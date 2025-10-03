ДОСААФ будет разрешено вести предпринимательскую деятельность

ДОСААФ будет разрешено вести предпринимательскую деятельностьМинобороны также намерено разрешить организации привлекать региональные субсидии и пожертвования
Совершенствование допризывной подготовки молодежи для современных нужд армии потребовало от Минобороны подготовить законопроект о ДОСААФ – главной российской организации, отвечающей за это. Законопроект закрепляет правовые основы взаимодействия с общероссийской общественно-государственной организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ). Документ устанавливает право организации на привлечение средств от муниципалитетов и пожертвований ее участников. Инициативу «Ведомости» обнаружили на портале проектов нормативных актов.
ДОСААФ до сих пор не имеет четко закрепленной роли государства в управлении своей деятельностью, говорится в пояснительной записке. Как указывают авторы законопроекта, отсутствие специального порядка, регулирующего участие государства, а также «размытые механизмы финансового обеспечения и распределения имущества» снижают эффективность выполнения государственных задач организацией. Председатели региональных и межрегиональных отделений будут назначаться решением бюро центрального совета организации по кандидатурам, предложенным председателем, с обязательным уведомлением Минобороны и местных властей.
Организация сможет получать субсидии не только из федерального бюджета, но и от регионов и муниципалитетов, а также доходы от членских взносов, пожертвований и предпринимательской деятельности в рамках устава, следует из проектной документации. Доходы организация должна будет пускать только на реализацию поставленных перед ней целей: подготовка членов к военной службе, ГТО и проч. Имущество ДОСААФ будет закреплено за самой организацией, отдельные члены и отделения не получат долей собственности. Также Минобороны и другие федеральные органы будут участвовать в наблюдательных советах и координационных органах на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Чем занимается ДОСААФ
В связи с проведением спецоперации и возможным расширением функций организации требуется корректировка правил ее деятельности, в том числе финансирования и управления, чтобы запускать новые государственные и социально значимые проекты, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат подчеркнул, что деятельность ДОСААФ не ограничивается подготовкой водителей, как иногда утверждают граждане, а включает патриотическое воспитание молодежи, работу с юнармейскими организациями, строевую подготовку, тир, спортивные и образовательные мероприятия. Усиление контроля, в том числе через согласование назначения руководителей отделений с представителями Минобороны и губернаторами, направлено на создание единой управляемой системы и повышение эффективности работы организации, считает Нилов. По его мнению, такие меры не являются чем-то необычным или новым: государственное участие и регулирование обеспечивают целостность и координацию сети отделений ДОСААФ, позволяют оптимально распределять бюджетные средства и согласовывать кадровую политику, что в итоге повышает эффективность выполнения задач, возложенных на организацию.
Принятие законопроекта, по мнению члена общественного совета при Минобороны РФ и ветерана боевых действий Вячеслава Калинина, направлено в том числе и на повышение прозрачности расходования субсидий. Он отметил, что участие Минобороны позволит контролировать движение средств, чтобы «каждый вложенный рубль» приносил максимальную пользу государству и обществу. Деятельность ДОСААФ сегодня выходит за рамки подготовки водителей, согласился Калинин. Организация реализует военно-патриотические, спортивные и технические программы, включая обучение стрельбе, первой медицинской помощи, владению современными образцами военной техники, в том числе БПЛА, парашютную подготовку, перечисляет эксперт.
«Ведомости» направили запрос в Минобороны и ДОСААФ.