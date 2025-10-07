Свыше 40% граждан говорят о замещении товаров ушедших брендов российскими

Свыше 40% граждан говорят о замещении товаров ушедших брендов российскимиНо некоторые отмечают точечные проблемы, связанные с ухудшением качества продукции или ее отсутствием
Большинство россиян (44%) уверены, что отечественные производители смогли заместить большую часть продукции и услуг иностранных компаний, ушедших из России. Это утверждается в результатах телефонного опроса аналитического центра ВЦИОМ (есть у «Ведомостей»). В сентябре в нем приняли участие 1600 совершеннолетних респондентов.
Мнения о том, что производители РФ полностью заместили продукцию покинувших отечественный рынок компаний, придерживаются 17% опрошенных. Примерно столько же (16%) говорят о замещении по меньшинству товаров. 13% респондентов считают, что российские компании практически не смогли заменить ушедших производителей. Каждый десятый (10%) затруднился дать ответ.
Большая часть россиян (65%) утверждает, что приостановка работы иностранных компаний не сказалась на них. Об умеренном влиянии говорит примерно каждый шестой опрошенный (15%), о слабом – каждый девятый (11%), а о сильном – только 6% респондентов. Затруднились ответить 3% россиян.
По сравнению с периодом начала боевых действий на Украине в 2022 г. позиция граждан поменялась. Три года назад 39% опрошенных говорили, что приостановка работы зарубежных компаний не скажется на них. Еще 23% заявляли о возможном умеренном влиянии, 21% – о слабом, а 12% – о сильном. Только 5% респондентов не смогли тогда дать ответ.
На вопрос, какие изменения в жизни произошли из-за приостановки работы иностранных компаний, 65% россиян в 2025 г. сказали, что их не было. О росте цен и инфляции говорят 7% респондентов, о невозможности купить определенные товары – 4%. Равные доли опрошенных отмечают блокировку соцсетей, ухудшение качества товаров и их ограниченный выбор (по 3% на каждый ответ). Примерно столько же (по 2% на ответ) заявляют о невозможности оплатить сервисы и поменять авто, об уменьшении доходов, безработице, проблемах с лекарствами и техникой. Затруднились ответить 9% респондентов. В этом вопросе они могли выбрать несколько вариантов ответа.
Три года назад перемен не ожидал 41% опрошенных. Рост цен ждали 14% россиян, проблем с автозапчастями и снижения уровня жизни – по 6%, а проблем с техникой и приобретением определенных товаров – по 4%. Примерно равные доли респондентов предполагали, что будет блокировка соцсетей, ухудшится качество товаров и появятся проблемы с оплатой картой (по 2%).
Ассортимент товаров и услуг стал меньше, особенно в высоком ценовом сегменте, но критически не изменился, говорит генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. «Серьезных дефицитов не возникло, хотя многие товары подорожали или стали хуже качеством», – добавил он. В таких секторах, как автомобилестроение и гражданское авиастроение, потребительский рынок оказался «оголен» и держится только благодаря ранее вывезенной (т. е. ввезенной в РФ. – «Ведомости») западной продукции (авиалайнеры) или китайскому импорту (автомобили), считает Федоров.
В отдельных сферах в связи с уходом иностранных компаний произошло развитие альтернативных цепочек поставок, отмечает руководитель «Народный фронт. Аналитики» Ольга Позднякова. «Часть иностранных компаний не ушли полностью, а сменили названия и юридическое оформление», – добавила она. Общество имеет высокую способность к адаптации, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-траст», экономист Олег Абелев: «Три года назад был системный шок, а сейчас – скорее неудобство для отдельных групп населения».
В России остается ностальгия по отдельным брендам, таким как McDonald’s и IKEA, а также брендам одежды, косметики и электроники, говорит завкафедрой маркетинга факультета «Высшая школа управления» в Финансовом университете при правительстве РФ Светлана Карпова. По ее словам, возвращение брендов не будет означать полного возвращения к прежним условиям работы, уточнила эксперт.
Почему россияне ждут возвращения иностранных компаний
Граждане ждут возвращения брендов из-за эмоциональной привязанности, не полностью удовлетворенного спроса на отдельные категории товаров и ассоциации западных компаний с высоким качеством, говорит завкафедрой маркетинга факультета «Высшая школа управления» в Финансовом университете при правительстве РФ Светлана Карпова.
Когда на государственном уровне обсуждается возвращение брендов, это скорее обсуждение не самих компаний, а политического и экономического климата, считает экономист Олег Абелев.
Если 61% говорит, что российские компании смогли заменить ушедшие бренды полностью или по большинству товаров, это признание функциональной замены, пояснил замдекана философско-социологического факультета Института общественных наук РАНХиГС Сергей Дубровский.
Но функциональность не равна полному удовлетворению. «Человек может спокойно пользоваться отечественным аналогом и одновременно считать, что возвращение оригинального бренда улучшило бы его потребительский опыт», – отметил он.