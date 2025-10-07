МВД намерено создать подведомственные творческие студии

Уровень кадрового дефицита в МВД

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в последние годы не раз признавал наличие серьезного кадрового дефицита в системе МВД. В августе 2023 г. он охарактеризовал ситуацию как «критическую»: за один месяц из ведомства ушло около 5000 сотрудников. По словам министра, нехватка персонала затрудняет выполнение повседневных задач и снижает эффективность работы подразделений. В мае 2024 г. Колокольцев уточнил масштабы проблемы: по всей стране в МВД недостает примерно 152 000 человек, что фактически означает «один сотрудник работает за четверых». Особенно остро нехватка ощущается в патрульно-постовой службе, где некомплект достигает 25%, а в некоторых регионах, например в Пермском крае, – до 50%.