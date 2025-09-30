Что известно о задержании бывшего вице-губернатора Свердловской области Чемезова

Политическую карьеру врач-психиатр Чемезов начал в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в конце 1990х гг., где он возглавлял окружной фонд обязательного медицинского страхования. Был депутатом Ханты-Мансийского городского совета, дважды избирался в Тюменскую областную думу (2-го и 6-го созывов), также дважды – в Тюменскую городскую думу (5-го и 6-го созывов). В 1999 г. Чемезов был назначен первым заместителем главы администрации ХМАО Александра Филипенко. В 2004 г. Чемезов переехал в Тюмень, где занял пост заместителя губернатора Сергея Собянина. В 2005–2006 гг. Чемезов был вице-президентом ОАО «ТНК-ВР менеджмент», где отвечал за GR. С 2013 по 2019 г. возглавлял правление ООО «Управляющая компания «Партиком».