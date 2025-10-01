Каждый девятый россиянин не имеет доступа к чистой питьевой воде

В 2022 г. количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) водных объектов фиксировали 2471 раз не менее чем на 320 водных объектах. К 2024 г. показатели продолжали расти и достигли 3095 случаев не менее чем на 334 водных объектах. При этом число случаев ЭВЗ выросло в 1,8 раза – с 544 случаев в 2022 г. до 985 в 2024 г.