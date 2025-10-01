РВИО до 2028 года будет получать по 190 млн рублей на развитие патриотизма

РВИО до 2028 года будет получать по 190 млн рублей на развитие патриотизмаСреди более крупных получателей бюджетных грантов – «Движение первых», «Юнармия» и структура Росмолодежи
До 2028 г. Российское военно-историческое общество (РВИО), председателем которого является помощник президента Владимир Мединский, будет ежегодно получать 190 млн руб. на организацию и проведение просветительских программ патриотической направленности, следует из проекта федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027–2028 гг. Объем финансирования остался неизменным относительно прошлогоднего проекта бюджета.
Среди ключевых проектов РВИО, согласно информации на сайте организации, значатся, например: «Образы войны» (он был приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и призван донести до широкой аудитории свидетельства «беспримерного подвига советского народа»), «История.РФ» (федеральный информационный исторический ресурс»), «Место памяти» (общественная платформа по сохранению памятных мест военной истории России), «История для будущего» (цикл просветительских форумов в регионах), «Дороги Победы» (военно-исторические программы для детей и молодежи по местам боевой славы защитников Отечества). «Ведомости» направили запрос в РВИО с просьбой уточнить, как в организации оценивают проект бюджета и на какие мероприятия будет сделан акцент в дальнейшем.
РВИО ведет активную образовательную деятельность в том числе и на новых территориях. Например, 29 сентября «просветительский десант» РВИО посетил Херсонскую область – мероприятие было приурочено ко дню «воссоединения» ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. 26 сентября аналогичный «десант» прибыл в Запорожскую область. «Историческая правда очень важна! <...> Не надо скрывать сложности спецоперации, но нужно обязательно вложить смыслы. А смыслы какие? Мы боремся за правду! Правда за нами», – приводятся на сайте общества слова начальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере, заместителя председателя РВИО Николая Овсиенко.
25 сентября РВИО опубликовало новость о том, что в Мариуполе открыли новую студию для просветительских лекций. Она стала второй по счету – первая была в Мелитополе. «Такая студия – это действительно символ мирной жизни, это символ восстановления Донбасса. Мы очень рады тому, что на самом деле уже отходят на второй план, скажем так, вопросы, касающиеся войны, и действительно строится мирная жизнь, восстанавливается», – сказал на открытии Мариупольской студии глава регионального отделения РВИО Владимир Ежиков.
Историки в свое время упустили «битву» по трактовке событий – развивался интернет, стали распространяться интерпретации непрофессионалов, например блогеров, констатирует кандидат исторических наук, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. Поэтому усилия РВИО по фиксации и трактовке исторических событий сегодня важны, особенно в контексте спецоперации, указал он. Представители ассоциации, ветераны боевых действий на разных площадках встречаются с РВИО и обсуждают «те или иные сложные исторические вопросы», поделился он. «Среди участников спецоперации много историков, много учителей и педагогов. Это все оказывает поддержку нашим коллегам в просветительской работе», – подчеркнул Афанасьев.
Россияне-патриоты
Российское военно-историческое общество – не единственная организация, которой правительство выделит финансовые средства на проведение патриотической работы. Например, в 2026 г. господдержку в размере 7,4 млрд руб. получит «Движение первых» (ее возглавляет Герой России Артур Орлов). Деньги пойдут на проведение мероприятий, направленных на «вовлечение отдельных категорий граждан и организаций в систему патриотического воспитания детей и молодежи».
Около 3,8 млрд руб. в 2026 г. получит НКО «Больше, чем путешествие» (подведомственно Росмолодежи) на финансирование путешествий участников гражданско-патриотической программы. Чуть меньше – 3,7 млрд руб. – в 2026 г. получит Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. «Юнармия» (руководитель – Герой России Владислав Головин) в следующем году на проведение мероприятий военно-патриотической направленности для увеличения численности своих рядов получит 1 млрд руб.
При этом можно сказать, что из всех подобных организаций РВИО – это самое медийно активное и резонансное сообщество, играющее заметную роль в России, отмечает политолог Александр Немцев. «Связано это с тем, что они умеют делать качественные мероприятия по открытию памятников, воинских мемориалов и умеют объединять вокруг себя достаточно серьезное количество экспертов в сфере военной истории и исторической памяти», – разъяснил он. Кроме того, усиливается роль организации за счет ее лидера, продолжает Немцев: «Мединский – человек резонансный, он автор ряда произведений, в частности книги «Мифы о России». Во многом РВИО перенимает авторитет своего руководителя и развивает его, заключил политолог.
Если считать патриотизмом чувство гордости за свою страну, то сейчас его испытывает больше россиян, чем за все время социологических измерений, говорит социолог Денис Волков. «Это результат прежде всего постепенного роста уровня жизни после тяжелого кризиса девяностых годов и национально-патриотической консолидации на фоне спецоперации и конфликта с Западом», – отмечает он. Впрочем, по его мнению, государственные программы патриотического воспитания могут лишь направлять чувства граждан в нужное для государства русло, нежели генерировать их.