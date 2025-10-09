Суд обратил активы Магомеда Каитова в доход государства«Энергетический король» Северного Кавказа легализовал около 337 млн рублей через телекомкомпании, установил надзор
Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры России и обратил в доход государства имущество, связанное с деятельностью бывшего руководителя ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» (МРСК) Магомеда Каитова, сообщил «Ведомостям» один из участников процесса. В числе конфискованных активов – доли в уставных капиталах ООО «ПКИ» и ООО «Русмаркет», а также телекоммуникационные объекты, построенные на незаконно изъятых муниципальных участках.
Рассмотрение иска проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме. Ответчиками также стали сын председателя Арбитражного суда Ставропольского края и партнер Каитова по бизнесу Даниил Лысенко, предприниматель Андрей Жарков и ООО «Энергия и К». Суд признал, что активы компаний ПКИ и «Русмаркет» использовались для обналичивания прибыли энергосетевого холдинга Каитова и легализации средств, полученных незаконным путем.
Суть претензий Генпрокуратуры состояла в том, что в 2019–2024 гг. подконтрольные Каитову компании проводили фиктивные операции под видом строительно-монтажных работ и закупок оборудования и через них в теневой оборот было выведено 337 млн руб. Деньги направлялись на строительство многофункциональных сетевых вышек в Ставропольском крае. Земельные участки под вышки, как указано в материалах иска, были изъяты из муниципальной собственности незаконно, а сами объекты впоследствии сдавались в аренду операторам связи – МТС, «Билайну», «Теле2» и «Мегафону».
По версии надзора, Каитов, действуя совместно с Лысенко и Жарковым, легализовал доходы коррупционного происхождения. Господин Лысенко, занимавший должность начальника юридического отдела, а затем исполнительного директора в этих структурах, контролировал движение средств и получал ежемесячное вознаграждение в размере 625 000 руб., что существенно превышало уровень оплаты труда руководителей предприятий.
Доли в уставных капиталах ООО «ПКИ» и ООО «Русмаркет», а также телекоммуникационные сооружения и земельные участки, на которых они расположены, суд обратил в доход государства. Кроме того, с Каитова, Лысенко и Жаркова взыскано 337 млн руб. в качестве эквивалента незаконно выведенных средств.
Представители ответчиков после заседания сообщили «Ведомостям», что намерены обжаловать решение суда.
Это уже второй антикоррупционный иск к Магомеду Каитову. Ранее, 28 июля 2025 г., Черемушкинский райсуд Москвы по аналогичному иску Генпрокуратуры взыскал с него активы на 14,3 млрд руб. Каитову вменялось, что в 2006–2011 гг. он использовал должность главы МРСК для незаконного обогащения: под предлогом монтажа приборов учета электроэнергии он получил из бюджета 2,97 млрд руб. и через фиктивные договоры с аффилированными организациями еще 1,29 млрд руб. На легализованные 4,26 млрд руб. были приобретены энергокомпании Ставропольского края, из которых Каитов сформировал личный холдинг, ставший монополистом в региональной электросетевой системе. Суд также обратил акции этих компаний в доход государства.