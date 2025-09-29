Конституционный суд проверит «двойное наказание» водителей за одно ДТП

Он подчеркнул, что в противном случае водитель вообще не понес бы ответственности за причинение легкого вреда здоровью. Это привело бы к правовому пробелу: наказание наступало бы только за смерть пострадавшего, тогда как вред другому участнику ДТП оставался бы без последствий, говорит он. Автоюрист полагает, что шансы на признание норм неконституционными невелики. Он напоминает, что ранее КС уже рассматривал схожие ситуации, когда одно действие порождало и административное, и более тяжкое последствие (например, штраф за проезд на красный и уголовная ответственность за наезд на пешехода). Тогда суд указал, что санкции допустимы, поскольку регулируются разными кодексами.