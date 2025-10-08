Газета
Главная / Общество /

Страховщики предложили обязать мигрантов оформлять ДМС с первичной помощью

Это нужно для сокращения нагрузки на региональные бюджеты и противодействия мошенничеству
Екатерина Дорофеева
Мария Викулова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Иностранцы и лица без гражданства в течение срока временного пребывания в РФ должны иметь полис добровольного медицинского страхования (ДМС), который покрывает первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах. Это необходимо прописать в законодательстве, считают во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Он направил обращение с предложениями в Минфин, документ есть в распоряжении «Ведомостей».

Изменения нужны для того, чтобы иностранцы не обходили требования по медицинским гарантиям, указывается в обращении. ВСС предлагает скорректировать в том числе законы о правовом положении иностранцев в РФ, о миграционном учете, Кодекс об административных правонарушениях и Трудовой кодекс.

