Расходы бюджета на профобучение используются недостаточно результативно

Расходы бюджета на профобучение используются недостаточно результативноСчетная палата выявила, что оно не покрывает потребности экономики и не гарантирует трудоустройство
Только 25% граждан, которые обучались по программам профобучения и хотели целенаправленно найти новую работу, смогли это сделать. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты в ходе опроса участников программ обучения в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Результаты исследования опубликованы в отчете по результатам проверки эффективности расходов Роструда на гранты для организации профобучения и дополнительного образования граждан в 2023–2025 гг.
Федеральный проект «Содействие занятости» реализуется с 2021 г. в рамках нацпроекта «Демография». Участие в нем позволяет отдельным категориям повысить квалификацию, пройти переобучение и освоить новые востребованные на рынке труда компетенции. Участники проекта после обучения получают поддержку в трудоустройстве. С 2025 г. проект действует под названием «Активные меры содействия занятости» в составе нацпроекта «Кадры».
Счетная палата проводила опрос с 16 апреля по 6 мая через рассылку анкет обучавшимся по программам проекта. В исследовании приняли участие 8412 респондентов. Они разделились по мотивации своего обучения на четыре группы: те, кто хотел найти работу в новой для себя сфере, – 3705 человек (44% от общего числа), стремился улучшить положение на текущей работе или повысить квалификацию – 2013 (24%), расширить кругозор – 2004 (24%), хотел найти работу в уже знакомой сфере – 536 (6%). Оставшиеся респонденты – 154 человека (2%) – выбрали вариант «другое».
В отчете говорится, что в подгруппе, ориентированной на поиск работы в новой сфере, только 25% респондентов трудоустроились по направлению обучения. Такая же доля опрошенных не трудоустроилась в течение года после прохождения программы. Еще 21% граждан нашли работу не по направлению обучения, у 18% не произошло изменений в трудовой ситуации, а 2% отметили улучшение условий на прежнем месте работы. Вариант «другое» выбрали 8%. Аудиторы отмечают, что программа оказывается недостаточно результативной в содействии трудоустройству даже для участников с высокой мотивацией
Операторы федерального проекта «Содействие занятости»
Прогнозная потребность экономики не в полной мере покрывается программами профобучения федеральных операторов. Так, согласно кадровому прогнозу, до 2029 г. наибольший спрос трудящихся будет в следующих отраслях: обрабатывающие производства, строительство, транспорт и хранение, образование, здравоохранение и социальные услуги. Как выяснили аудиторы, в 2024 г. наиболее востребованными направлениями обучения были: информационные и коммуникационные технологии – 27 815 обучающихся, административно-управленческая и офисная деятельность – 20 077 человек, образование и наука – 16 839 человек и др. Аналогичные направления лидировали и в 2023 г., говорится в отчете.
Заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий отметил, что с 2025 г. бесплатное переобучение реализуется только по 360 востребованным на рынке труда программам. Перечень этих программ сформирован с учетом стратегий развития отраслей экономики. «Работа по повышению эффективности программ переобучения продолжится, в том числе с учетом рекомендаций Счетной палаты», – добавил он.
Люди стремятся осваивать профессии, востребованные здесь и сейчас, а не те, на которые спрос вырастет в течение следующих пяти лет, отмечает старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. При этом основная потребность в таких специальностях часто сосредоточена в сферах с низкокачественными рабочими местами: заработная плата ниже средней, условия труда тяжелые, права работников соблюдаются хуже и реже, указал он.
Кто может пройти программы обучения
В обществе сложилось представление, что перспективные сферы – это IT и финансы, поэтому граждане идут учиться по соответствующим программам, указывает аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. Важным критерием выбора часто служит не только зарплата, но и возможность неполной или гибкой занятости. Предпочтение отдается интеллектуальному, а не тяжелому физическому труду, добавила она.
Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Сергей Войтюк считает необходимым ввести канал обратной связи между работодателями, центрами занятости и операторами федерального проекта. По итогам ежеквартального мониторинга рынка труда необходимо корректировать перечень приоритетных профессий и перераспределять квоты грантов в зависимости от дефицитов по регионам – сделать программу более динамичной и гибкой, добавил он.