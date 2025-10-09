Почти треть молодых людей в РФ хочет переехать из своего населенного пункта

В возрастной группе 18–24 года покидать свое место жительства не хотят 73% респондентов, а в возрастной группе 25–34 года – 78%. Как утверждается в результатах, меньше всего молодежи, жаждущей переехать, в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. Среди всех возрастных групп от 18 до 64 лет только 21% россиян хочет переехать в другое место. Подавляющее большинство (79%) остались бы жить там, где живут сейчас. Наибольшая доля желающих уехать находится в небольших городах и малых населенных пунктах (25%), но многие из них остались бы на текущем месте жительства (75%).