ФСБ хочет интегрировать свои изоляторы в систему работы с несовершеннолетними

ФСБ хочет интегрировать свои изоляторы в систему работы с несовершеннолетнимиЭксперты связывают это с увеличением количества подростков, обвиненных в диверсиях и терактах
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России разработала проект постановления правительства, который закрепляет участие ее следственных изоляторов в системе пробации и профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Соответствующую инициативу «Ведомости» обнаружили на портале проектов правовых актов.
Внести поправки предлагается в несколько правительственных постановлений: о порядке работы с несовершеннолетними правонарушителями, об утверждении перечня органов и организаций, имеющих доступ к единому реестру лиц, в отношении которых применяется пробация, и т. д. На сегодня структурами, работающими с детьми и подростками, совершившими правонарушения или находящимися в группе риска, являются комиссии по делам несовершеннолетних, органы системы пробации, а также уголовно-исполнительная система ФСИН. Именно они вносят сведения в единый реестр лиц, в отношении которых применяется пробация, фиксируют данные о несовершеннолетних правонарушителях, а также участвуют в профилактике безнадзорности и преступности среди детей.
Право ФСБ создавать собственные следственные изоляторы было закреплено отдельным законом, подписанным президентом Владимиром Путиным 23 июля 2025 г. Теперь туда будут помещаться обвиняемые и подозреваемые по делам, отнесенным к подследственности спецслужбы. Служба также наделена полномочиями по охране изоляторов, исполнению наказания в отношении осужденных, оставленных на хозяйственное обслуживание, а также применению спецсредств к задержанным, оказывающим сопротивление или пытающимся совершить побег. Закон вступает в силу 1 января 2026 г.
Проект постановления предусматривает включение следственных изоляторов ФСБ во все основные механизмы учета и взаимодействия. Они смогут участвовать в комиссиях по делам несовершеннолетних наряду с ФСИН и органами опеки, а также вносить сведения о подростках в государственные информационные системы. В первую очередь речь идет о едином реестре лиц, в отношении которых применяется пробация, следует из проекта. Теперь ФСБ будет обязана передавать данные о несовершеннолетних, их статусе, мерах воздействия и результатах исполнения пробационных программ. Как отмечается в пояснительной записке, проект направлен на унификацию процедур и «устранение пробелов» в законодательстве.
Сейчас функции изоляции, пробации и профилактики распределены между разными органами – ФСИН и комиссиями по делам несовершеннолетних, говорит советник АБ «Забейда и партнеры» Артем Саркисян. Такой подход обеспечивает баланс: одни органы изолируют, другие сопровождают, третьи осуществляют контроль. Включение следственных изоляторов ФСБ во все эти механизмы одновременно ведет к концентрации полномочий в руках одного ведомства, продолжает Саркисян.
Как работает система пробации в России
За год в рамках пенитенциарной пробации помощь оказана более 35 000 граждан в рамках их подготовки к освобождению, сообщал Минюст. По данным ведомства, более 21 000 человек обратились с заявлением об оказании содействия в рамках пробации. Было принято решение о целесообразности пробации и разработаны индивидуальные программы в отношении более 19 000 человек.
Необходимость работы с несовершеннолетним контингентом со стороны ФСБ напрямую связана с ростом числа дел, подследственных службе, где правонарушителями выступают подростки, соглашается адвокат Дмитрий Аграновский. «Просто раньше работа с несовершеннолетними для ФСБ почти не была актуальна, таких обвиняемых почти не было, а сейчас это очевидная проблема», – пояснил он. По словам Аграновского, фактически работа с подростками со стороны ФСБ вряд ли претерпит значительные изменения, в отличие от ФСИН, где функции пробации и надзора за несовершеннолетними будут расширяться.
В апреле 2024 г. первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин заявлял о возросшем риске диверсий и терактов в России. По его словам, в 2023 г. при проверке безопасности мест массового пребывания людей, «критически важных объектов» было обнаружено свыше 200 000 нарушений. Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, писали «Ведомости» в феврале этого года, отмечал, что после начала спецоперации фиксируется значительное увеличение числа подозреваемых и обвиняемых в госизмене, сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией и шпионаже. Большинство из них арестованы и находятся в следственных изоляторах. По словам Пискарева, с 2015 по 2024 г. число дел о госизмене, шпионаже, терроризме и экстремизме выросло втрое, а арестованных подозреваемых и обвиняемых по таким делам – вчетверо.
По данным судебного департамента при Верховном суде, за 2024 г. за преступления, направленные против общественной безопасности, было осуждено 308 несовершеннолетних. За преступления против конституционного строя – 39 подростков.