Свыше 40% граждан говорят о замещении товаров ушедших брендов российскими

На вопрос, какие изменения в жизни произошли из-за приостановки работы иностранных компаний, 65% россиян в 2025 г. сказали, что их не было. О росте цен и инфляции говорят 7% респондентов, о невозможности купить определенные товары – 4%. Равные доли опрошенных отмечают блокировку соцсетей, ухудшение качества товаров и их ограниченный выбор (по 3% на каждый ответ). Примерно столько же (по 2% на ответ) заявляют о невозможности оплатить сервисы и поменять авто, об уменьшении доходов, безработице, проблемах с лекарствами и техникой. Затруднились ответить 9% респондентов. В этом вопросе они могли выбрать несколько вариантов ответа.