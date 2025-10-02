Правительство выделит 3 млрд в 2026 году на новый дата-центр МВД

Правительство выделит 3 млрд в 2026 году на новый дата-центр МВДСтолько же потратят на установку на патрульных машинах устройств, распознающих госномера
Правительство планирует выделить в 2026 г. на строительство Федерального центра обработки данных Министерства внутренних дел России 3,1 млрд руб., в 2027 г. – 5,3 млрд руб. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2026–2028 гг., внесенному в Госдуму. Центр будет профинансирован в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление».
В рамках этого же федерального проекта МВД получит средства на развитие информационно-технологической инфраструктуры для организации межведомственного обмена данными в режиме онлайн. В 2026 г. на это заложено 1,3 млрд руб., в 2027 г. – 2,2 млрд руб., в 2028 г. – 951,4 млн руб.
Бюджетные средства по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены в том числе на закупку и установку на патрульные автомобили подразделений ГАИ бортовых аппаратно-программных комплексов, которые распознают госрегистрационные знаки. В 2026–2028 гг. на эти цели запланировано более 3 млрд руб. ежегодно.
На разъяснение законодательства РФ о безопасности дорожного движения с использованием СМИ и социальной рекламы в 2026–2028 гг. направят по 1,1 млрд руб. ежегодно. На проведение социальных кампаний для повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, а также сокращения количества ДТП и снижения тяжести их последствий в 2026 г. выделят 817,4 млн руб., в 2027 г. – 850,1 млн руб., в 2028 г. – 884,1 млн руб.
Что такое новый дата-центр МВД
Значительная часть средств выделяется на пропаганду правил дорожного движения, суммы увеличиваются «и это хорошо», отметил член общественного совета при МВД России Игорь Моржаретто. По его словам, время быстрых решений, когда за счет ужесточения наказаний и установки камер удалось резко сократить количество нарушений и аварийность, прошло. «Сейчас надо работать над образованием и воспитанием и водителей, и пешеходов, а также инженерным обустройством дорог, чтобы они не могли совершить ошибки», – заключил эксперт. С ним соглашается автоюрист Лев Воропаев: «Основной упор, как мне кажется, делается на автоматические комплексы фотовидеофиксации».
Увеличение расходов на социальную рекламу и освещение в СМИ правил дорожного движения приветствует и председатель московского профсоюза МВД и Росгвардии Михаил Пашкин. Он пояснил, что как раз эта функция всегда была традиционно близка ведомству. Вместе с этим работа в МВД продолжает оставаться непривлекательной из-за низких зарплат, продолжает Пашкин. По его словам, ведомство в первую очередь нуждается в увеличении расходов на оплату работы сотрудников, а уже затем должно переключать свое внимание на внедрение передовых технологий, как, например, искусственный интеллект.
Требуется и улучшение условий труда, в том числе ремонт отделов, сообщили в разговоре с «Ведомостями» два действующих сотрудника МВД из Белгородской области. «В нашем отделе не делался ремонт уже 15 лет», – сказал один из них.
