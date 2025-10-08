Страховщики предложили обязать мигрантов оформлять ДМС с первичной помощью

Иностранцы и лица без гражданства в течение срока временного пребывания в РФ должны иметь полис добровольного медицинского страхования (ДМС), который покрывает первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах. Это необходимо прописать в законодательстве, считают во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Он направил обращение с предложениями в Минфин, документ есть в распоряжении «Ведомостей».