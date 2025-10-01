Каждый девятый россиянин не имеет доступа к чистой питьевой воде

Каждый девятый россиянин не имеет доступа к чистой питьевой водеИз-за ее загрязнения в 2024 году умерли 11 000 человек
Доля россиян, обеспеченных в 2024 г. качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, увеличилась на 1,4 процентного пункта по сравнению с 2022 г. – до 88,7%. Но каждый девятый житель страны по-прежнему не имеет к ней доступа. Об этом говорится в результатах исследования проекта «Если быть точным» (есть в распоряжении «Ведомостей»), посвященного главным экологическим проблемам в России. Исследование проведено на основе данных Роспотребнадзора, Федерального агентства водных ресурсов и ежегодника Росгидромета «Качество поверхностных вод Российской Федерации».
В 2024 г. загрязнение питьевой воды привело к 11 000 смертей и 1,4 млн заболевших. Среди заболеваний, связанных с плохим качеством питьевой воды в России, было больше всего болезней органов пищеварения – 35,1%, или 487 000 заболевших. На втором месте – болезни мочеполовой системы (27,1%, или 377 200), на третьем – болезни кожи и подкожной клетчатки (13,3%, или 184 100).
В 2022 г. количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) водных объектов фиксировали 2471 раз не менее чем на 320 водных объектах. К 2024 г. показатели продолжали расти и достигли 3095 случаев не менее чем на 334 водных объектах. При этом число случаев ЭВЗ выросло в 1,8 раза – с 544 случаев в 2022 г. до 985 в 2024 г.
Наибольшую нагрузку от загрязнения испытывали водоемы бассейнов рек Волги, Оби, Днепра, Енисея, Дона, Амура, Невы и Урала.
К самым благополучным регионам, хорошо обеспеченным питьевой водой, исследователи отнесли Оренбургскую область, Пермский и Ставропольский края.
Тогда как неблагоприятная ситуация с питьевой водой наблюдается в Еврейской автономной области, Туве и Курганской области. Самый низкий уровень обеспеченности питьевой водой среди российских регионов в Калмыкии, говорится в исследовании. Сегодня около 28% жителей республики не имеют доступа к централизованному водоснабжению, заявил «Ведомостям» заместитель председателя правительства Калмыкии Александр Мишаков.
При этом ситуация с качеством питьевой воды в регионе улучшилась почти вдвое за последний год: построены и приведены в порядок объекты водоснабжения в четырех районах, продолжил он. Водовод Верхний Яшкуль – Элиста и Водовод № 1, чью реконструкцию планируют завершить в ближайшее время, – подают воду в Элисту и пригородные поселки.
Как правило, у калмыцких семей есть огромный чан для питьевой воды дома: они заказывают у одного из профильных бизнесов воду и потихоньку пьют, рассказал «Ведомостям» житель Элисты. Воду также можно набрать в платных источниках, которые расставлены по городу.
Сейчас правительство региона работает над созданием проектно-сметной документации на строительство водовода из Волги, который обеспечит почти 70% жителей республики качественной питьевой водой, говорит Мишаков. На ПМЭФе глава республики Бату Хасиков подписал концессионное соглашение с УК «Интеллектуальные коммунальные системы». Согласно ему, Волжский групповой водовод построят до 2031 г. (цитата по ТАСС).
В российских субъектах проводится масштабная работа по строительству новых и модернизации действующих систем централизованного водоснабжения: с 2019 г. более 1400 объектов водоснабжения и водоподготовки было построено в рамках федерального проекта «Чистая вода», заявил «Ведомостям» депутат комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган. Этот проект был продлен до 2030 г.
По словам Когана, отсутствие централизованного сброса сточных вод также приводит к загрязнению водоносных горизонтов и почвы, что негативно влияет на реки. По его мнению, нужно вырабатывать стандарты строительства частных домов на территориях с плотной застройкой – в Ленинградской и Московской областях, Краснодарском крае. А также усиливать контроль за промышленными предприятиями, стимулируя их к установке локальных очистных сооружений для промышленных стоков.
От загрязненных вод также страдают животные, которые находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу. Один из природных индикаторов экологического благополучия водоемов – русская выхухоль, которая обитает в пойменных водоемах и для ее выживания критична чистота воды, заявила «Ведомостям» руководитель программы «Ответственное потребление» фонда «Природа и люди» Марина Серякова. «За последние 60 лет численность выхухоли в Окском заповеднике сократилась на 80%, и сегодня осталось всего около 250 особей», – заявила она.