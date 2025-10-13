Почти 30% студентов хотели бы самостоятельно выбирать дисциплины для обучения

Почти 30% студентов хотели бы самостоятельно выбирать дисциплины для обученияЭто позволит им изучать предметы с опорой на приобретаемые навыки и карьерные возможности
Почти треть российских студентов хотели бы иметь возможность самостоятельно выбирать дисциплины для обучения. Об этом говорится в результатах опроса исследовательско-коммуникационной платформы «Неравнодушный человек» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Исследование проводилось в мае – июне 2025 г. в 488 вузах и филиалах. В нем участвовали 206 818 респондентов по всей России, из которых 175 005 человек – студенты, 31 813 – преподаватели.
Чуть более четверти опрошенных студентов (26%) считают важным сбалансировать количество аудиторных занятий, самостоятельной работы и практики, а 25% – расширить сеть партнеров для прохождения практик и стажировок. Еще 23% респондентов сказали, что надо улучшить материально-техническую базу и добавить в расписание больше практикоориентированных дисциплин. Еще 22% студентов хотели бы изменить расписание занятий и сделать обучение более гибким по времени и месту. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.
Исследователи отмечают, что 17% опрошенных ничего бы менять не стали, в 2024 г. доля таких ответов составляла 13%. Кроме того, с прошлого года уменьшилось желание менять дисциплины (-4 п. п.), нагрузку (-4 п. п.) и расширять список партнеров для практики (-3 п. п.). Также студенты стали реже думать об оптимизации расписания занятий – с 27% в 2024 г. до 22% в 2025 г.
Если еще 10–20 лет назад приоритетом для студента было «получить диплом», то сегодня значительная часть осознанно задумывается о том, какие именно навыки будут востребованы на рынке и как учебный план соотносится с их карьерными целями, отметил директор Физтехшколы биологической и медицинской физики МФТИ Денис Кузьмин. «Фактически это признак взросления системы: студенты начинают мыслить как «заказчики» собственного образования», – отметил он.
«Студенты не всегда понимают, какие предметы действительно важны, поэтому ориентироваться на их мнение полностью я бы не стал», – отметил старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Разработка учебного плана – сложная профессиональная задача, требующая опыта и системного взгляда, добавил он.
Возможность самостоятельно выбирать дисциплины в вузе остается актуальной для студентов как минимум с 2023 г. Согласно опросу аналитического центра ВЦИОМ в партнерстве с платформой «Неравнодушный человек», в 2023 г. о таком желании говорили 40% студентов, в 2024 г. – 33%. На втором месте по востребованности было пожелание сбалансировать аудиторную нагрузку, самостоятельную работу и практику студентов – 32% в 2023 г. (30% в 2024 г.). Далее шло пожелание расширить сеть партнеров для прохождения практик и стажировок – 28% в 2023 г. (36% в 2024 г.).
Что еще нужно студентам
Результаты опроса, с одной стороны, показывают, что не все вузы качественно выполняют требования федерального государственного образовательного стандарта, отметил директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. В стандарте прямо закреплено обязательство предоставлять студентам возможность выбора учебных курсов.
Социологические исследования НИУ ВШЭ также показывают, что сегодня растет доля студентов, которые четко понимают, чего хотят, продолжил Терентьев. Этот запрос на собственный образовательный трек усиливается по мере обучения: среди старшекурсников он заметно выше, чем среди первокурсников, заключил он.
Материально-техническая база вузов – это один из чувствительных вопросов для университетской системы, говорит Кузьмин. Это не только компьютеры и аудитории, но и лаборатории, оборудование, программное обеспечение, доступ к цифровым ресурсам и площадкам для практики. За последние годы здесь произошел заметный прогресс, указал он. Многие вузы активно обновляют инфраструктуру за счет участия в национальных программах, создают совместные лаборатории с промышленными партнерами, запускают инжиниринговые и проектные центры. Однако нельзя сказать, что задача решена полностью: уровень оснащения вузов остается крайне неоднородным, заключил Кузьмин.