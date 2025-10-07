МВД намерено создать подведомственные творческие студии

МВД намерено создать подведомственные творческие студииОни станут частью патриотической подготовки сотрудников полиции
Министерство внутренних дел предложило закрепить использование подведомственных творческих студий и культурных коллективов в воспитательной работе с личным составом. Соответствующий проект приказа уточняет порядок морально-психологического обеспечения службы и вводит новые формы патриотической подготовки, включая исторические реконструкции, создание мемориалов, выставки, концерты и театрализованные постановки. С текстом документа «Ведомости» ознакомились на портале проектов нормативных правовых актов.
Сейчас морально-психологическая работа в МВД ведется через отделы по работе с личным составом, подразделения воспитательной и социальной работы, а также психологические службы, следует из ведомственного приказа от 2024 г. Соответствующие отделы отвечают за лекции, встречи с ветеранами, культурно-массовые мероприятия и поддержку семей сотрудников. Законопроектом впервые вводится новое внештатное подразделение – творческие студии. Также МВД предлагает обновить внешний вид кабинетов сотрудников. Сейчас, согласно регламенту, для поднятия патриотических настроений там должны обязательно находиться портрет президента РФ, фотография начальника отдела, карта России, вырезки из Конституции и др. Проектом поправок авторы также предлагают вешать в кабинетах фотографии особенно отличившихся сотрудников и вырезки из федерального закона о противодействии коррупции.
Кроме того, следует из проекта, планируется проводить индивидуальные мобилизующие беседы с сотрудниками. В настоящий момент уже проводятся ознакомительные, поддерживающие и корректирующие. К ним относятся обсуждение служебной деятельности, анализ дисциплинарных нарушений, психолого-педагогическое наблюдение, разбор индивидуальных заданий и поручений, заслушивание сотрудников на совещаниях и оказание адресной помощи.
«Ведомости» направили запрос в МВД. Планы МВД по патриотическому воспитанию сотрудников через организацию творческих студий, исторических реконструкций, концертов и театрализованных постановок кажутся малореалистичными и малоэффективными в нынешних условиях дефицита кадров, говорит председатель московского профсоюза МВД и Росгвардии Михаил Пашкин. Он обращает внимание, что такая работа требует вовлечения заинтересованных специалистов, а не руководителей отделов кадров и замов по работе с личным составом, которые уже перегружены управленческими обязанностями и ведением документации.
По мнению Пашкина, сотрудники ведомства уходят в первую очередь из-за низких зарплат и ограниченных карьерных перспектив и никакие культурно-воспитательные инициативы не компенсируют этот дефицит. Он подчеркивает, что при нехватке финансирования и перегруженности личного состава подобные инициативы рискуют не дать результата, а лишь увеличивать нагрузку на сотрудников. В итоге, по мнению эксперта, если МВД хочет реально укреплять патриотизм и сплоченность, необходимо сначала решить материальные и организационные вопросы, а затем уже внедрять культурно-воспитательные программы.
Уровень кадрового дефицита в МВД
Патриотическое воспитание сотрудников МВД имеет долгую историю и ранее реализовывалось через творческие конкурсы, литературные премии и культурно-просветительские программы, говорит член общественного совета при Минобороны РФ и ветеран МВД Вячеслав Калинин. Он подчеркнул, что такие инициативы всегда способствовали формированию морально-нравственного и патриотического сознания как среди сотрудников, так и среди граждан.
Калинин связывает нынешнее расширение круга мероприятий с дефицитом кадров в ведомстве и стремлением удержать действующих сотрудников и привлечь новых. Он обращает внимание, что работа полицейских сопряжена с высокими психологическими нагрузками, непростыми условиями и невысоким материальным вознаграждением. Патриотические программы могут поддерживать престиж службы и формировать положительный имидж, но их эффективность напрямую зависит от повышения уровня оплаты труда и социальных гарантий сотрудников, а также от участия общества в поддержке ведомства средствами и ресурсами, заключил он.