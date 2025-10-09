Суд освободил от наказания крупного белгородского бизнесмена Тебекина

Суд освободил от наказания крупного белгородского бизнесмена ТебекинаПри этом обвинительный приговор о растрате более 670 млн в отношении заслуженного тренера признан законным
Московский областной суд 8 октября признал законным приговор белгородскому предпринимателю и заслуженному тренеру России Владимиру Тебекину, вынесенный Красногорским городским судом Московской области, но освободил его от наказания из-за истечения сроков давности, сообщил «Ведомостям» адвокат Юрий Шевяков. В июле Тебекин был признан виновным в растрате имущества завода «Энергомаш» на сумму более 672 млн руб. и легализации дохода. Ему было назначено 5 лет и 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 900 000 руб.
Приговор в отношении второго фигуранта, предпринимателя Владимира Захарова, также оставлен в силе: он признан виновным в растрате и приговорен к 4 годам и 7 месяцам колонии со штрафом 600 000 руб. При этом его наказание также не подлежит исполнению в связи с истекшими сроками давности. Решение о солидарной конфискации 535 млн руб. в счет возмещения ущерба сохранено.
На рассмотрение апелляционных жалоб суду потребовалось три заседания. Поддержать Тебекина пришли десятки выходцев из белгородской федерации бокса, по совместительству – воспитанники фигуранта. Во время обсуждения меры пресечения в июле 2023 г. на суде выяснилось, что за Тебекина личное поручительство подписали многие представители военной элиты, включая замминистра обороны РФ генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова и Александра Лапина (на тот момент начальник Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил).
В ходе прений защита Захарова настаивала на смягчении приговора, указывая на признание вины и сотрудничество со следствием. Адвокаты Тебекина, напротив, добивались его оправдания и указывали не только на ошибки в фабуле, но и на нарушения при рассмотрении дела. По словам Шевякова, суд проигнорировал ходатайства о допросе руководства компании «ГЭМ инвест», через которую, по версии следствия, легализовывались активы завода.
Защитник подчеркивал, что именно через признательные показания Захарова и владельца агрохолдинга «Приосколье», который впоследствии стал совладельцем «Энергомаша», Геннадия Бобрицкого обвинение построило фабулу, при этом доказательств подконтрольности «ГЭМ инвеста» Тебекину представлено не было. В суде первой инстанции вина фигуранта доказана не была, а Захаров, признавший вину, сделал это под давлением следствия и «обещаний» избежать сурового приговора, настаивал адвокат.
Бобрицкого источники «Ведомостей» называли крупнейшим и ближайшим к экс-губернатору Белгородской области Евгению Савченко бизнесменом. «Тебекин же прежде всего отвечал за поведение теневого мира региона», – говорил источник «Ведомостей», близкий к региональным властям.
Сами обвинения связаны с событиями 2013–2014 гг., когда предприятие «Энергомаш – БЗЭМ», находившееся в кризисе и частично принадлежавшее администрации Белгорода, перешло под контроль компании «Индустрия». Ее совладельцами стали супруга Тебекина Татьяна и Владимир Захаров, партнер Бобрицкого. По версии следствия, имущество «Энергомаша» было передано новым совладельцам фактически безвозмездно и выведено через аффилированные структуры, что причинило региональным властям ущерб в 672 млн руб.
Состав фигурантов дела по ходу следствия менялся. Помимо Тебекина и Захарова обвинение было предъявлено Бобрицкому, гендиректору «Энергомаша» Геннадию Тарараксину и предпринимателю Эдуарду Хохлову. Производство в отношении Тарараксина прекратили по срокам давности, Хохлов умер до начала процесса, а Бобрицкий, признавший вину в 2023 г., был переведен под домашний арест, откуда впоследствии сбежал. Именно его показания легли в основу обвинения против остальных участников дела.
Тебекин отрицал вину. Он утверждал, что не участвовал в коммерческой деятельности завода, не был его инвестором или акционером, а занимался созданием службы безопасности по приглашению Бобрицкого. Именно Бобрицкий оговорил себя и его в расчете на смягчение наказания, уверял Тебекин. Он также называл незаконным арест имущества семьи, в том числе 2 млн евро, обнаруженных в квартире сына Михаила, происхождение которых, по словам предпринимателя, не было связано с деятельностью «Энергомаша».
Как рассказал «Ведомостям» адвокат Шевяков после заседания, защита рассматривает возможность кассационного обжалования, поскольку апелляционный суд не уделил должного внимания доводам защиты, а приговор первой инстанции был основан на не исследованных в процессе доказательствах. «Многие материалы, представленные защитой, в решении суда вообще не упомянуты, – отметил Шевяков. – Как будто про них просто забыли».
Захаров был отпущен из-под стражи в зале суда, тогда как с Тебекина наручники не сняли: он продолжает оставаться фигурантом другого уголовного дела. В январе 2025 г. ему предъявлено обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК). Следствие считает, что соответствующий статус он получил еще в 2002 г. от курского «вора в законе» Виктора Панюшина (Витя Пан). По данным следствия, Федерация бокса Белгородской области и фонд «Айсберг» использовались для сбора «общака». К этому делу следователи также присоединили 20 эпизодов особо крупного мошенничества.