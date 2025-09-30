На квоты в вузах для иностранцев в федбюджете заложено 92 млрд рублей

На квоты в вузах для иностранцев в федбюджете заложено 92 млрд рублейЗа три года 300 млн рублей также уйдет на продвижение русского языка в образовательной среде
В 2026 г. из федерального бюджета выделят более 10,6 млрд руб. на обучение иностранцев в вузах РФ в пределах правительственной квоты. В расчет в том числе берутся граждане из стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Сумма приведена в проекте федбюджета на 2026–2028 гг., который опубликован в думской базе.
В 2027 г. на обучение соотечественников и иностранцев запланировано выделить свыше 27,2 млрд руб., а в 2028 г. – 54,3 млрд руб. Всего на три года закладывается более 92 млрд руб. Для сравнения: в бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026–2027 гг. на обучение в вузах соотечественников и иностранцев в пределах правительственной квоты в сумме закладывалось более 78,4 млрд руб. На 2025 г. это были 369 млн руб., в 2026 г. – 27,2 млрд, а в 2027 г. – 50,7 млрд.
Отдельным пунктом в разделе образования обозначено продвижение русского языка. Ежегодно в 2026–2028 гг. на это планируют выделять 100 млн руб. в рамках отдельных мероприятий госпрограммы «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом». Ее реализует Министерство иностранных дел РФ. Программа рассчитана на 2022–2031 гг.
Квота нужна для льготного приема на обучение в университеты. Она предназначена для лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, а также иностранных граждан. Чтобы получить место в университете, абитуриент должен подать документы на сайте «Образование в России», пройти отборочные мероприятия и сдать вступительные испытания вуза. После он получает приглашение на обучение и оформляет визу.
Кто такие соотечественники
В феврале 2024 г. в Госдуму внесли законопроект о предоставлении соотечественникам права поступать по правительственной квоте для иностранных студентов в колледжи и вузы России. Его авторами стали председатели думских комитетов по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ), по науке и высшему образованию Сергей Карбышев («Справедливая Россия») и его первый заместитель Александр Мажуга («Единая Россия»).
По данным Министерства науки и высшего образования, ежегодный размер квоты правительства составляет 30 000 бюджетных мест. По состоянию на сентябрь 2025 г. на квоту подано более 80 000 заявок. Она будет заполнена полностью, тогда же сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
В 2024/25 учебном году в российских вузах обучалось 415 000 иностранцев, сообщало Министерство науки и высшего образования в сентябре в своем Telegram-канале. Там же отмечается, что президент поставил цель: довести число иностранных студентов в российских вузах до 500 000 человек к 2030 г.
Госпрограмма в том числе включает мероприятия, направленные на расширение использования русского языка среди иностранных обучающихся. В 2026 и 2027 гг. только на это планируют потратить по 50,5 млн руб., а в 2028 г. – 51 млн. По состоянию на сентябрь 2025 г. на такие мероприятия ушло 50,1 млн руб.
Ранее на всю госпрограмму по продвижению русского языка за рубежом выделялось чуть более 500 млн руб. в год, отметила руководитель «Народный фронт. Аналитики» Ольга Позднякова. С текущего года сумма более чем утроилась, достигнув 1,7 млрд руб., добавила она. «Учитывая возрастающую роль России в мировом гуманитарном пространстве, а также укрепление позиций русского языка, в том числе как языка международного общения, это сравнительно небольшие ресурсы», – заявила «Ведомостям» Позднякова.
6,6 млрд руб.
Языковой барьер является существенным фактором, мешающим удержанию иностранных специалистов в стране, а иностранные студенты в этом плане являются наиболее уязвимой группой, указывает заместитель директора центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Кирилл Тюрчев. Курсы русского языка для них часто оказываются слишком дорогими, а работодатели не всегда готовы инвестировать в языковое обучение сотрудников, предпочитая искать уже владеющих русским языком кандидатов, добавил он. По этой причине некоторые предпочитают покинуть страну после получения диплома об образовании, заявил «Ведомостям» эксперт.
Тюрчев отметил, что такая проблема характерна не только для России, но и для других неанглоязычных стран. «Популярным решением становится поддержка иностранцев, желающих изучать местный язык: создание культурных центров, льготные условия для партнерских языковых курсов», – добавил он. Все большую роль в реализации подобных инициатив играют крупнейшие мировые города – магниты для иностранных талантов, заключил Тюрчев.