Мужчины стали чаще обращаться к психологам через онлайн-сервисы

Мужчины стали чаще обращаться к психологам через онлайн-сервисыИх волнуют отношения с возлюбленной, тревога, апатия и упадок сил
Сервисы онлайн-психотерапии отмечают увеличение спроса на психологическую помощь со стороны мужчин. При этом ядро аудитории таких площадок по-прежнему составляют женщины. Об этом сообщили опрошенные «Ведомостями» представители крупных сервисов для подбора психологов «Ясно» и YouTalk. Сервис T-Pay, проанализировав платежи на восьми площадках, включая эти две, зафиксировал рост числа пользователей-мужчин старше 50 лет.
Доля мужчин, обращающихся за онлайн-психотерапией в сервис «Ясно», сейчас составляет около 32%. Доля женщин – примерно 68%, сообщила генеральный директор платформы Анна Никулина. В 2024 г. мужчин было 30%, а женщин – 70%. Годом ранее – 27% и 73% соответственно. Абсолютных цифр компания не раскрывает.
Тенденция наблюдается последние четыре года (2021–2024 гг.), а рост мужской аудитории сервиса обеспечивали новые пользователи в возрасте 16–24 лет, добавляет Никулина.
За январь – август 2025 г. доля мужчин среди клиентов онлайн-сервиса психологической помощи YouTalk возросла до 30% против 22% годом ранее, рассказал «Ведомостям» его представитель.
По данным T-Pay, общее число пользователей онлайн-сервисов психотерапии в январе – сентябре 2025 г. снизилось на 25% в годовом выражении. На этом фоне заметным стал рост спроса на 3% среди мужчин в возрасте 50 лет и старше, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе сервиса моментальных платежей от T-банка, не уточнив абсолютных цифр. При сборе данных аналитики T-Pay учитывали оплаты в пользу сервисов «Ясно», Alter, YouTalk, Zigmund.Online, PSY-PSY, Life Help, b17.ru и «Открытые двери».
Обращения мужчин изменились не только в количественных значениях, но и в качественных, считает директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Вера Никишина. «Еще 3–4 года назад их обращения, как правило, инициировались женщинами, а доля лично мотивированных запросов мужчин в моей практике составляла не более 3–5%», – поделилась она. Сейчас структура запросов выравнялась. По словам эксперта, мужчин волнуют отношения с другими людьми и самим собой.
13%
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович считает, что рост спроса на онлайн-консультации психологов вызван общей стрессогенной обстановкой, с которой молодые люди не умеют справляться самостоятельно. Уязвимость младших возрастных групп стала очевидна еще во время пандемии. «А то, что мужчины ломаются быстрее, тоже, в общем, известная истина», – подчеркнула Попович.
Психолог медицинской компании «Сберздоровье» Дарья Яушева возросшую востребованность услуг психологов связывает с их активным продвижением и доступностью консультаций в онлайн-формате. По мнению клинического психолога медтехкомпании «Доктор рядом» Олеси Толстухиной, рост интереса к онлайн-консультациям среди мужчин может быть следствием включения безлимитных сессий с психологом в пакеты добровольного медицинского страхования (ДМС).
Представитель онлайн-сервиса Alter, в свою очередь, рассказал, что серьезных статистически значимых изменений доли мужчин – клиентов платформы за последний год не произошло. С августа 2024 г. по настоящее время колебания от месяца к месяцу составляли около 1–2% и носили скорее случайный характер, сообщил он.
Что беспокоит мужчин
Чем старше становятся мужчины, тем чаще они обращаются к психологам по вопросам отношений, отметил представитель онлайн-сервиса Alter. В возрастной категории старше 36 лет они демонстрируют более высокую вовлеченность в эту тему по сравнению с женщинами. Никулина также подтвердила, что с годами вопросы отношений для мужчин становятся более значимыми. Наряду с упадком сил эта тема входит в топ запросов клиентов «Ясно» в возрасте 25–34 лет, а к 35–44 годам становится приоритетной окончательно.
39%
В 2025 г. отношения в паре стали одной из самых частых тем обращений и у мужчин – клиентов YouTalk: 25,5% от числа всех интересующих эту аудиторию вопросов. Кроме того, они нередко поднимали темы тревоги и волнения – 25,4%, апатии и усталости – 23,8%, снижения настроения – 23,5%, а также самооценки и самопринятия – 19,3%. Это указывает на то, что мужчины чаще испытывают давление со стороны общества в вопросах, связанных с работой, эффективностью и кризисом результативности, пояснил представитель YouTalk.
Как бы ни менялся набор ценностей и правил в социуме, от мужчин все равно ожидают определенных достижений и успехов, считает психолог Анна Крючкова. Если мужчины стали поднимать вопросы самооценки с психологами, значит, они пытаются найти внутреннюю опору, чтобы справляться со сложными жизненными ситуациями, подчеркнула она.
Депрессия или похожее на нее состояние – одна из самых характерных тем у мужчин – клиентов сервиса Alter: они значительно чаще женщин приходят на терапию именно с этим запросом, рассказал представитель платформы. По его словам, у молодых мужчин 18–35 лет депрессивные состояния занимают 2-е место по популярности, тогда как у девушек того же возраста лишь пятое.
«Ведомости» направили запросы в сервисы онлайн-психотерапии Zigmund.Online, PSY-PSY, Life Help, b17.ru и «Открытые двери», а также в аналитический ресурс «Чек индекс».