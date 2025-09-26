Судья Верховного суда Момотов ушел в отставку для защиты своего имени

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) досрочно прекратила полномочия судьи Верховного суда (ВС), секретаря пленума ВС Виктора Момотова, возглавляющего Совет судей (высший орган судейского сообщества). 23 сентября Генпрокуратура предъявила ему иск об изъятии имущества на сумму 9 млрд руб., в связи с чем Момотов решил сконцентрироваться на защите «своего имени» в суде и подал в отставку, сообщил он «Ведомостям». По версии Генпрокуратуры, теперь уже экс-судья ВС в нарушение антикоррупционного законодательства участвовал в гостиничном бизнесе. Ситуация, сложившаяся после подачи антикоррупционного иска, уже стала сказываться на судебном паритете, заявил экс-судья Верховного суда.