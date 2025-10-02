Молодежным учреждениям предложили единый дизайн-код с традиционными ценностями

Молодежным учреждениям предложили единый дизайн-код с традиционными ценностямиСтены рекомендуется украшать цитатами выдающихся исторических личностей и кумиров молодежи
Государственным и муниципальным учреждениям в сфере молодежной политики рекомендуется оформлять свои помещения по принципу единого воспитательного пространства и использовать элементы «мотивирующей наглядности», которые бы отражали и формировали традиционные российские духовно-нравственные ценности. Такой проект рекомендаций Росмолодежи обнаружили «Ведомости» на портале проектов нормативных правовых актов. Он разработан для выстраивания «общих подходов и методов» по реализации молодежной политики в регионах, говорится в документе.
Также указанные элементы должны транслировать культурное и историческое наследие России, субъекта и муниципалитета. Там же уточняется, что в здании учреждения молодежной политики могут быть размещены тематические панно, иллюстрации, граффити, арт-объекты, разноформатные вывески, мотивирующие лозунги и другие элементы, формирующие «ценность и гордость жизни и созидательной деятельности в стране, подчеркивающие традиционные российские духовно-нравственные ценности».
Рекомендуется размещать и важные региональные, всероссийские культурные символы, а также объекты «мотивирующей наглядности»: например, краткие фразы о ценности жизни, самореализации, активной жизненной позиции. На стены зданий Росмолодежь рекомендует вывести цитаты выдающихся деятелей страны, исторических личностей, а также представителей молодежи, «являющихся примером для сверстников и подрастающего поколения». Оформление текстовых вывесок должно быть на русском языке, наряду с ним возможно использование государственных языков республик РФ.
Подчеркивается, что на территории учреждения должен быть на постоянной основе установлен флаг РФ, также допускается вывешивание флага субъекта или муниципального образования. Возможно размещение таблички с портретом президента и его цитатой о молодежной политике, молодежи или субъекте, говорится в разработанном документе. В целом учреждениям рекомендуется использовать государственные символы, особенно в местах проведения основных встреч, торжественных мероприятий, лекций. При оформлении тематических зон возможно использование деталей интерьера, связанных с Росмолодежью.
Президентский указ № 809
Как сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Росмолодежи, предлагаемые рекомендации призваны облегчить решение вопросов по оформлению и функционированию учреждений молодежной политики, но они не являются обязательными – организации по-прежнему могут решать вопросы оформления самостоятельно. Сейчас, как говорит представитель ведомства, закрепляемые в проекте документа рекомендации уже имеют широкую практику применения: в частности, в рамках реализуемой президентской программы «Регион для молодых» (входит в нацпроект «Молодежь и дети») регионами России при формировании дизайн-проектов обновляемых молодежных центров учитываются рекомендации по оформлению учреждений молодежной политики.
Политолог Александр Немцев согласен, что инициатива ведомства может быть связана с наличием у Росмолодежи программы «Регион для молодых», в рамках которой проводится реставрация и возведение новых объектов и молодежных центров. «В рамках программы, видимо, не было единых правил оформления подобного рода помещений. Государственные деньги выделяются на создание и реновацию этих центров, но единого стандарта их оформления не было», – полагает эксперт.
В документе речь идет не об унификации, а о смысловом оформлении помещений, акцентировал внимание глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»). «Прошли времена, когда стены – это просто стены. Каждый элемент может и должен нести смысл – от идейного мурала на фасаде до плакатов с героями региона и вдохновляющими слоганами», – сказал он «Ведомостям». Такой подход может быть тиражирован на все пространства, где проводят время молодые люди, считает депутат.
При этом вряд ли определенное оформление помещений будет иметь определяющее значение при принятии молодежью традиционных ценностей, считает социолог Денис Волков. «Но, конечно, определенную атмосферу, определенное единое смысловое поле они задают. Наверное, прежде всего на это будут ориентироваться молодые люди, которые хотят выстроить карьеру на госслужбе», – предположил он.