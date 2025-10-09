Почти треть молодых людей в РФ хочет переехать из своего населенного пункта

Почти треть молодых людей в РФ хочет переехать из своего населенного пунктаВ городе мечты они ищут возможности для трудоустройства и транспортную доступность
Каждый третий опрошенный (27%) в возрасте от 18 до 24 лет и каждый пятый респондент (22%) из представителей возрастной группы 25–34 года хотели бы уехать из своего населенного пункта. К такому выводу пришли консалтинговая компания «Яков и партнеры» и исследовательская компания «Ромир» по результатам майского соцопроса среди 2600 совершеннолетних россиян. Результаты исследования есть у «Ведомостей».
В возрастной группе 18–24 года покидать свое место жительства не хотят 73% респондентов, а в возрастной группе 25–34 года – 78%. Как утверждается в результатах, меньше всего молодежи, жаждущей переехать, в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. Среди всех возрастных групп от 18 до 64 лет только 21% россиян хочет переехать в другое место. Подавляющее большинство (79%) остались бы жить там, где живут сейчас. Наибольшая доля желающих уехать находится в небольших городах и малых населенных пунктах (25%), но многие из них остались бы на текущем месте жительства (75%).
Молодежь в возрасте 18–24 года ожидает от большого города сразу нескольких факторов: возможностей для трудоустройства, транспортной доступности, развитой инфраструктуры для отдыха и многофункциональных общественных пространств, выяснили исследователи. При этом лояльность к городу сильнее всего коррелирует с экономическими возможностями, отмечается в результатах. Перспективы трудоустройства и профессиональной реализации – не просто желание, а фундаментальное условие для формирования долгосрочной связи с городом, указывают авторы исследования.
На государственном уровне принимаются меры, направленные на то, чтобы молодые люди оставались в своих регионах. В приемную кампанию 2025 г. Минобрнауки выделило более 70% от общего числа бюджетных мест региональным вузам, сообщал в июне глава ведомства Валерий Фальков. Это, по его словам, около 600 000 мест для поступления школьников и выпускников колледжей (цитата по «РИА Новости»). Привлечение студентов в региональные вузы помогает обогащать рынки труда субъектов, пояснил «Ведомостям» первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия»).
Из мегаполисов уезжать не хотят
Перенос бюджетных мест в регионы может только на время закрепить молодежь ближе к месту рождения, считает аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. «Вопрос в том, каким будет там качество образования и перспективы дальнейшего трудоустройства. Сейчас учиться, повышать квалификацию и менять профессию можно в течение всей жизни, поэтому перспектива поэтапной миграции ближе к крупным городам останется», – говорит Киселева.
Если не развивать экономику регионов, не создавать новые рабочие места и не развивать инфраструктуру, а также игнорировать проблемы малых городов и сельской местности, механизмы закрепления молодых специалистов на местах не помогут, отмечает Киселева. «Активные и востребованные специалисты смогут перебраться в более благоприятные условия для жизни, а депрессивные территории продолжат деградировать», – говорит эксперт.
Практически во всех регионах страны фиксируется низкий уровень безработицы, отмечает руководитель «Народного фронта. Аналитики» Ольга Позднякова. «Найти работу в месте своего проживания возможно, а переезжать только из-за поиска работы стремятся немногие», – считает она. По данным «РИА Рейтинга» на сентябрь 2025 г., уровень безработицы во II квартале в основном варьировался в пределах 0,8–7% в зависимости от субъекта. Но есть и регионы, где показатели значительно выше: например, Ингушетия (26%) и Дагестан (почти 11%).
Миграционные тенденции сохранятся, если не будет реализована политика снижения неравенства регионов, считает старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики РАНХиГС Андрей Макаров. По его словам, важно избегать прямых административных мер принуждения. «Государство не может директивно определять миграционные потоки населения, так как миграция определяется объективными факторами, в том числе спросом и предложением на локальных рынках труда. Это касается и сферы высшего образования», – отмечает эксперт.