прокуратура оценивает сумму не менее 9 млрд руб. Беседа по иску назначена на 30 сентября.
Виктор Момотов родился в поселке Гирей Краснодарского края 30 мая 1961 г. Выпускник юридического факультета Кубанского государственного университета, он прошел путь от преподавателя до декана этого факультета. В 2010 г. был назначен судьей Верховного суда, в котором входил в состав судебной коллегии по гражданским делам. С 2019 г. являлся членом президиума суда.
С 2016 г. Момотов занимает пост председателя Совета судей России, был переизбран в 2022 г. Он является автором более 200 научных работ, посвященных теории права, организации судебной власти, а также вопросам справедливости и применению искусственного интеллекта в правосудии.