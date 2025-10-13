Как Симка из мультсериала «Фиксики» оказалась в Верховном суде

Поэтому в подобных кейсах действительно именно автору принадлежит право решать судьбу своего обозначения, в том числе регистрировать дополнительно в качестве товарного знака или нет, а также решать, кому предоставить согласие использовать изображение, а кому – нет. При этом, рассуждает Афанасьев, нужно все-таки отличать авторские права на произведение и те правовые последствия, которые возникают после регистрации в качестве товарного знака.