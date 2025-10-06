Зоозащитники предложили запретить регионам регулировать число бездомных животных

До июля 2023 г. действовал единый формат по обращению с безнадзорными животными – система «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат» (ОСВВ). Потом вступили в силу поправки в закон об ответственном обращении с животными, которые позволили субъектам самостоятельно выбирать, как регулировать численность кошек и собак. Наибольшую опасность представляют бездомные собаки, которые нападают на людей. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году 237 000 человек обратились за медицинской помощью из-за укусов собак, что на 0,9% меньше по сравнению с 2023 г.