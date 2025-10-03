Только 15% размещенных резюме инженеров принадлежат начинающим специалистам

Только 15% размещенных резюме инженеров принадлежат начинающим специалистамНаправление меняется за счет искусственного интеллекта, из-за чего в будущем может понадобиться меньше кадров
На начинающих специалистов-инженеров без опыта работы приходится лишь 15% резюме. К такому выводу пришел Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, изучив социально-демографический портрет соискателей инженерных специальностей в РФ. За основу для анализа брались резюме инженеров на портале «Работа в России», которые обновлялись с января 2024 г. по апрель 2025 г. В выборке их было свыше 34 000 штук.
Более половины (54%) всех соискателей имеют опыт работы пять лет и больше. У каждого третьего (около 31%) есть опыт до четырех лет включительно, уточнил «Ведомостям» представитель отдела научных коммуникаций ИCИЭЗ НИУ ВШЭ.
Чаще всего авторы резюме, которые указали конкретную специализацию в желаемой должности, рассматривают работу инженера производственно-технического отдела (12%), технолога (9%) и механика (7%). Специалисты также ищут позиции инженера-строителя (около 6%), конструктора и энергетика (приблизительно по 5%). Кандидаты указывают сразу несколько интересующих направлений.
Среди молодых людей до 30 лет спросом пользуются такие позиции, как инженер-конструктор (почти 35% среди соискателей на должность), проектировщик (34%), эколог (32%), программист (31%) и технолог (29%). Наименьшую заинтересованность они выражают в позициях инженера по эксплуатации и снабжению (около 5% соответственно), механика (6%) и инженера по сметно-договорной работе (почти 10%).
Специалистам от 30 до 49 лет интересны позиции инженеров по качеству и стандартизации (65%), по сметно-договорной работе (63%) и по снабжению (около 61%). Менее заинтересованы они в таких должностях, как инженер по эксплуатации и механик (по 41%), а также инженер-конструктор (46%).
Что касается специалистов старше 50 лет, то они чаще всего хотят трудоустроиться инженером по эксплуатации (почти 54%), механиком (52%) и строителем (около 38%). Меньше всего их интересуют позиции инженера-эколога (около 10%), проектировщика (около 12%) и программиста (почти 18%).
В своих резюме инженеры чаще всего указывают навык работы с документацией (почти 45%). Это обычно предполагает составление смет, подготовку инструкций, технологических карт, конструкторской и иной документации, пояснили в ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Далее по распространенности упоминания в резюме идут организационно-управленческие компетенции (29%) и умение работать в команде (почти 29%).
Инженеры также дополняют резюме навыком проектирования и моделирования с помощью специальных программ (25%), навыком работы с компьютером (24%), навыком коммуникации (23%) и технического сопровождения (19%). Специалисты довольно часто подчеркивают и умение работать с инструментами графического дизайна и визуализации, разработки 3D-моделей, говорится в материалах ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Реже соискатели упоминают навыки программирования контроллеров и систем управления промышленным оборудованием, уточняется там же.
Директор по продуктам MatrixWave Сергей Карманенко отметил, что сейчас радиофизики, инженеры по антенным системам, инженеры-радиотехники и инженеры-конструкторы являются наиболее востребованными специалистами для компании. Технический директор группы компаний «Торг-комс» Владимир Мамаев, в свою очередь, отметил, что для их компании наиболее актуальны для трудоустройства инженеры-конструкторы. «Помимо профильного образования, знания программ и всего остального, что легко проверить, есть и софт-скиллы, которые в целом даже важнее. Это чувство прекрасного, творческий потенциал», – добавил он. Их можно заметить либо по предыдущим работам специалиста, либо в процессе общения, но чаще всего они проявляются уже после найма, при работе над первыми проектами, добавил Мамаев.
Директор по внешнему развитию ГК «Автомакон» Екатерина Родина отметила, что главный вызов, с которым сталкиваются высокотехнологичные компании сегодня – это кадровый разрыв. Опытных инженеров на рынке достаточно, но их компетенции редко совпадают с актуальными потребностями в робототехнике, автоматизации и AI. «При этом молодежь представлена слабо, всего 15,4% новичков, и этого явно недостаточно для восполнения дефицита», – указала она.
Система образования и промышленность должны стремиться к тому, чтобы число ищущих на сервисах вакансий работу инженеров (т. е. безработных соискателей) не росло, а сокращалось, заявила «Ведомостям» первый проректор Московского физико-технического института (МФТИ) Елена Анохова. «Каждому выпускнику инженерного вуза, начинающему специалисту или опытному инженеру должно находиться место не в базе резюме, а на реальном предприятии», – сказала она.
По словам Аноховой, молодые специалисты (на примере выпускников МФТИ) часто не выходят на сайты поиска работы – они напрямую трудоустраиваются в базовые организации и на предприятия-партнеры. Это говорит о позитивном тренде роста востребованности инженеров на среднесрочную перспективу, отметила она. Что касается компетенций в резюме, чаще всего это базовый набор навыков, которыми в той или иной степени должен владеть каждый специалист, заключила Анохова.
Инженерные специальности трансформируются за счет появления во многих областях новых инструментов, в том числе на основе искусственного интеллекта, указал директор института «Высшая инженерно-техническая школа» Университета ИТМО Андрей Куликов. «Не исключено, что к тому моменту, когда нынешние востребованные специалисты достигнут определенного возраста, рынку труда понадобится гораздо меньше инженерных кадров в принципе за счет оптимизации инструментария», – добавил он.