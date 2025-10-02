Суд арестовал зампреда «Яблока» Максима Круглова по делу о фейках

Согласно постановлению суда, Круглов пробудет под стражей до 29 ноября. Как уточнила адвокат, следователь требовал изолировать фигуранта от общества на период расследования, так как последний имел шенгенскую визу и мог скрыться за границей. Защита просила избрать Круглову домашний арест или запрет определенных действий. По просьбе адвоката в зале суда были допрошены глава партии Николай Рыбаков и второй зампред Кирилл Гончаров. Они охарактеризовали Круглова как законопослушного гражданина, а также выразили готовность от партии внести за него залог в любом объеме. Сам Круглов, выступая в суде, повторил, что работал всегда только в легальном поле в официально зарегистрированной партии и попросил суд назначить ему меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.