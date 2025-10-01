Что изменится для россиян в октябре

С 1 октября порог годовой выручки для освобождения организаций общепита от налога на добавленную стоимость (НДС) будет увеличен с 2 до 3 млрд руб. Кафе, рестораны, закусочные и другие организации общепита были освобождены в 2022 г. в рамках поддержки отрасли после пандемии. Среди других требований для освобождения от НДС – доходы от услуг общепита составляют не менее 70% от общего дохода компании, а средняя зарплата персонала не ниже средней по субъекту РФ.