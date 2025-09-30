Расходы бюджета на профобучение используются недостаточно результативно

В отчете говорится, что в подгруппе, ориентированной на поиск работы в новой сфере, только 25% респондентов трудоустроились по направлению обучения. Такая же доля опрошенных не трудоустроилась в течение года после прохождения программы. Еще 21% граждан нашли работу не по направлению обучения, у 18% не произошло изменений в трудовой ситуации, а 2% отметили улучшение условий на прежнем месте работы. Вариант «другое» выбрали 8%. Аудиторы отмечают, что программа оказывается недостаточно результативной в содействии трудоустройству даже для участников с высокой мотивацией