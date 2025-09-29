Конституционный суд проверит «двойное наказание» водителей за одно ДТП

Конституционный суд проверит «двойное наказание» водителей за одно ДТППоводом стало дело Иванова, ПАЗ которого выехал на встречку
Конституционному суду (КС) предстоит разобраться, соответствует ли Основному закону практика привлечения водителя к административной и уголовной ответственности за одно дорожно-транспортное происшествие. С соответствующим запросом в КС обратился Ивановский районный суд Ивановской области.
Поводом для подачи жалобы стало уголовное дело Андрея Иванова, водителя автобуса ПАЗ. В феврале 2024 г. он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ, который врезался в другую машину. В результате один потерпевший получил легкий вред здоровью, а другой погиб. Иванов был лишен водительских прав по части 1 статьи 12.24 КоАП (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью), но параллельно ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК – за причинение смерти по неосторожности.
Судья районного суда отметил, что такая ситуация фактически ведет к двойному наказанию за одно нарушение правил дорожного движения. Это, по его мнению, противоречит статье 50 Конституции («никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление») и ставит под сомнение согласованность норм КоАПа и УК. Кроме того, суд обратил внимание на неравенство потерпевших: если дело рассматривается в уголовном порядке, они могут предъявить гражданский иск прямо в процессе, тогда как в административном деле им приходится обращаться в суд отдельно.
Также последствия ДТП оказываются «разведены» между двумя кодексами: смерть – в рамках УК, легкий вред – в рамках КоАПа. Из-за этого пострадавшие с легким вредом признаются потерпевшими только по административному делу и не могут заявить иск о компенсации, как это предусмотрено в уголовном процессе. По мнению суда, это нарушает принцип равенства (ст. 19 Конституции). Ивановский райсуд просит КС проверить конституционность ч. 1 ст. 12.24 КоАП, ч. 3 ст. 264 УК и п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП («обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении») в части, допускающей одновременное привлечение к ответственности за ДТП с гибелью и легким вредом разным потерпевшим.
Ситуация, когда водителя одновременно привлекают и к административной, и к уголовной ответственности за одно ДТП, является довольно распространенной, говорит президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Он считает, что обращение в КС в этом случае логично, однако подчеркивает: нельзя однозначно говорить, что речь идет об одном и том же событии. Выезд на встречную полосу – это одно правонарушение, причинение смерти по неосторожности – другое, они связаны, но не тождественны и суду придется очень внимательно проанализировать ситуацию, пояснил эксперт.
Он также указал, что КС может ограничиться пересмотром конкретного дела, например отменив административное наказание. Признание же норм неконституционными и обязательство законодателя вносить поправки, по его мнению, маловероятно. Вместе с тем подобная практика привлечения к ответственности по разным кодексам существует много лет и затрагивает тысячи автомобилистов ежегодно, дополняет Шапарин.
В данной ситуации нельзя говорить о «двойном наказании» за одно и то же деяние, соглашается автоюрист Лев Воропаев. По его словам, УК не предусматривает признание потерпевшим лица, которому причинен легкий вред здоровью. Такой статус может быть присвоен только в рамках дела об административном правонарушении, напоминает эксперт. Если исходить из позиции областного суда, права этого потерпевшего фактически оказались бы нарушены, пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что в противном случае водитель вообще не понес бы ответственности за причинение легкого вреда здоровью. Это привело бы к правовому пробелу: наказание наступало бы только за смерть пострадавшего, тогда как вред другому участнику ДТП оставался бы без последствий, говорит он. Автоюрист полагает, что шансы на признание норм неконституционными невелики. Он напоминает, что ранее КС уже рассматривал схожие ситуации, когда одно действие порождало и административное, и более тяжкое последствие (например, штраф за проезд на красный и уголовная ответственность за наезд на пешехода). Тогда суд указал, что санкции допустимы, поскольку регулируются разными кодексами.
По мнению Воропаева, и в этом случае КС, скорее всего, не усмотрит двойного наказания за одно действие.