За отказ допустить операторов связи в МКД предусмотрены штрафы до 1 млн рублей

Депутаты введут штрафы за нарушения правил взаимодействия операторов связи и лиц, которые управляют многоквартирным домом (МКД). Для должностных лиц они составят от 10 000 до 40 000 руб., для юрлиц – от 100 000 до 500 000 руб., повторное нарушение повлечет штрафы для должностных лиц от 40 000 до 50 000 руб., для юрлиц – от 600 000 до 1 млн руб. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поддержал 6 октября комитет Госдумы по госстроительству. В первом чтении палата может рассмотреть законопроект 9 или 14 октября – вторая дата вероятнее, сказал глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).