Минфин предложил не учитывать износ деталей при выплатах по ОСАГО

Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев предложил модель выплаты, при которой страховая компания перечисляет автовладельцу денежную компенсацию. Гражданин самостоятельно организует ремонт, а затем получает дополнительную выплату за износ автомобиля. Он привел данные о том, что сегодня доля ремонта в ОСАГО не превышает 5–6%. Из-за санкций западных стран, введенных после 2022 г., возникли сложности в организации ремонта транспорта, практически прекратились поставки автозапчастей, добавил Уфимцев. На этом фоне станции технического обслуживания начали отказываться от ремонта из-за невозможности соблюсти его сроки в 30 рабочих дней. Страховщики во многих случаях не в состоянии обеспечить ремонт автомобиля, согласился вице-президент «Альфа-страхования» Алексей Артамонов.