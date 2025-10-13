Почти 30% студентов хотели бы самостоятельно выбирать дисциплины для обучения

Возможность самостоятельно выбирать дисциплины в вузе остается актуальной для студентов как минимум с 2023 г. Согласно опросу аналитического центра ВЦИОМ в партнерстве с платформой «Неравнодушный человек», в 2023 г. о таком желании говорили 40% студентов, в 2024 г. – 33%. На втором месте по востребованности было пожелание сбалансировать аудиторную нагрузку, самостоятельную работу и практику студентов – 32% в 2023 г. (30% в 2024 г.). Далее шло пожелание расширить сеть партнеров для прохождения практик и стажировок – 28% в 2023 г. (36% в 2024 г.).