В Госдуме поддержали проект бюджета на науку и высшее образование до 2028 года

В Госдуме поддержали проект бюджета на науку и высшее образование до 2028 годаОн предполагает рост инвестиций в науку и студенческую инфраструктуру
На реализацию госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (ГП НТР) в 2026–2028 гг. заложено более 5,1 трлн руб. Об этом 9 октября заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков во время рассмотрения проекта бюджета в профильном думском комитете.
Фальков отметил, что в сравнении с 2025 г. вырастет финансирование на научные исследования и разработки гражданского назначения – прирост в 2026 г. составляет 39 млрд руб., в 2027 – 58,9 млрд руб., в 2028 – 42,4 млрд руб. Продолжится и развитие флагманских проектов Минобрнауки – «Приоритет-2030», «Передовые инженерные школы», создание сети университетских кампусов.
Министр также указал, что почти треть (32%) всех студенческих общежитий в России находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта. В ближайшие годы финансирование этой работы существенно вырастет: если в 2025 г. на капитальный ремонт было направлено 8 млрд руб., то в 2026 г. объем средств увеличится почти втрое – до 22,9 млрд руб. В последующие годы поддержка продолжит расти: в 2027 г. на эти цели планируется выделить 25,5 млрд руб., а в 2028 г. – 27,2 млрд руб., добавил он.
«Хочу поблагодарить Министерство финансов за совместную системную работу и отчасти оценку деятельности Минобрнауки за предыдущие годы, так как средства направляются именно туда, где, по мнению коллег, они приносят наибольший эффект», – заключил министр. В конце заседания комитет по науке и высшего образования Госдумы поддержал проект федерального бюджета на 2026 г. и плановые 2027–2028 гг.
«Бюджет сегодня – это инструмент, который должен быть устойчив при любых условиях. Поскольку внешние угрозы все еще сохраняются. Мы исходим из того, что параметры бюджета должны обеспечивать стабильность при реализации любых рисков», – написала в своем Telegram-канале по итогам заседания первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди»).
В пояснительной записке к проекту бюджета также указано, что расходы на образование в 2026 г. составят 1,7 трлн руб., в 2027 г. – 1,87 трлн руб., в 2028 г. – 2,03 трлн руб. Образовательные организации для реализации своей деятельности в 2026 г. получат 802 млрд руб., в 2027 г. – 846 млрд руб., в 2028 г. – 883 млрд руб.
На стипендии студентам по программам среднего профессионального и высшего образования в 2026 г. планируется потратить 109 млрд руб., в 2027 г. – 113 млрд руб., в 2028 г. – 118 млрд руб. Для программы развития высшего образования, направленной на формирование группы университетов-лидеров для обеспечения экономики кадрами и повышения глобальной конкурентоспособности, будет выделено в 2026 г. 27,3 млрд руб., в 2027 г. 30,4 млрд и в 2028 г. 30,8 млрд.
Перед государством стоят задачи по реконструкции школ и внедрению передовых методов обучения, что с учетом роста инфляции требует больших вложений, добавил профессор Финансового университета Александр Сафонов. Также необходимо повысить заработную плату преподавателей, отметил эксперт. Финансирования, выделяемого на преподавательский состав региональных школ и вузов, недостаточно, из-за чего происходит их старение, подчеркнул он.
Средства федерального бюджета расходуются в первую очередь на высшее образование, отметил директор Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов. При этом наиболее затратным считается школьное обучение, добавил он. Оно финансируется из региональных и местных бюджетов, подчеркнул эксперт. По его словам, объемы расходов на образование из всех бюджетов составляют около 8 трлн руб. Значительного роста федеральных расходов на образование в ближайшие годы ожидать не приходится, отметил Климанов. Изменения в структуре финансирования отрасли возможны лишь в случае запуска новых инновационных проектов, сравнимых по масштабу с программой «Приоритет-2030» или строительством кампусов мирового уровня, добавил он.
Темпы роста финансирования образования, заложенные в бюджете, явно обгоняют инфляцию, отметил в разговоре с «Ведомостями» старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. В то же время, по его словам, дефицит средств в этой сфере сохраняется. При этом Илюхин не исключил, что объем ассигнований может быть увеличен в процессе работы над бюджетом на следующие годы.