Минцифры цифровизирует Следственный комитет

Назначение «Ростелекома» единственным исполнителем IT-закупок для государственных нужд без проведения конкурсов – давно отработанный на множестве других ведомств подход, согласен директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Правительство РФ регулярно выпускает распоряжения, которые определяют «Ростелеком» в качестве единственного и доверенного исполнителя для создания, развития и эксплуатации критически важных государственных информационных систем, подчеркнул он. В контексте СКР, чья деятельность непосредственно связана с расследованием преступлений, на первый план выходят требования к защите информации и закрытая модель с единственным проверенным исполнителем позволяет минимизировать риски утечек данных и несанкционированного доступа на этапе разработки и внедрения систем, резюмировал эксперт. При реализации проектов цифровизации возможны правовые риски, отмечает заместитель исполнительного директора Центра «Информационное и цифровое право» МГУ Сергей Афанасьев. По его словам, Минцифры должно обеспечить прозрачность и обоснованность расходования бюджетных средств в соответствии со статьями 34, 36 и 37 Бюджетного кодекса РФ. Эксперт указывает, что закупки у единственного поставщика допустимы только при наличии законных оснований, предусмотренных статьей 93 закона № 44-ФЗ, иначе контракты могут быть признаны недействительными. Кроме того, требуется строгий контроль за ценообразованием, инвентаризацией и использованием лицензионного программного обеспечения, напоминает он. Таким образом, ответственность Минцифры при передаче результатов цифровизации СК связана с гарантиями качества, правовой четкостью владения результатами, безопасностью и контролем исполнения, что закрепляется в нормативных актах и методических рекомендациях Минцифры, заключает Афанасьев.