В России растет запрос на традиционные ценности вместо гендерной идеологии

Говоря о гендерной повестке, социолог отметил, что ее самые радикальные элементы явно не находили понимания у большинства россиян. «Но если смотреть на эту повестку шире – как на равенство полов, на рост экономической, социальной, политической роли женщин, то этот тренд вряд ли пойдет на спад», – уверен Волков. Но то, что люди находятся в одиночестве, все-таки противоречит традиционным ценностям, обратил внимание политолог Александр Немцев. Дело в том, что одна из главных традиционных ценностей российского общества, утвержденная указом № 809, – это ценность коллективизма, подчеркнул он. «Значит, нам еще есть над чем работать», – рассудил Немцев.