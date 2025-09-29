Социологи сообщили о массовом закрытии колл-центров из-за удорожания звонков

Социологи сообщили о массовом закрытии колл-центров из-за удорожания звонковЭто может повлиять на опросы во время избирательной кампании 2026 года
Ассоциация исследовательских компаний «Группа 7/89» обратилась к президенту Владимиру Путину и председателю партии «Единая Россия», зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву из-за новых правил маркировки звонков. Она получила как минимум 18 заявлений от своих участников о закрытии колл-центров по всей России, которые помогают проводить социологические опросы. Колл-центры, в частности, закрылись в Перми, Новосибирске, Томске и Владимире.
Обращения направлены от имени 46 участников ассоциации и более 4000 сотрудников опросных колл-центров. Документы есть в распоряжении «Ведомостей». Ассоциация объединяет компании из 32 городов РФ и проводит около 55% всего объема телефонных опросов в стране, в том числе для государственных и частных заказчиков.
«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и представителю Медведева.
Ассоциация утверждает, что новые правила обязательной маркировки всех звонков приведут к резкому росту себестоимости телефонных соединений в 5–20 раз. Это, как поясняется в документах, зависит от методики: в репрезентативной выборке для получения одного голоса приходится делать до 1200 случайных звонков. В прошлом году 46 компаний ассоциации совершили 5,7 млрд звонков, опрашивая население, говорится в обращениях.
Колл-центры помогают региональным отделениям партий формировать пул сторонников и внимание граждан к выборам, сказано в обращениях. Опросы фиксируют отношение к повестке, инициативам и программам кандидатов. Как указали в ассоциации, перед выборами в Госдуму в 2026 г. политические партии могут остаться без объективных данных о реальных настроениях граждан. Кроме того, под угрозу якобы попадает оценка эффективности работы губернаторов и муниципальных властей.
С 1 сентября вступили в силу новые правила маркировки звонков. Теперь при вызове абоненту должна передаваться информация о компании или индивидуальном предпринимателе, которые звонят: полное или сокращенное наименование и категория вызова (например, «банк» или «доставка»). Эта услуга предоставляется call-центрам на платной основе.
Практически все операторы сотовой связи ввели оплату за каждый вызов, вне зависимости от его успешности, отмечается в обращении ассоциации к президенту. Они апеллируют к закону «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий», поясняется там же.
Ассоциация предложила запретить взимать плату с социологических компаний за звонки продолжительностью менее трех секунд, что предусмотрено законом «О связи». Она также попросила не штрафовать социологические компании за опросы без согласия респондентов. Сам факт принятия звонка с маркировкой «опрос» можно было бы считать согласием, считают в ассоциации.
Позиция Минцифры
Член ассоциации, эксперт в области проведения телефонных опросов Тимур Османов отметил, что за последние два-три года показатель достижимости респондентов заметно снизился. По его словам, это связано с изменением методик опросов: например, внедрение роботизированного обзвона позволило увеличить количество звонков, но при этом еще сильнее снизило долю успешных контактов. Основная причина того, что получать ответы стало сложнее, – это недоверие людей к звонкам с незнакомых номеров, а также рекламная кампания «Не бери трубку» (призывает не отвечать на звонок от незнакомых абонентов. – «Ведомости»), считает Османов.
Для политиков и управленцев социология – один из важнейших инструментов, чтобы понять, что волнует людей, сказал «Ведомостям» вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков («Новые люди»). По его словам, именно телефонные опросы дают наиболее достоверные данные: уличным и поквартирным часто не доверяют, а в интернете легко накрутить ответы. «Именно опросы помогают системно фиксировать настроение общества и корректировать нашу работу», – подчеркнул Даванков.
«Ведомости» также направили запросы в партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР. В «Справедливой России» воздержались от комментариев.
«Современные политические партии ориентируются на интуицию в большей степени, нежели на социологические опросы по тем или иным темам. Но в подкреплении, конечно, социология имеет достаточно серьезную роль», – указал политолог Александр Немцев. По его словам, после вступления в силу закона партиям придется выделять больше средств на телефонные опросы.
Начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский отметил, что в будущем можно будет увидеть резкую концентрацию социологических исследований вокруг нескольких крупных игроков. По его словам, проблема не только в том, что закроются отдельные компании, но и в сокращении объема региональных исследований. Это приведет к уменьшению количества данных о регионах и ухудшению их качества, которое и без того остается низким, считает Заверский.
В подготовке материала принимала участие Елена Мухаметшина