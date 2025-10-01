РВИО до 2028 года будет получать по 190 млн рублей на развитие патриотизма

При этом можно сказать, что из всех подобных организаций РВИО – это самое медийно активное и резонансное сообщество, играющее заметную роль в России, отмечает политолог Александр Немцев. «Связано это с тем, что они умеют делать качественные мероприятия по открытию памятников, воинских мемориалов и умеют объединять вокруг себя достаточно серьезное количество экспертов в сфере военной истории и исторической памяти», – разъяснил он. Кроме того, усиливается роль организации за счет ее лидера, продолжает Немцев: «Мединский – человек резонансный, он автор ряда произведений, в частности книги «Мифы о России». Во многом РВИО перенимает авторитет своего руководителя и развивает его, заключил политолог.