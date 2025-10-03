Суд арестовал бизнесмена Ибрагима Сулейманова по делу о заказных убийствах

Суд арестовал бизнесмена Ибрагима Сулейманова по делу о заказных убийствахВину он не признает
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу предпринимателя, совладельца крупной IT-компании «Сирена-Трэвел» Ибрагима Сулейманова, известного в СМИ как «теневой миллиардер», передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. По решению суда в СИЗО он пробудет сроком до 2 декабря. Ему предъявлено обвинение в организации двух убийствах, совершенных в Москве в конце 1990-х и начале 2000-х гг.
Судебное заседание проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме. На этом настаивал следователь, ссылаясь на необходимость защиты медицинской тайны и деталей расследования. Сулейманов был не против открытого процесса.
Адвокаты просили суд избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Решение суда об аресте защитники намерены обжаловать.
Как пояснил один из участников процесса перед заседанием, следствие вменяет Сулейманову организацию расправы над профсоюзным лидером авиакомпании «Внуковские авиалинии» Геннадием Борисовым, которому в январе 1999 г. в подъезде дома нанесли 12 ножевых ранений. Второй эпизод касается убийства бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгия Таля, застреленного в апреле 2004 г. у офиса на Старой Басманной улице.
Уголовное дело по статье об убийстве было возбуждено после показаний, полученных от предполагаемого лидера дагестанской ОПГ Абакара Дарбишева, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным газеты, он был задержан 2 октября, в тот же день, что и Сулейманов, но скончался до ареста.
Сулейманов ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В 2007 г. он был арестован за мошенничество и отмывание средств: вместе с партнером Татевосом Суриновым через подставную компанию приобрел автоматизированную систему управления воздушным движением французской фирмы Thomson для аэропорта Казани и незаконно присвоил более $4,5 млн.
В 2007 г. Басманный суд приговорил его к 10 годам и 4 месяцам заключения, а уже через год в 2008 г. Сулейманов получил новый срок за махинации с недвижимостью и финансовые схемы. Совокупно ему было назначено 12 лет колонии. В 2015 г. он вышел по условно-досрочному освобождению (УДО). После освобождения предприниматель продолжил бизнес-деятельность, включая IT-компанию «Сирена-Трэвел» и участие в других предприятиях авиационной сферы.