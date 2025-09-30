В РФ создадут приложение для оценки принятия студентами традиционных ценностей

В РФ создадут приложение для оценки принятия студентами традиционных ценностейМетодологию и научный инструментарий разработает НИУ «ВШЭ», писали «Ведомости»
В России для внедрения инструментария по оценке принятия студентами традиционных ценностей создадут специализированную информационную систему, обратили внимание «Ведомости» на тендер на сайте госзакупок. Документ о заключении контракта был размещен на сайте 15 сентября, срок выполнения работ – 15 календарных дней. Начальная цена на закупку – порядка 15 млн руб., но выиграло лот ООО «Игры синих котов» за 1,3 млн руб. – организация предложила наименьшую сумму за выполнение работы (одноименная компания занимается разработкой компьютерного обеспечения). Заказчиком выступил подведомственный Минспорту Российский университет спорта «ГЦОЛИФК».
С помощью так называемой «системы оценки духовно-нравственных ценностей образовательных организаций высшего образования» планируют проводить тестирование студентов высших учебных заведений, интерпретировать полученные результаты и выдавать рекомендации на их основе, говорится в техническом задании. Предполагается, что веб-приложение будет собирать реестр ответов пользователей и предоставлять доступ к интерактивной панели, на которой «в наглядной форме» будут отображаться ключевые показатели и результаты анализа. Его адаптируют в том числе под телефоны и планшеты.
В тестах будут закрытые и открытые вопросы, а также вопросы с вариантами ответов. Формулировки вопросов и систему оценки ответов администраторы приложения смогут устанавливать самостоятельно. При выборе теста будут указываться название методики, ее авторы, описание для специалистов (помогает правильно понять, как интерпретировать полученные данные и какие выводы можно сделать на их основе) и инструкция для студентов.
Показатели оценки духовно-нравственных ценностей будут определяться по формуле, состоящей из нескольких треков: «Образовательный» (дается максимум 20%), «Патриотизм и гражданственность» (25%), «Этические нормы и правила поведения» (10%), «Культурные и духовные традиции» (15%) и «Социально-ориентированный» (15%). Полученным результатам будут присваиваться соответствующие цвета: зеленый (более 80%), голубой (от 71 до 80%), оранжевый (от 60 до 70%), красный (менее 60%).
Результаты тестов и задач будут доступны администраторам приложения на дашборде – по всем обучающимся и по каждому студенту отдельно (будут указаны ФИО, факультет, направление, курс, группа, форма обучения, пол и возраст).
19 августа «Ведомости» писали, что по заказу ГЦОЛИФК Национальный исследовательский университет (НИУ) «ВШЭ» займется разработкой и внедрением «научно обоснованного инструментария для оценки и мониторинга отношения студентов к традиционным духовно-нравственным ценностям». Тогда в техническом задании объяснялось, что сейчас нет системных подходов к измерению уровня принятия таких ценностей среди молодежи, в том числе среди студентов. Кроме того, отсутствуют механизмы оперативного выявления рисков деструктивного и противоправного поведения на основе анализа ценностных ориентаций.
Представитель пресс-службы НИУ «ВШЭ» тогда подчеркнул, что «в дальнейшем созданную методику можно будет масштабировать и использовать для решения схожих задач в системе российского высшего образования».
Как россияне понимают традиционные ценности
Одна из главных проблем сегодняшней пропаганды традиционных ценностей заключается в том, что современная молодежь в подавляющем большинстве не понимает, что эти ценности из себя представляют, потому что нет расшифровки этих понятий, указанных в 809-м указе президента, говорил «Ведомостям» политолог Александр Немцев. «На интуитивном уровне, наверное, [можно определить], что это стремление к семье, к справедливости, к коллективизму, но если задать вопрос студентам, какие российские традиционные ценности ты знаешь, то не каждый назовет более пяти», – отмечает эксперт.
То, что требует Российский университет спорта, – это разработка системы тестирования, разъясняет доцент отделения машиностроения, морской техники и транспорта ДВФУ Вячеслав Селезнев. Она представляет из себя приложение, которое можно будет установить и синхронизировать с базами данных от заказчика, говорит он. «На сегодняшний день такое уже реализуется Минобрнауки России и различными вузами путем создания систем тестирования с использованием бесплатных сервисов, отдельных интернет-ресурсов с функционалом опросников», – уточнил он в беседе с «Ведомостями».
Сделать приложение стоимостью от 1 млн до 2 млн руб., по словам Селезнева, возможно, но критичен вопрос, в числе прочих, – насколько оно будет эффективно функционировать. «В данном случае вопрос в дизайне, в уровне программирования, в отладке – эти аспекты до конца в техническом издании по заявке, в моем понимании, не обговорены», – указал эксперт.
Итоговая стоимость разработки системы стала возможной из-за того, что фактор цены был, видимо, приоритетным критерием в закупке: пять из шести участников закупки предложили цены ниже 4,5 млн руб., обратил внимание руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. «Можно предположить, что участники рассматривают реализацию данного контракта не только как способ заработка, но и как статусную и репутационную историю», – рассуждает он. Система может быть востребована со стороны руководства вузов, выступая неким маркером эффективности проведения воспитательной и внеучебной работы, резюмировал Воронин.