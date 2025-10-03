Суд арестовал бизнесмена Ибрагима Сулейманова по делу о заказных убийствах

В 2007 г. Басманный суд приговорил его к 10 годам и 4 месяцам заключения, а уже через год в 2008 г. Сулейманов получил новый срок за махинации с недвижимостью и финансовые схемы. Совокупно ему было назначено 12 лет колонии. В 2015 г. он вышел по условно-досрочному освобождению (УДО). После освобождения предприниматель продолжил бизнес-деятельность, включая IT-компанию «Сирена-Трэвел» и участие в других предприятиях авиационной сферы.