ДОСААФ будет разрешено вести предпринимательскую деятельность

В связи с проведением спецоперации и возможным расширением функций организации требуется корректировка правил ее деятельности, в том числе финансирования и управления, чтобы запускать новые государственные и социально значимые проекты, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат подчеркнул, что деятельность ДОСААФ не ограничивается подготовкой водителей, как иногда утверждают граждане, а включает патриотическое воспитание молодежи, работу с юнармейскими организациями, строевую подготовку, тир, спортивные и образовательные мероприятия. Усиление контроля, в том числе через согласование назначения руководителей отделений с представителями Минобороны и губернаторами, направлено на создание единой управляемой системы и повышение эффективности работы организации, считает Нилов. По его мнению, такие меры не являются чем-то необычным или новым: государственное участие и регулирование обеспечивают целостность и координацию сети отделений ДОСААФ, позволяют оптимально распределять бюджетные средства и согласовывать кадровую политику, что в итоге повышает эффективность выполнения задач, возложенных на организацию.