Что изменится для россиян в октябре«Спецкнопка» для жертв мошенников, ипотека от региональных МФО и льготы для общепита
В России с октября системно значимые банки должны предоставить «спецкнопку» для пострадавших от мошенников, а самозанятые и субъекты МСП смогут взять кредитные каникулы на полгода. Принадлежащие регионам микрофинансовые организации получат право выдавать ипотеку, а факт назначения пенсии можно будет подтвердить с помощью QR-кода. «Ведомости» изучили эти и другие нововведения, которые вступят в силу в октябре.
У банков появится «спецкнопка» для пострадавших от мошенников
С 1 октября 13 системно значимых российских банков (перечень) должны будут добавить в свои мобильные приложения «спецкнопку» для пострадавших от действий мошенников. Этот функционал позволит клиентам быстро сообщить о подозрительном переводе и получить от банка электронную справку о такой операции для обращения в полицию.
Также с 1 октября все банки обязаны принимать обращения от граждан, которые перевели средства на счета мошенников через банкомат с помощью токенизированных карт. При этом, указывал ЦБ, не имеет значения, является ли пострадавший клиентом этого банка или нет.
Лимит страхового возмещения по безотзывным вкладам вырастет вдвое
С 30 октября максимальный размер страхового возмещения по рублевым вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами сроком более 3 лет, будет увеличен с 1,4 до 2,8 млн руб. Страховка будет рассчитываться отдельно от страхования банковских депозитов (1,4 млн руб.) и не будет с ними суммироваться. Поэтому предельная общая сумма застрахованных накоплений составит 4,2 млн руб.
Общепиту поднимут порог выручки для освобождения от НДС
С 1 октября порог годовой выручки для освобождения организаций общепита от налога на добавленную стоимость (НДС) будет увеличен с 2 до 3 млрд руб. Кафе, рестораны, закусочные и другие организации общепита были освобождены в 2022 г. в рамках поддержки отрасли после пандемии. Среди других требований для освобождения от НДС – доходы от услуг общепита составляют не менее 70% от общего дохода компании, а средняя зарплата персонала не ниже средней по субъекту РФ.
Кроме того, с 1 октября и до конца 2027 г. от НДС будет освобожден ввоз двигателей и комплектующих для производства и ремонта гражданских беспилотников массой от 0,15 до 30 кг.
Самозанятые и субъекты МСП могут получить кредитные каникулы до полугода
С 1 октября самозанятые россияне, а также субъекты малого и среднего предпринимательства смогут взять раз в пять лет кредитные каникулы на срок до шести месяцев. Данная льгота будет действовать для всех отраслей и распространяться на кредитные договоры, заключенные не ранее 1 марта 2024 г. Чтобы воспользоваться каникулами, размер кредита не должен превышать установленный правительством лимит, а просрочка по платежам – 30 дней.
Региональным МФО разрешат выдавать ипотеку
С 22 октября микрофинансовые организации (МФО), полностью принадлежащие субъектам РФ, смогут предоставлять ипотечные займы физлицам для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Список таких организаций будет вести Центробанк, который также сможет устанавливать дополнительные требования к ним. Оплатить ипотеку можно будет в том числе с помощью средств маткапитала и других мер поддержки многодетных семей.
Конфискованные товары без маркировки отправят на гуманитарную помощь
С 22 октября вступят в силу поправки в КОаП РФ, которые разрешают передавать в МЧС или Минобороны товары, конфискованные из-за отсутствия обязательной цифровой маркировки. Нововведение не будет распространяться на алкоголь, спиртосодержащие лекарства и табак, а также позволит расширить возможности передачи на гуманитарные цели товаров, конфискованных в рамках дел об административных правонарушениях.
Оклады военных и судей проиндексируют на 7,6%
С 1 октября на 7,6% вырастут размеры окладов судей Конституционного и Верховного судов России, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ. С этой же даты аналогичным образом будут увеличены оклады военнослужащих – как контрактников, так и призывников, сотрудников Росгвардии, МВД, учреждений и органов УИС, таможенных органов, противопожарной службы и др.
Факт назначения пенсии можно будет подтвердить с помощью QR-кода
С 1 октября через личный кабинет на «Госуслугах» можно сформировать документ, содержащий необходимые сведения и QR-код для подтверждения факта назначения пенсии. Свидетельство будет содержать ФИО гражданина, страховой номер индивидуального лицевого счета, вид пенсии и срок, на который она установлена, а также сам QR-код. Документ можно будет сохранить в формате PDF для распечатки и предъявления.
СФР опросит детей-инвалидов о качестве получаемого ими ухода
Социальный фонд России с 9 октября начнет проводить мониторинг ухода за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет и инвалидами с детства I группы другими неработающими трудоспособными лицами. Осуществляться такой контроль будет путем систематических (не реже одного раза в полгода) опросов об уровне удовлетворенности качеством и объемом предоставляемого ухода. Опросы будут проводиться в том числе через портал госуслуг. В случае выявления неудовлетворенности гражданина получаемым уходом, СФР уведомит его о возможности отказаться от такого ухода, подав соответствующее заявление.