ФСБ хочет интегрировать свои изоляторы в систему работы с несовершеннолетними

Пробация в России – это система надзора и социальной адаптации лиц, совершивших правонарушения, без помещения их в исправительные учреждения. Федеральный закон о пробации в России начал действовать с 1 января 2024 г. Тогда в стране были впервые внедрены пенитенциарная пробация и исполнительная пробация.

За год в рамках пенитенциарной пробации помощь оказана более 35 000 граждан в рамках их подготовки к освобождению, сообщал Минюст. По данным ведомства, более 21 000 человек обратились с заявлением об оказании содействия в рамках пробации. Было принято решение о целесообразности пробации и разработаны индивидуальные программы в отношении более 19 000 человек.