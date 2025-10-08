Кремлевские чиновники рассказали о проектах в области «социальной архитектуры»Сессия об этом прошла на симпозиуме «Создавая будущее»
Представители администрации президента (АП) продолжают разъяснять, чем социальная архитектура отличается от политтехнологий. Начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев на симпозиуме «Создавая будущее» рассказал о своем видении нового понятия, появившегося в этом году с подачи АП.
По его словам, социальная архитектура делится на два направления: социальное моделирование, которое включает проекты о будущем, и социальное проектирование, которое актуализирует ценности и решает конкретные проблемы. Социальное моделирование занимается сценариями и прогнозами, формулирует образ будущего страны. К социальному проектированию, актуализирующему ценности, Харичев отнес наццентр «Россия», «Россия – страна возможностей», «Бессмертный полк», к проектам, решающим проблемы, – «Лидеры России», «Время героев», «На севере – жить».
Замначальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич, идеолог наццентра «Россия», рассказал, как был придуман этот проект. По его словам, Россия была участником мировых выставок ЭКСПО, но при этом самим россиянам никогда не рассказывали о том, какие достижения были у страны. «По сути, выставка стала визуальным и эмоциональным отчетом власти перед гражданами о достижениях в регионах и разных отраслях», – сказал он. Огромный размер страны не позволяет людям посетить все регионы России, выставка же дала возможность показать эти достижения людям, сказал он. Около 40% из 18,5 млн посетителей выставки – жители других регионов, а не москвичи и жители Подмосковья. По словам Жарича, у россиян есть желание гордиться своей страной и после посещения выставки, по замерам социологов, «99% посетителей испытывали чувство гордости за то, что живут в России».
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал про региональный проект «На Севере – жить». По его словам, проект стал идеологией региона и трансформировался в программу развития области. Он вспомнил, что в 2019 г. среди молодых людей в регионе был популярный лозунг: «пусть последний, кто будет улетать из аэропорта Мурманска, выключит свет». Чибис пришел к выводу, что нужно придумать проект, чтобы на «Севере жить хотелось». В итоге это трансформировалось в программу «На Севере – жить».
Депутат Госдумы, руководитель проекта «Волонтеры Победы» Ольга Занко рассказала о примерах социальной архитектуры на своем опыте. По ее словам, одним из таких проектов является «Бессмертный полк»: «Это одна из самых масштабных акций, которая объединяет весь русский мир». Еще одним «символом русского мира» она считает акцию по раздаче георгиевских ленточек.
О проекте «Московское долголетие» рассказала его руководитель Анна Скорик. По ее словам, основной тренд сейчас – это старение населения и увеличение продолжительности жизни: «Мы же придерживаемся концепции, что долголетие начинается уже сейчас». В Москве каждый четвертый житель – пенсионер, в том числе и поэтому был запущен проект «Московское долголетие», которому в этом году исполняется семь лет. Она пояснила, что в проекте есть два ключевых направления: Центры московского долголетия, которые работают почти во всех районах Москвы, а также возможность для пожилых людей учиться новым профессиям.