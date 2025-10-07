За отказ допустить операторов связи в МКД предусмотрены штрафы до 1 млн рублей

За отказ допустить операторов связи в МКД предусмотрены штрафы до 1 млн рублейКомитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять законопроект в первом чтении, которое может состояться 14 октября
Депутаты введут штрафы за нарушения правил взаимодействия операторов связи и лиц, которые управляют многоквартирным домом (МКД). Для должностных лиц они составят от 10 000 до 40 000 руб., для юрлиц – от 100 000 до 500 000 руб., повторное нарушение повлечет штрафы для должностных лиц от 40 000 до 50 000 руб., для юрлиц – от 600 000 до 1 млн руб. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поддержал 6 октября комитет Госдумы по госстроительству. В первом чтении палата может рассмотреть законопроект 9 или 14 октября – вторая дата вероятнее, сказал глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).
На заседании комитета он отметил, что ко второму чтению в законопроект обязательно нужны поправки. В отзыве правительства на законопроект говорилось, что реализация его положений может привести к увеличению доходов федерального бюджета за счет поступления сумм от штрафов. Концептуально Белый дом инициативу поддержал, но указал, что проектируемый состав административного правонарушения не относится к предмету правового регулирования ст. 9.21 КоАПа (нарушение правил недискриминационного доступа, порядка подключения), а его нужно закрепить в отдельной норме.
Сейчас статья ст. 9.21 КоАПа, куда предлагаются изменения, предполагает санкции за нарушение доступа или порядка подключения к магистральным нефтепроводам и газопроводам, электрическим, тепловым сетям и т. д. Законопроект был внесен в Госдуму 19 июня 2025 г. группой сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по регламенту Вячеславом Тимченко.
В апреле 2024 г. вступили в силу поправки в закон, которые обязывают допускать операторов связи в МКД, причем безвозмездно (кроме оплаты электричества) и по желанию любого жильца без решения общего собрания. Спустя год после принятия закона для приведения в соответствие с требованиями, которые в нем прописаны, расторгнуто лишь 30–40% договоров на размещение сетей связи, указывают сенаторы в пояснительной записке.
По их словам, возникает значительное число ситуаций, при которых управляющие компании (УК) уклоняются от расторжения ранее заключенных договоров, «навязывают дополнительные условия или другие договоры, предусматривающие внесение операторами связи платы». Нарушения могут устраняться ФАС, но соответствующих полномочий у службы нет, считают сенаторы.
Указанные размеры штрафов не высоки для застройщиков, полагает юрист, президент Ассоциации малых операторов связи регионов Дмитрий Галушко. А крупные застройщики могут сначала оспаривать штрафы в суде, что может длиться долго, говорит он. По мнению юриста, такие санкции не устранят монополию карманных провайдеров.
Дело против ПИК
Введение ответственности, выраженной в деньгах, – это положительный шаг, считает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. В то же время для УК должен быть прописан список причин, по которым они могут отказать в доступе провайдеров в дома, добавляет он. Например, УК отказывает по причине отсутствия технической возможности, но в таком случае это должно быть подтверждено данными профильного ведомства.
Но без подобных корректировок управляющие компании будут дальше уклоняться от обязанности пускать операторов связи в дома, говорит гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. По ее мнению, принятые в прошлом году изменения в законодательстве не дали ожидаемого эффекта: «Управляющие компании не только продолжили уклоняться от расторжения ранее заключенных договоров, но также в целом сохраняют практику навязывания дополнительных условий, создавая препятствия для доступа операторов связи в МКД».
Закон о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома, вступивший в силу в апреле 2024 г., а также подзаконные акты были призваны решить ряд задач, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минцфиры: дать возможность гражданам самим выбирать себе подходящего оператора связи, прекратить практику, когда управляющие компании ограничивают провайдерам доступ к домовой инфраструктуре, стимулировать конкуренцию на телекомрынке. «Несмотря на принятый закон, проблемы с доступом операторов связи в многоквартирные дома по-прежнему остаются», – добавили в ведомстве.
«Ведомости» направили запросы в «Ростелеком», «Мегафон», МТС, «Билайн» и «ЭР-телеком холдинг» (бренд «Дом.ру»).