Суд арестовал зампреда «Яблока» Максима Круглова по делу о фейках

Суд арестовал зампреда «Яблока» Максима Круглова по делу о фейкахПолитик пробудет под стражей до 29 ноября, вину он не признал
Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова, сообщила «Ведомостям» его адвокат Наталия Тихонова. Политику предъявлено обвинение в распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ.
Согласно постановлению суда, Круглов пробудет под стражей до 29 ноября. Как уточнила адвокат, следователь требовал изолировать фигуранта от общества на период расследования, так как последний имел шенгенскую визу и мог скрыться за границей. Защита просила избрать Круглову домашний арест или запрет определенных действий. По просьбе адвоката в зале суда были допрошены глава партии Николай Рыбаков и второй зампред Кирилл Гончаров. Они охарактеризовали Круглова как законопослушного гражданина, а также выразили готовность от партии внести за него залог в любом объеме. Сам Круглов, выступая в суде, повторил, что работал всегда только в легальном поле в официально зарегистрированной партии и попросил суд назначить ему меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.
Адвокат намерена обжаловать решение суда.
О задержании Круглова стало известно 1 октября. Как рассказал «Ведомостям» его коллега Гончаров, это произошло в Санкт-Петербурге. Утром следующего дня Круглову в московском отделе Следственного комитета было предъявлено обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (фейки об армии РФ). В уголовном деле речь идет о посте, опубликованном в апреле 2022 г. в Telegram-канале политика: по версии следствия, в публикации содержались заведомо ложные сведения о применении Вооруженных сил против мирного населения Украины. Максимальная санкция по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Это уже второй случай задержания зампреда «Яблока» по уголовному делу с начала года. В июне стало известно, что глава псковского отделения, зампреда партии Лев Шлосберг