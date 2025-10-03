Только 15% размещенных резюме инженеров принадлежат начинающим специалистам

Директор по продуктам MatrixWave Сергей Карманенко отметил, что сейчас радиофизики, инженеры по антенным системам, инженеры-радиотехники и инженеры-конструкторы являются наиболее востребованными специалистами для компании. Технический директор группы компаний «Торг-комс» Владимир Мамаев, в свою очередь, отметил, что для их компании наиболее актуальны для трудоустройства инженеры-конструкторы. «Помимо профильного образования, знания программ и всего остального, что легко проверить, есть и софт-скиллы, которые в целом даже важнее. Это чувство прекрасного, творческий потенциал», – добавил он. Их можно заметить либо по предыдущим работам специалиста, либо в процессе общения, но чаще всего они проявляются уже после найма, при работе над первыми проектами, добавил Мамаев.