Минфин предложил не учитывать износ деталей при выплатах по ОСАГО

Минфин предложил не учитывать износ деталей при выплатах по ОСАГОПри таком варианте автомобилисты получат большую компенсацию, но лишатся выбора ее формы
При переходе права выбора между ремонтом и выплатой средств по полису обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) от владельца автомобиля к страховщику у первого должна быть возможность получить полную стоимость восстановления автомобиля без учета износа деталей. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных законопроекту о реформе авторемонта по полису ОСАГО.
Полис ОСАГО предусматривает возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в случае если владелец полиса признан виновником дорожно-транспортного происшествия. ОСАГО обязателен для всех водителей в России. Сейчас штраф за его отсутствие составляет 800 руб., при повторном нарушении – от 3000 до 5000 руб. Действующее законодательство предусматривает приоритет натуральной формы возмещения по ОСАГО – ремонта – над выплатой. При этом гражданин при подаче заявления в страховую компанию может выбрать форму возмещения – осуществить ремонт его транспортного средства либо получить денежную выплату, говорит автоюрист Лев Воропаев.
Обсуждаемые на парламентских чтениях поправки предлагается принять к законопроекту об увеличении срока авторемонта в ОСАГО с 30 до 45 дней. Прошлой осенью законопроект был одобрен в первом чтении Госдумой.
«Если мы забираем у гражданина право выбирать – износ или ремонт, давайте сразу ему выплачивать деньги по максимальной сумме», – предложил Чебесков. Сейчас выплаты по страховке рассчитываются с учетом износа деталей транспортного средства, из-за чего сумма компенсации значительно снижается, добавил он.
С ним согласился и руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. По его словам, это предложение «абсолютно выгодно» автомобилистам. «Если законопроект будет принят, сотни тысяч пострадавших получат фактически отмену износа без увеличения стоимости полиса», – заявил он. Профессор кафедры финансового права МГЮА им. Кутафина Татьяна Рождественская считает, что денежную форму страхового возмещения разумно обсуждать, если невозможно обеспечить ремонт автомобиля.
Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев предложил модель выплаты, при которой страховая компания перечисляет автовладельцу денежную компенсацию. Гражданин самостоятельно организует ремонт, а затем получает дополнительную выплату за износ автомобиля. Он привел данные о том, что сегодня доля ремонта в ОСАГО не превышает 5–6%. Из-за санкций западных стран, введенных после 2022 г., возникли сложности в организации ремонта транспорта, практически прекратились поставки автозапчастей, добавил Уфимцев. На этом фоне станции технического обслуживания начали отказываться от ремонта из-за невозможности соблюсти его сроки в 30 рабочих дней. Страховщики во многих случаях не в состоянии обеспечить ремонт автомобиля, согласился вице-президент «Альфа-страхования» Алексей Артамонов.
«Тема актуальная, закон нужно принимать быстрее, чтобы недобросовестных участников рынка поставить на место», – считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). Ключевой вопрос, который предстоит решить, – кто должен принимать решение о форме возмещения (ремонт или деньги) – автовладелец или страховая компания, заключил он.
Член правления Союза автосервисов Илья Плисов отметил, что за последние годы страховые компании научились эффективно убеждать пострадавших выбирать денежную компенсацию вместо ремонта автомобиля. При сегодняшнем уровне натуральных возмещений (ремонта) выбранное решение автовладельцев значительного влияния на ситуацию не окажет, заявил он. «Число натуральных возмещений (ремонта) по ОСАГО будет продолжать стремиться к нулю», – считает Плисов.
Cтраховщики пытаются найти способ, как обойти решение Верховного суда, который разрешил автомобилистам взыскивать выплаты по ОСАГО сверх лимита, считает президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. «Самый радикальный вариант – полностью лишить автовладельца права выбирать между ремонтом и денежной выплатой. Тогда решение будет принимать страховая компания: она просто выплатит компенсацию, но с заниженной оценкой и вычетом за износ деталей», – добавил он.
Кроме этого, в справочнике Российского союза автостраховщиков (РСА) относительно стоимости запчастей указаны заниженные, некорректные суммы по ремонту авто, считает он. «Фара на Lada Vesta в розницу стоит 23 000 руб., в справочнике РСА – 9000 руб. Задний бампер на Lada Argus в розницу стоит 6800 руб., в справочнике РСА – 2700 руб.», – указывает Шапарин.
Законопроект лишает автомобилистов возможности выбрать вид возмещения по ОСАГО, считает член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков.
Страховые компании действуют недобросовестно, защищают только себя и нивелируют права пострадавших в ДТП, считает Воропаев. По его словам, страховщики требуют провести реформу авторемонта по ОСАГО, из-за того что у них не хватает денег для ремонта автомобилей. Чтобы сэкономить, они также предлагают компенсацию автовладельцу за самостоятельный ремонт: «Эти цены порой в полтора-два раза ниже, чем необходима реальная стоимость восстановительного ремонта пострадавшего».