В России растет запрос на традиционные ценности вместо гендерной идеологии

В России растет запрос на традиционные ценности вместо гендерной идеологииПри этом социологи отмечают рост одиночества и снижение когнитивных способностей из-за развития ИИ
Самый широкий, развивающийся тренд в России сегодня – это высокий запрос граждан на традиционные ценности, обещающие устойчивость, стабильность и единство общества вопреки всем «разрушающим, подрывающим, разлагающим внешним и внутренним вызовам». Об этом заявил гендиректор аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ Валерий Федоров, выступая на международном симпозиуме «Создавая будущее» в рамках сессии «Социальное прогнозирование: тренды и вызовы». Полученные выводы были сделаны с помощью «трендвотчинга» (это систематические наблюдения за изменениями в разных сферах жизни).
Параллельно с этим развивается другой тренд – провал гендерной идеологии. «Еще несколько лет назад [было] 63 гендера, сплошные гендеры. Называйте меня «мы», а не «я». Сегодня все это подвергается резкой критике, осмеянию и упразднению», – указал Федоров. И наконец, последний развивающийся тренд – это поиск новой объединяющей идеологии глобального уровня. Этот запрос, по словам гендиректора АЦ ВЦИОМ, пока полностью не удовлетворен.
Федоров также обозначил «нарождающиеся» тренды. К ним относятся, например, рост одиночества и постепенная адаптация общества к этому. «Если раньше одиночество воспринималось однозначно как беда, проклятие, источник боли, то сегодня происходит превращение одиночества в ценность», – прокомментировал гендиректор АЦ ВЦИОМ результаты наблюдений.
Вместе с этим ослабевает локальная, региональная и религиозная идентичность, тогда как национальная – усиливается.
В России, Европе и даже в консервативных странах действительно растет доля одиноко проживающих людей, а также снижается средний размер домохозяйства, подтвердила в ходе своего выступления заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Ирина Калабихина. «Это новая тенденция, это новая система отношений», – указала она.
АЦ ВЦИОМ также проанализировал тренды в области социальной психологии и ментального здоровья. Одна из устойчивых тенденций сейчас – это разрушение ментального состояния и баланса в соотношении работы и личной жизни, а также усталость от тотальной цифровизации. Поэтому есть рост тревожности и психических расстройств, говорит Федоров. Но есть и хорошие новости: параллельно с ним развивается «селфхелп» – осознанное отношение к своему ментальному здоровью.
Здесь же закралась одна из наиболее «ужасных» зарождающихся тенденций, по мнению Федорова, – это ослабление когнитивных способностей людей из-за масштабного использования искусственного интеллекта. «Это просто, удобно, доступно. В результате наши мозги начинают разгружаться, и мы рады. Но глупеем», – признал он. Что касается трендов в сфере идентичности, то сейчас заметна суверенизация граждан и рост патриотизма, а также крах космополитизма и идеологии «открытого мира».
Традиционные ценности в указе
Если под традиционными ценностями понимаются прежде всего ценности семьи, то тогда вполне естественно, что большинство людей относятся к этому положительно, сказал «Ведомостям» социолог Денис Волков. Запрос на стабильность, предсказуемость, уверенность в завтрашнем дне – один из базовых в любом обществе, добавил он. «Что касается единства – то, как мне кажется, это запрос ситуативный, связанный с текущим международным конфликтом, который и вызвал объединение большей части общества вокруг лидеров. По мере урегулирования этого конфликта такой запрос, скорее всего, будет ослабевать», – предположил он.
Говоря о гендерной повестке, социолог отметил, что ее самые радикальные элементы явно не находили понимания у большинства россиян. «Но если смотреть на эту повестку шире – как на равенство полов, на рост экономической, социальной, политической роли женщин, то этот тренд вряд ли пойдет на спад», – уверен Волков. Но то, что люди находятся в одиночестве, все-таки противоречит традиционным ценностям, обратил внимание политолог Александр Немцев. Дело в том, что одна из главных традиционных ценностей российского общества, утвержденная указом № 809, – это ценность коллективизма, подчеркнул он. «Значит, нам еще есть над чем работать», – рассудил Немцев.
Мир действительно меняется «кардинально и стремительно» и те тенденции, которые недавно таковыми казались, сегодня ими уже не являются, сказал в ходе сессии глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Поэтому для того, чтобы в столь неспокойной обстановке российское государство формировалось сильным, нужно, чтобы в центре него стояли «воин и учитель». «Воин, который обеспечивает защиту нашей страны. И учитель, который учит детей, молодежь и воспитывает дух нации», – заключил Фадеев.
При этом директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин предупредил, что человек гораздо сложнее любых технологий, которые он способен изобрести, поэтому прогнозирование действий общества – дело «крайне неблагодарное». «Мало кто накануне крупных событий в истории мог предполагать, как они обернутся», – сообщил он.