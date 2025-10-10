Мужчины стали чаще обращаться к психологам через онлайн-сервисы

В 2025 г. отношения в паре стали одной из самых частых тем обращений и у мужчин – клиентов YouTalk: 25,5% от числа всех интересующих эту аудиторию вопросов. Кроме того, они нередко поднимали темы тревоги и волнения – 25,4%, апатии и усталости – 23,8%, снижения настроения – 23,5%, а также самооценки и самопринятия – 19,3%. Это указывает на то, что мужчины чаще испытывают давление со стороны общества в вопросах, связанных с работой, эффективностью и кризисом результативности, пояснил представитель YouTalk.