Кремлевские чиновники рассказали о проектах в области «социальной архитектуры»

Замначальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич, идеолог наццентра «Россия», рассказал, как был придуман этот проект. По его словам, Россия была участником мировых выставок ЭКСПО, но при этом самим россиянам никогда не рассказывали о том, какие достижения были у страны. «По сути, выставка стала визуальным и эмоциональным отчетом власти перед гражданами о достижениях в регионах и разных отраслях», – сказал он. Огромный размер страны не позволяет людям посетить все регионы России, выставка же дала возможность показать эти достижения людям, сказал он. Около 40% из 18,5 млн посетителей выставки – жители других регионов, а не москвичи и жители Подмосковья. По словам Жарича, у россиян есть желание гордиться своей страной и после посещения выставки, по замерам социологов, «99% посетителей испытывали чувство гордости за то, что живут в России».