Правительство выделит 3 млрд в 2026 году на новый дата-центр МВД

Увеличение расходов на социальную рекламу и освещение в СМИ правил дорожного движения приветствует и председатель московского профсоюза МВД и Росгвардии Михаил Пашкин. Он пояснил, что как раз эта функция всегда была традиционно близка ведомству. Вместе с этим работа в МВД продолжает оставаться непривлекательной из-за низких зарплат, продолжает Пашкин. По его словам, ведомство в первую очередь нуждается в увеличении расходов на оплату работы сотрудников, а уже затем должно переключать свое внимание на внедрение передовых технологий, как, например, искусственный интеллект.