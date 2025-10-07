Организаторам азартных игр запретят рассылать рекламу гражданам с самозапретом

Организаторам азартных игр запретят рассылать рекламу гражданам с самозапретомРечь идет о звонках, письмах и рассылках, при этом контекстная реклама не подпадает под регулирование
Граждане, оформившие самозапрет на участие в азартных играх, не будут получать рекламу от их организаторов. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок Минфина ко второму чтению в Госдуме инициативы, которая вводит механизм добровольного отказа от участия в азартных играх. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника: один – в Белом доме, второй – близкий к нему.
Первоначальная версия законопроекта была принята депутатами в первом чтении в мае 2025 г. Она предполагает изменения в законы «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» и «О публично-правовой компании Единый регулятор азартных игр». Авторы инициативы – члены думского комитета по физической культуре и спорту во главе с его первым зампредом Дмитрием Свищевым (ЛДПР).
Принятие законопроекта позволит устанавливать запрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, на тотализаторах, в казино и залах игровых автоматов. Для этого гражданин сможет направить заявление через портал «Госуслуги» с просьбой о внесении его в реестр лиц, отказавшихся от участия в азартных играх. Ведение этого списка возлагается на Единого регулятора азартных игр. Минимальный срок самозапрета – 12 месяцев. Исключение из реестра производится только на основании нового заявления гражданина, но не ранее чем спустя год после включения в список. Документ также вводит запрет для букмекерских контор и тотализаторов на прием ставок от граждан, внесенных в данный перечень. Казино и залы игровых автоматов, в свою очередь, не смогут выдавать им жетоны и фишки, а также пускать их на свою территорию.
Поправки Минфина позволят гражданам подавать заявление на самозапрет не только через «Госуслуги», но и через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. После того как гражданин попадает в реестр лиц, отказавшихся от участия в азартных играх, организаторы будут обязаны отказать ему в доступе к личному кабинету, который используется для принятия интерактивных ставок. Они также должны будут перевести на банковский счет гражданина невыплаченные выигрыши и уже принятые ставки на исход событий, которые еще не наступили. Помимо этого организаторам азартных игр и лицам, которые действуют в их интересах, будет запрещено отправлять установившим самозапрет гражданам рекламу о них. В случае принятия законопроект вступит в силу 1 марта 2026 г., а не с 1 сентября 2025 г., как было указано раньше.
Свищев считает, что речь идет о запрете целенаправленной рекламы – рассылок, звонков, писем или других обращений. «Если человек принял осознанное решение отказаться от этого, его выбор должен быть защищен: никто не имеет права вновь вовлекать его участвовать в азартных играх через навязчивую рекламу или персональные предложения», – указал депутат. Контекстная реклама формально не подпадает под действие этих поправок. Но, по словам Свищева, ее запрет может быть обоснован для эффективности механизма самозапрета. Контролировать соблюдение запрета по отправке рекламы будут сотрудники налоговых органов, пояснил он.
Предлагаемые поправки касаются рассылок и пуш-уведомлений, отметил зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора «Фонбета» Николай Оганезов. По его словам, это техническая составляющая, с реализацией которой у организаторов азартных игр не будет трудностей. При этом Оганезов напомнил, что самозапрет могут обеспечивать только легальные букмекеры. «Нелегальные операторы, например онлайн-казино, ждут резкого роста своей аудитории: у передумавших оставлять опцию самозапрета игроков останется вариант обращаться только к ним. Это самая главная проблема при реализации данного закона», – указал он. Оганезов подчеркнул, что ни одна букмекерская компания не заинтересована в зависимых и проблемных игроках. Чем лучше ситуация у человека на работе и в семье, тем лучше для букмекера во всех отношениях, добавил Оганезов.
Президент букмекерской компании BetBoom Константин Макаров отметил, что предлагаемые поправки – это шаг к формированию цивилизованного и ответственного рынка азартных игр, где легальный оператор несет не только коммерческую, но и социальную ответственность перед клиентом. С технической стороны реализация требований потребует от операторов интеграции внутренних систем с реестром самозапрета, автоматизации проверки статусов клиентов, обновления алгоритмов рассылок и обучения персонала корректной обработке заявлений, указал он. «Мы в своей компании это уже реализуем полноценно. У нас уже идет адаптация CRM-систем (программное обеспечение для работы с клиентской базой. – «Ведомости»), происходит настройка автоматической проверки клиентских статусов перед запуском рассылок, а также обучение сотрудников, отвечающих за маркетинговые коммуникации», – добавил он.
Государство впервые прямо закрепляет обязанность бизнеса уважать личное решение человека отказаться от азартных игр, указал адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Такой подход приближает российскую модель к лучшим международным практикам ответственного гемблинга, где оператор не только принимает ставки, но и обязан предотвращать патологическое поведение клиента, добавил он.
Реклама может послужить триггером для определенного поведения и эмоций, отметил психолог, специалист сервиса Alter Антон Никитин. Если ограничить количество рекламных сообщений на тему, вызывающую зависимость, то человеку будет легче устоять перед искушением, заключил Никитин.