Страховщики предложили обязать мигрантов оформлять ДМС с первичной помощью

Страховщики предложили обязать мигрантов оформлять ДМС с первичной помощьюЭто нужно для сокращения нагрузки на региональные бюджеты и противодействия мошенничеству
Иностранцы и лица без гражданства в течение срока временного пребывания в РФ должны иметь полис добровольного медицинского страхования (ДМС), который покрывает первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах. Это необходимо прописать в законодательстве, считают во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Он направил обращение с предложениями в Минфин, документ есть в распоряжении «Ведомостей».
Изменения нужны для того, чтобы иностранцы не обходили требования по медицинским гарантиям, указывается в обращении. ВСС предлагает скорректировать в том числе законы о правовом положении иностранцев в РФ, о миграционном учете, Кодекс об административных правонарушениях и Трудовой кодекс.
