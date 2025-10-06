Зоозащитники предложили запретить регионам регулировать число бездомных животных

Зоозащитники предложили запретить регионам регулировать число бездомных животныхВ субъектах часто разрабатываются «живодерские инициативы», считают они
Полномочия по регулированию численности безнадзорных животных необходимо передать от региональных властей федеральному центру. Об этом заявили представители профильных общественных организаций и зооволонтеры на первом Всероссийском съезде защитников животных. Он прошел 3 октября в Общественной палате РФ.
До июля 2023 г. действовал единый формат по обращению с безнадзорными животными – система «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат» (ОСВВ). Потом вступили в силу поправки в закон об ответственном обращении с животными, которые позволили субъектам самостоятельно выбирать, как регулировать численность кошек и собак. Наибольшую опасность представляют бездомные собаки, которые нападают на людей. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году 237 000 человек обратились за медицинской помощью из-за укусов собак, что на 0,9% меньше по сравнению с 2023 г.
Среди регионов – лидеров по обращению граждан из-за травм, нанесенными уличными животными, Астраханская область, Северная Осетия, Еврейская автономная область, Чукотский край и Волгоградская область. Такие данные привела юрист межрегионального общественного движения «Будь человеком!» Светлана Зиберт. В этих субъектах уровень обращений за последние 14 лет вдвое больше, чем в среднем по стране, уточнила она.
Сколько в России бездомных животных
В этих же регионах высока доля сельского населения. «Чтобы решать проблемы с уличными животными, нужно воздействовать на популяцию домашних животных», – считает Зиберт. По ее словам, необходимо вводить комплексный подход – проводить бесплатную стерилизацию в районах, где развит частный сектор. По ее мнению, принимать законы в сфере обращения с животными нужно на федеральном уровне, так как сейчас в ряде регионов из-за невежества чиновников появляются «живодерские инициативы».
Что думает президент
Зоозащитница Ольга Екимовская напомнила об опыте Бурятии – первого субъекта в РФ, где приняли закон об эвтаназии невостребованных животных после их 30-дневного содержания в специальных приютах. После широкой критики со стороны общественности и зоозащитников Верховный суд республики изменил положение об умерщвлении бездомных животных, продолжила она. Сейчас эвтаназия все еще разрешена, если животные проявляют агрессию, нападают на человека или переносят заразные инфекции, говорит Екимовская.
Необходимость передать полномочия в сфере регулирования численности бездомных животных федеральному центру также поддержала директор благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова. По ее словам, зоозащитные организации с 2018 г. работали над тем, чтобы решать проблему безнадзорных животных гуманным способом. В регионах, где законодательно запрещено кормить бездомных собак и введен отлов, местные власти не заинтересованы идти на контакт с общественниками, говорит Сафонова.
Партия «Зеленые» предлагает определить единое ведомство, отвечающее за решение проблем бездомных животных, а также разработать единый стандарт обращения с ними, сказал ее сопредседатель Михаил Шахматов. Необходимо установить существенные штрафы для владельцев животных, бросивших своих питомцев, а также ввести обязательную маркировку, которая позволит быстро идентифицировать потерявшееся животное и вернуть его владельцу, заключил он. В России также пока не введена единая федеральная система учета домашних питомцев, добавил Шахматов.
Что еще обсуждали на съезде
Курс на федерализацию нормативного регулирования дошел и до сферы безнадзорных животных и вряд ли это можно считать позитивной тенденцией, говорит политический юрист Олег Захаров. По его мнению, централизация регулирования на уровне федерального закона свяжет регионам руки, лишит вариативности в решении локальных проблем. «Регионы абсолютно разные, и бороться с перегибами на местах надо не повальным лишением местных властей реальных рычагов решения зооэкологических проблем, а тотальной публичностью и конструктивной общественной критикой ошибочных и непродуманных решений», – считает он.