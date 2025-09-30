На квоты в вузах для иностранцев в федбюджете заложено 92 млрд рублей

Ими можно называть граждан России, постоянно проживающих за пределами РФ. Соотечественниками также признаются лица, состоявшие в гражданстве СССР и проживающие в государствах бывшего Советского Союза. Кроме того, в эту категорию входят эмигранты из СССР и РФ и потомки тех, кто ранее проживал в России. Об этом говорится в законе о госполитике РФ в отношении соотечественников за рубежом.

В феврале 2024 г. в Госдуму внесли законопроект о предоставлении соотечественникам права поступать по правительственной квоте для иностранных студентов в колледжи и вузы России. Его авторами стали председатели думских комитетов по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ), по науке и высшему образованию Сергей Карбышев («Справедливая Россия») и его первый заместитель Александр Мажуга («Единая Россия»).