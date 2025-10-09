Минцифры цифровизирует Следственный комитет

Минцифры цифровизирует Следственный комитетПланируется, что единственным подрядчиком будет «Ростелеком»
Министерство цифрового развития (Минцифры) подготовило проект указа президента, который закрепляет за министерством полномочия технического заказчика всех мероприятий по цифровой трансформации Следственного комитета России (СК). Соответствующую инициативу «Ведомости» обнаружили на портале проектов нормативных актов.
Такие полномочия подразумевают, что министерство будет сопровождать все этапы цифровизации работы СКР – от формирования технических заданий до закупки оборудования, программного обеспечения и услуг, необходимых для создания и поддержки информационных систем. В проекте уточняется, что речь идет о государственных информационных системах, сетях связи, программно-технических комплексах и отдельных компьютерных программах, обеспечивающих работу СКР в цифровой форме. Все работы будут выполняться на основании требований, сформированных самим Следственным комитетом, с применением принципов проектного управления. Минцифры будет отвечать за то, чтобы все результаты проектов, включая разработанные программы и объекты интеллектуальной собственности, передавались обратно заказчику и могли использоваться в деятельности следователей.
Финансирование цифровой трансформации СКР планируется в 2025 г. обеспечить за счет экономии Минцифры при закупках в сфере информационных технологий, а с 2026 г. – за счет средств федерального бюджета, выделенных на информатизацию СКР. При этом бюджетные ассигнования СКР на эти цели будут исключены и закреплены за Минцифры. В проекте указан и единственный исполнитель госконтрактов по закупке товаров, работ и услуг – ПАО «Ростелеком», уже обеспечивающее цифровизацию ряда других силовых ведомств: ФСО, ФСБ. В то же время компания сможет привлекать к исполнению контрактов субподрядчиков и соисполнителей, но при этом самостоятельно должна выполнить не менее 10% объема работ.
Планы СК по цифровизации
Наделить Минцифры России функциями технического заказчика всех IT-проектов СК необходимо для эффективной реализации цифровой трансформации, подчеркнул представитель ведомства. Министерство будет ответственно за информационно-методическую поддержку Следственного комитета по вопросам цифровой трансформации, создания, развития и эксплуатации IT-активов, разработку технических заданий и закупочной документации, закупку товаров, работ, услуг, добавил он. Что же касается статуса «Ростелекома» в проекте, то это собеседник «Ведомостей» объяснил наличием у компании необходимых компетенций, в том числе в сфере защиты информации и создания инфраструктуры. СКР – довольно закрытая структура сама по себе, поэтому выбор единственного исполнителя в виде компании с госучастием (крупнейший акционер ПАО «Ростелеком» – Росимущество с долей 38,2% в капитале холдинга. – «Ведомости») не на конкурсной основе скорее продиктован именно этим, напоминает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Сам по себе «Ростелеком» участвует в большинстве государственных инициатив и обладает нужными компетенциями и опытом создания госинформсистем, знает эксперт.
Например, «Ростелеком» участвует в реализации Единой биометрической системы (ЕБС), реализует видеонаблюдение для сдачи ЕГЭ, отвечает за работу и создание системы электронного правительства, и с 2014 г. выполняет обязанности единого оператора универсальных услуг связи на территории России, следует из информации на сайте холдинга.
Назначение «Ростелекома» единственным исполнителем IT-закупок для государственных нужд без проведения конкурсов – давно отработанный на множестве других ведомств подход, согласен директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Правительство РФ регулярно выпускает распоряжения, которые определяют «Ростелеком» в качестве единственного и доверенного исполнителя для создания, развития и эксплуатации критически важных государственных информационных систем, подчеркнул он. В контексте СКР, чья деятельность непосредственно связана с расследованием преступлений, на первый план выходят требования к защите информации и закрытая модель с единственным проверенным исполнителем позволяет минимизировать риски утечек данных и несанкционированного доступа на этапе разработки и внедрения систем, резюмировал эксперт. При реализации проектов цифровизации возможны правовые риски, отмечает заместитель исполнительного директора Центра «Информационное и цифровое право» МГУ Сергей Афанасьев. По его словам, Минцифры должно обеспечить прозрачность и обоснованность расходования бюджетных средств в соответствии со статьями 34, 36 и 37 Бюджетного кодекса РФ. Эксперт указывает, что закупки у единственного поставщика допустимы только при наличии законных оснований, предусмотренных статьей 93 закона № 44-ФЗ, иначе контракты могут быть признаны недействительными. Кроме того, требуется строгий контроль за ценообразованием, инвентаризацией и использованием лицензионного программного обеспечения, напоминает он. Таким образом, ответственность Минцифры при передаче результатов цифровизации СК связана с гарантиями качества, правовой четкостью владения результатами, безопасностью и контролем исполнения, что закрепляется в нормативных актах и методических рекомендациях Минцифры, заключает Афанасьев.