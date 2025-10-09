Суд обратил активы Магомеда Каитова в доход государства

Это уже второй антикоррупционный иск к Магомеду Каитову. Ранее, 28 июля 2025 г., Черемушкинский райсуд Москвы по аналогичному иску Генпрокуратуры взыскал с него активы на 14,3 млрд руб. Каитову вменялось, что в 2006–2011 гг. он использовал должность главы МРСК для незаконного обогащения: под предлогом монтажа приборов учета электроэнергии он получил из бюджета 2,97 млрд руб. и через фиктивные договоры с аффилированными организациями еще 1,29 млрд руб. На легализованные 4,26 млрд руб. были приобретены энергокомпании Ставропольского края, из которых Каитов сформировал личный холдинг, ставший монополистом в региональной электросетевой системе. Суд также обратил акции этих компаний в доход государства.