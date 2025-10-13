Как Симка из мультсериала «Фиксики» оказалась в Верховном суде

Как Симка из мультсериала «Фиксики» оказалась в Верховном судеВопросы охраны товарного знака невозможно рассматривать в отрыве от авторского права, решил ВС
Наличие авторских прав на изображение персонажа может стать основанием для отказа в прекращении охраны товарного знака, следует из определения Верховного суда (ВС). Поводом для судебного разбирательства стало дело о регистрации знака с изображением персонажа Симка из мультсериала «Фиксики», права на который принадлежат студии «Аэроплан».
Спор начался после того, как правообладатель знака – компания «Аэроплан» – взыскал компенсацию с мебельного производителя «Ника мебель», выпускавшего продукцию с изображением персонажа. После проигрыша в этом процессе мебельная компания в августе 2023 г. обратилась в Суд по интеллектуальным правам (СИП) с иском о досрочном прекращении правовой охраны знака в части товаров мебельной категории. Суд первой инстанции и президиум СИПа частично удовлетворили иск, досрочно прекратив охрану по широкому перечню изделий мебели в 20-м классе.
СИП в 2024 г. частично удовлетворил иск, признав, что «Аэроплан» действительно не использует знак в мебельной категории. В апелляции это решение устояло.
В кассационной жалобе «Аэроплан» указывал, что обозначение с Симкой охраняется не только как товарный знак, но и как объект авторского права и прекращение регистрации не даст истцу права использовать изображение. Персонаж, согласно доводам студии, создан в рамках анимационного фильма, а исключительные права на него принадлежат ей как правообладателю произведения. Любое использование изображения Симки без согласия компании будет нарушением авторских прав независимо от статуса товарного знака, считают в «Аэроплане».
Суд подчеркнул, что использование изображения персонажа, являющегося объектом авторского права, без согласия правообладателя остается незаконным даже после снятия товарного знака с охраны. Охрана товарных знаков не может рассматриваться изолированно от авторского права: прекращение регистрации знака, основанного на известном художественном образе, не означает свободного доступа к его коммерческому использованию, разъяснил ВС. В итоге суд отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение.
Позиция, которую выбрал ВС, может снизить количество встречных исков о прекращении правовой охраны товарного знака для определенных классов МКТУ, полагает партнер «Правовой группы» Владимир Шалаев. По его словам, такой подход будет справедлив только для объектов авторского права, к которым в большинстве своем не относятся фирменные наименования. Патентный троллинг, по словам эксперта, чаще всего затрагивает именно правовую охрану фирменного наименования, а не изображения, как в данном деле.
Наличие авторского права на защищаемый объект в подобных случаях имеет очень большое значение, говорит заместитель исполнительного директора центра «Информационное и цифровое право» МГУ Сергей Афанасьев. Автор является первоначальным правообладателем произведения, которое он создал своим творческим трудом, и в данном случае не важно, для какой сферы деятельности создано произведение, говорит он.
Поэтому в подобных кейсах действительно именно автору принадлежит право решать судьбу своего обозначения, в том числе регистрировать дополнительно в качестве товарного знака или нет, а также решать, кому предоставить согласие использовать изображение, а кому – нет. При этом, рассуждает Афанасьев, нужно все-таки отличать авторские права на произведение и те правовые последствия, которые возникают после регистрации в качестве товарного знака.
То есть, объясняет собеседник, с одной стороны, автор вправе решать судьбу своего произведения, с другой – регистрация для товаров, которые правообладатель не производит и не собирается производить, может повлечь за собой досрочное прекращение правовой охраны.
Решение ВС, конечно, является сигналом для снижения активности патентных троллей, говорит Афанасьев. Но это косвенно может иметь и негативные последствия для бизнеса и лиц, желающих применять товарный знак в своей деятельности, поскольку они вынуждены получать согласие на использование обозначения, которое, очевидно, первоначально создавалось для других целей, резюмировал Афанасьев.