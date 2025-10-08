На «Биопроме» обсудили возможные механизмы финансирования CAR-T терапии

На CAR-T терапию возлагают надежды ревматологи. По словам руководителя НИИ клинической и экспериментальной лимфологии – филиала Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Максима Королева, несмотря на 25-летнюю практику использования генно-инженерных биологических препаратов, в ревматологии накопились проблемы, связанные с этой технологией. В частности, эффективность терапии не превышает 65%, что послужило поводом для введения в оборот у ревматологов термина difficult-to-treat (трудно поддающийся лечению), например difficult-to-treat волчанка, ревматоидный артрит и т. д., продолжил он. «То есть формируется пул пациентов, которых после перебора различных классов препаратов нечем лечить. CAR-T терапия – хороший ответ на этот вызов», – считает Королев. Но в отличие от онкологии при ревматологических заболеваниях нет конечной точки в лечении – это пожизненная терапия, добавил он.