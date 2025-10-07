При конвоировании осужденных разрешат использовать любые спецсредства

При конвоировании осужденных разрешат использовать любые спецсредстваПредложенные Минюстом поправки предусматривают запрет на наручники в отношении женщин
Минюст предложил расширить основания для применения спецсредств в отношении конвоируемых осужденных. Сейчас их можно применять, если поведение осужденного дает основание полагать о намерении совершить побег либо причинить вред окружающим. Авторы проекта обращают внимание, что ежегодно движение спецвагонов с конвоем осуществляется по 80 маршрутам. А конвоирование от вагонов до спецавтомобилей обратно по территориям железнодорожных станций осуществляется группами, в ряде случаев до 50 человек. Эти лица способны на импульсивные поступки, поясняют авторы.
Зампред АЮР Игорь Черепанов уточняет, что специальные средства, доступные сотрудникам ФСИН, – это как палки и электрошокеры, так и собаки и водометы. Но проект предусматривает ослабление ведомственного и прокурорского контроля в случаях применения специальных средств (об этом не нужно будет докладывать), считает вице-президент ФПА Евгений Рубинштейн.
Важное нововведение – возможность применять наручники и иные спецсредства превентивно, а не только в ответ на конкретные действия, соглашается управляющий партнер «Альтависты» Владимир Воронин. Среди осужденных процесс этапирования не случайно считается одним из самых опасных, говорит адвокат Александра Харина. Во время перемещения из одного учреждения ФСИН в другое человек фактически теряет связь с внешним миром, адвокатами и родственниками, в связи с чем ограничен в возможностях защиты своих прав, объясняет адвокат.
При этом впервые предлагается прямо запретить применение наручников в отношении женщин при их конвоировании вне специального транспорта, отмечает Воронин.