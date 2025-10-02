Молодежным учреждениям предложили единый дизайн-код с традиционными ценностями

В документе речь идет не об унификации, а о смысловом оформлении помещений, акцентировал внимание глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»). «Прошли времена, когда стены – это просто стены. Каждый элемент может и должен нести смысл – от идейного мурала на фасаде до плакатов с героями региона и вдохновляющими слоганами», – сказал он «Ведомостям». Такой подход может быть тиражирован на все пространства, где проводят время молодые люди, считает депутат.