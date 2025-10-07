При конвоировании осужденных разрешат использовать любые спецсредства

Важное нововведение – возможность применять наручники и иные спецсредства превентивно, а не только в ответ на конкретные действия, соглашается управляющий партнер «Альтависты» Владимир Воронин. Среди осужденных процесс этапирования не случайно считается одним из самых опасных, говорит адвокат Александра Харина. Во время перемещения из одного учреждения ФСИН в другое человек фактически теряет связь с внешним миром, адвокатами и родственниками, в связи с чем ограничен в возможностях защиты своих прав, объясняет адвокат.