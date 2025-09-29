Социологи сообщили о массовом закрытии колл-центров из-за удорожания звонков

Позиция Минцифры

Массовые вызовы допускаются на основе договора между их инициатором и оператором связи. А согласие абонента на получение массовых звонков должно выражаться действиями, которые «однозначно» его идентифицируют, – они должны «достоверно устанавливать его волеизъявление». На это ведомство указало в ответе на обращение «Группы 7/89», писали «Ведомости» в сентябре. Из него же следует, что в РФ может появиться перечень организаций, которые смогут инициировать массовые телефонные вызовы без согласия абонента. 10 коп. составляют реальные затраты на маркировку по индивидуальным предложениям, сообщал «Ведомостям» источник, близкий к Минцифры. К тому же, как правило, каждому юрлицу кулуарно крупнейшие операторы предлагают свои условия, исходя из объемов, отмечал он.