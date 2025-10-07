Организаторам азартных игр запретят рассылать рекламу гражданам с самозапретом

Поправки Минфина позволят гражданам подавать заявление на самозапрет не только через «Госуслуги», но и через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. После того как гражданин попадает в реестр лиц, отказавшихся от участия в азартных играх, организаторы будут обязаны отказать ему в доступе к личному кабинету, который используется для принятия интерактивных ставок. Они также должны будут перевести на банковский счет гражданина невыплаченные выигрыши и уже принятые ставки на исход событий, которые еще не наступили. Помимо этого организаторам азартных игр и лицам, которые действуют в их интересах, будет запрещено отправлять установившим самозапрет гражданам рекламу о них. В случае принятия законопроект вступит в силу 1 марта 2026 г., а не с 1 сентября 2025 г., как было указано раньше.