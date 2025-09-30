Газета
Главная / Общество /

Что известно о задержании бывшего вице-губернатора Свердловской области Чемезова

На допросе ему стало плохо, но вину он не признает
Яна Суринская
Александр Тихонов
Политическую карьеру врач-психиатр Олег Чемезов (на фото) начал в конце 1990х&nbsp;гг.
Политическую карьеру врач-психиатр Олег Чемезов (на фото) начал в конце 1990х гг. / Иван Кабанов / ФедералПресс / ТАСС

Утром 29 сентября следователи задержали в Екатеринбурге бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. Снят с должности он был совсем недавно – 25 сентября указом губернатора Дениса Паслера. Чемезов с 2021 г. занимался вопросами внутренней политики.

Расследование уголовного дела ведет ГСУ МВД по Свердловской области. По предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов подозревают его в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Но как рассказала его адвокат Мария Кирилова, обвинение ему пока предъявить не успели. На допросе у следователей Чемезову стало плохо: «Сильно ухудшилось состояние здоровья. В итоге посреди допроса следователем была вызвана «скорая помощь». Его госпитализировали в городскую больницу, где провели все врачебные манипуляции и оказали надлежащее лечение».

По словам Кириловой, допрос Чемезова завершен, они [Чемезов и сторона защиты] ответили на все вопросы следствия, а после больницы он был отправлен на ночь в ИВС. «Обвинение пока не предъявлено. Но подозрение, которое вменяют Олегу Леонидовичу, мы считает абсолютно незаконным и необоснованным», – уточнила адвокат.

С отставкой и задержанием Чемезова окончательно и бесповоротно завершается эпоха правления бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и влияния тюменских элит, говорит политолог Ростислав Туровский. «Но при этом Паслеру нужен не менее опытный и искушенный куратор внутренней политики, учитывая, что и его результат на выборах оказался не самым высоким», – сказал эксперт «Ведомостям». Уголовное дело свидетельствует о продолжаемой ревизии наследия Куйвашева, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Задержание бывшего вице-губернатора может быть связано с уголовным делом о субсидиях, которые региональное правительство выделяло АО «ОТСК» (Объединенная теплоснабжающая компания, дочерняя структура «Облкоммунэнерго»). Эта компания базируется в Екатеринбурге.

По данным местных СМИ, показания на Чемезова дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, которого арестовали в январе за получение особо крупной взятки. 23 сентября, писали «Ведомости», следователи задержали бенефициара коммунального холдинга «Корпорация СТС» Алексея Боброва и председателя правления уральского холдинга Татьяну Черных. Также в Москве прошли обыски по местам жительства и в офисах бенефициаров АО «Облкоммунэнерго» и АО «ОТСК». А 26 сентября был заключен под стражу бывший руководитель Объединенной теплоснабжающей компании («дочка» «Облкоммунэнерго») Антон Боликов.

До этого, 15 сентября, Генпрокуратура подала иск в Ленинский райсуд Екатеринбурга об обращении в доход государства АО «Облкоммунэнерго», фактическими владельцами которого считают бывшего советника Анатолия Чубайса Артема Бикова и его партнера Боброва.

Политическую карьеру врач-психиатр Чемезов начал в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в конце 1990х гг., где он возглавлял окружной фонд обязательного медицинского страхования. Был депутатом Ханты-Мансийского городского совета, дважды избирался в Тюменскую областную думу (2-го и 6-го созывов), также дважды – в Тюменскую городскую думу (5-го и 6-го созывов). В 1999 г. Чемезов был назначен первым заместителем главы администрации ХМАО Александра Филипенко. В 2004 г. Чемезов переехал в Тюмень, где занял пост заместителя губернатора Сергея Собянина. В 2005–2006 гг. Чемезов был вице-президентом ОАО «ТНК-ВР менеджмент», где отвечал за GR. С 2013 по 2019 г. возглавлял правление ООО «Управляющая компания «Партиком».

В 2019 г. Чемезов вернулся в политику, став заместителем Куйвашева. С последним он был знаком еще со времен работы в Тюмени (будущий губернатор Свердловской области возглавлял городскую администрацию в 2007–2011 гг.).

