В РФ создадут приложение для оценки принятия студентами традиционных ценностей

Одна из главных проблем сегодняшней пропаганды традиционных ценностей заключается в том, что современная молодежь в подавляющем большинстве не понимает, что эти ценности из себя представляют, потому что нет расшифровки этих понятий, указанных в 809-м указе президента, говорил «Ведомостям» политолог Александр Немцев. «На интуитивном уровне, наверное, [можно определить], что это стремление к семье, к справедливости, к коллективизму, но если задать вопрос студентам, какие российские традиционные ценности ты знаешь, то не каждый назовет более пяти», – отмечает эксперт.