В Госдуме поддержали проект бюджета на науку и высшее образование до 2028 года

Министр также указал, что почти треть (32%) всех студенческих общежитий в России находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта. В ближайшие годы финансирование этой работы существенно вырастет: если в 2025 г. на капитальный ремонт было направлено 8 млрд руб., то в 2026 г. объем средств увеличится почти втрое – до 22,9 млрд руб. В последующие годы поддержка продолжит расти: в 2027 г. на эти цели планируется выделить 25,5 млрд руб., а в 2028 г. – 27,2 млрд руб., добавил он.